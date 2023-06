TE Connectivity und tacterion schließen Partnerschaft zur Entwicklung smarter Lösungen für Steckverbinder und Komponenten TE nutzt die Sensortechnologie von tacterion zur Entwicklung intelligenter Steckverbinder für sein Industrie-4.0-Anwendungsportfolio SCHAFFHAUSEN, Schweiz / München – 22. Juni 2023 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, kooperiert mit tacterion, einem führenden Unternehmen für taktile Sensorik mit Sitz in München. Das Ziel der Partnerschaft ist es, intelligente Berührungs- und Kraftsensortechnologie für die Digitalisierung industrieller Prozesse einzusetzen. Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickeln TE und tacterion Steckverbinder- und Komponentenlösungen, die die bewährten TE-Steckverbinder mit der herausragenden Sensortechnologie von tacterion kombinieren. Diese neuen Produkte ermöglichen die digitale Fernüberwachung von Anlagen – sie sind somit entscheidende Komponenten für die vorausschauende Wartung, die Zustandsüberwachung und für Sicherheitsanwendungen in der Industrie 4.0. Es ist geplant, das erste Produkt dieser kommenden Serie intelligenter TE-Steckverbinderlösungen im Jahr 2023 vorzustellen.



tacterion besitzt Patente für Technologien für biegbare und dehnbare Näherungs-, Berührungs- und Kraftsensoren mit der Markenbezeichnung plyon®, mit der sich aus fast jeder Oberfläche eine „intelligente“ Oberfläche machen lässt. Die Sensoren zeichnen sich auf gebogenen oder gekrümmten Oberflächen durch ihre Flexibilität, Robustheit und hohe Signalintegrität aus: Die plyon® Sensoren haben eine Gesamtdicke von nur 0,5 bis 0,7 mm. Sie eignen sich für einen minimalen Biegeradius von bis zu 1,0 cm und behalten dabei ihren vollen Messbereich bei. Die Sensoren sind äußerst langlebig und widerstandsfähig gegen statische Belastungen. Durch die proprietäre Technologie von tacterion zur Driftkompensation überzeugen sie durch eine nahezu driftfreie Anzeige über die Zeit, so dass sie auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eingesetzt werden können.



TE nutzt die flexible plyon® Sensortechnologie, um die eigenen Produkte noch smarter zu machen, beispielsweise die Intercontec-Steckverbinder. Diese werden in Servomotoren, Robotern und verschiedenen Maschinen eingesetzt, wo sie zu einem zuverlässigeren Betrieb beitragen, der durch das Bestücken mit einem Sensor von tacterion noch weiter optimiert werden kann. Der Sensor überwacht den Zustand des Steckers und meldet Fehlfunktionen, z. B. Abweichungen oder eine geöffnete Steckverbindung, an das übergeordnete Monitoring-System. Das unterstützt Anwender dabei, durch eine vorausschauende Wartung die Kosten zu senken und Ausfallzeiten der Maschinen zu minimieren.



Die Sensorprodukte von tacterion werden auch über TE-Vertriebspartner und über die TE-Website erhältlich sein.



„tacterion bietet nicht nur eine überzeugende und innovative Sensortechnologie, sondern verfügt auch über ein agiles, spezialisiertes Entwicklerteam“, sagt Alex Megej, CTO bei TE Industrial. „Gemeinsam entwickeln wir intelligente Steckverbinderlösungen, die unsere Kunden dabei unterstützen, die Digitalisierung ihrer Anlagen voranzutreiben und die plyon® Technologie in Anwendungen innerhalb verschiedener Branchen einzusetzen.“



„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TE. Hier können wir zeigen, wie leistungsfähig unsere Sensoren auch in rauen Produktionsumgebungen arbeiten“, sagt Michael Strohmayr, CEO von tacterion. „Für die vollständig digitalisierte Industrie 4.0 sind neuartige Sensoren unerlässlich und gemeinsam mit TE können wir eine höhere Intelligenz – und zugleich auch Potenziale zur Kosteneinsparung – in die Produktion bringen“, ergänzt sein Bruder Daniel Strohmayr, CEO von tacterion.



Weitere Informationen über die Intercontec-Steckverbinder von TE sind verfügbar unter https://www.te.com/usa-en/products/brands/intercontec.html, weitere Informationen über die plyon® Technologie von tacterion sind verfügbar unter https://www.tacterion.com/technology.



Die tacterion GmbH ist ein führendes Unternehmen für taktile Sensorik mit Sitz in München. Es wurde 2015 von den Brüdern Dr. Michael und Daniel Strohmayr als ein Spin-off des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. tacterion entwickelt Sensoren, smarte Komponenten und hochintegrierte Komplettlösungen und kombiniert Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft, Sensor- und Elektronikhardware, Software, maschinelles Lernen und Industriedesign, um die physische und digitale Welt besser miteinander zu verbinden. Ursprünglich als künstliche Haut für Roboter entwickelt, ermöglicht tacterions hochrobuste und flexible Berührungs- und Kraftsensortechnologie plyon® neue Konzepte für die intuitive Interaktion und taktile Datenanalyse auf nahezu jeder Oberfläche – flach, gebogen oder verformbar. Die plyon® Sensortechnologie wurde mit dem German Innovation Award 2019 ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.tacterion.com. Über TE Connectivity



TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.



