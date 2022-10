TE Connectivity auf der Smart Production Solutions (SPS) 2022 in Halle 10, Stand 340 TE Connectivity stellt auf der SPS 2022 neueste Produkte vor TE bietet allen Interessenten ein kostenloses Messeticket und informiert sie über Branchentrends und neue Produkte SCHAFFHAUSEN, Schweiz, 27. Oktober 2022 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, präsentiert sein umfassendes Produkt- und Lösungsportfolio vom 8. bis 10. November auf der SPS (Smart Production Solutions) in Nürnberg.



"Als bevorzugter Engineering-Ansprechpartner verschiedener Innovationsführer und Technologieunternehmen freuen wir uns darauf, unsere neuesten Lösungen auf der SPS zu präsentieren, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, schwierigste Herausforderungen mit fortschrittlichen Verbindungs- und Sensorlösungen zu meistern", sagte Emmanuel Dieppedalle, Vice President Commercial bei TE. "Auf der Messe stehen individualisierbare und vernetzte Lösungen rund um Single Pair Ethernet (SPE), Industrierobotik, industrielle Automatisierung und Steuerungen im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei wir unsere Kunden in nahezu allen Bereichen der Produktion unterstützen. Unsere Experten bei TE informieren die Besucher zudem über unsere Akquisition der Firma ERNI, ein Anbieter von elektronischen Verbindungslösungen, der unser Portfolio erweitert und somit die Unterstützung weiterer Kunden ermöglicht.“



TE Connectivity stellt am Stand 340 in Halle 10 ein breites Spektrum an herausragenden Produkten und Lösungen vor:

Automatisierungssteuerungen: AMPMODU-Verbindungssystem, Steckverbinder der Dynamic Mini Produktserie, RJ45-Steckverbinder, industrielle Mini-I/O-Steckverbinder, Steckverbinder von ERNI



AMPMODU-Verbindungssystem, Steckverbinder der Dynamic Mini Produktserie, RJ45-Steckverbinder, industrielle Mini-I/O-Steckverbinder, Steckverbinder von ERNI Sensoren für die Automatisierung: M8/M12-Kabelkonfektionen, industrielle RJ45-Steckverbinder mit integrierten Magneten sowie mit diskreten magnetischen Komponenten, Steckverbinder von ERNI



M8/M12-Kabelkonfektionen, industrielle RJ45-Steckverbinder mit integrierten Magneten sowie mit diskreten magnetischen Komponenten, Steckverbinder von ERNI Industrielle Robotik: INTERCONTEC-Steckverbinder, Heavy Duty Connectors, Steckverbinder der Dynamic-Serie, industrielle Mini-I/O-Steckverbinder, Steckverbinder von ERNI



INTERCONTEC-Steckverbinder, Heavy Duty Connectors, Steckverbinder der Dynamic-Serie, industrielle Mini-I/O-Steckverbinder, Steckverbinder von ERNI Antriebstechnik: Leistungsrelais, INTERCONTEC-Steckverbinder, M8/M12-Steckverbinder und Kabelkonfektionen, Klemmen und Spleiße, Steckverbinder von ERNI Am Messestand von TE Connectivity werden außerdem zwei Cobots live verschiedene Aufgaben ausführen. Zudem werden anhand von Exponaten Anwendungen mit Servomotoren und -antrieben sowie eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) vorgestellt. Experten aus dem Entwicklungs- und Produktbereich geben den Besuchern aktuelle Informationen zur SPE-Technologie sowie zu den neuesten Trends in den Bereichen Robotik, Antriebstechnik und Automatisierungssteuerung.



Das Team von TE Connectivity freut sich auf Besucher in Halle 10 am Stand 340. Alle Interessenten, die mehr über das Lösungsangebot erfahren möchten, können sich unter https://www.te.com/deu-de/about-te/events/sps-2022.html registrieren, um ein kostenloses Messeticket zu erhalten und vom TE-Team mehr über die neuen Produkte und Lösungen zu erfahren.



Über TE Connectivity



TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.



