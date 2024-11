Axivion Suite 7.9 überzeugt mit neuen Security-fokussierten und nutzerfreundlichen Features Neuestes Release integriert unter anderem zusätzliche CWE- und CERT-Regeln für mehr Sicherheit und ein Plug-In für Qt Creator-Nutzer Stuttgart – 18. November 2024 – Mit der Axivion Suite 7.9 stellt die Qt Group das neueste Release ihrer Toolsuite für die statische Codeanalyse und Architekturprüfung vor. Ergänzt wurden in der jüngsten Version unter anderem zusätzliche CWE- und CERT-Regeln für die sicherheitsrelevante Embedded-Software-Entwicklung, ein Plug-In für den Qt Creator sowie eine noch bessere QML-Unterstützung, die jetzt auch Klonerkennung beinhaltet. Mit ihren Security-fokussierten und nutzerfreundlichen Features und weiteren Neuerungen unterstützt die Axivion Suite Entwickler weiterhin bei der effizienten Programmierung und langfristigen Qualitätssicherung ihrer Embedded-Software.



Security-Anforderungen erfüllen



Die Anweisungen der CWE und die CERT-Richtlinien helfen Entwicklern dabei, Sicherheitsschwachstellen in ihrer Software aufzudecken und zu schließen. Die Axivion Suite 7.9 hat ihre automatisierten Prüfungen mit zusätzlichen CWE- und CERT-Regeln angereichert, damit die Software den hohen Security-Anforderungen insbesondere im Automotive-, Medizintechnik- und Industriebereich gerecht wird. Die konsequente Codeanalyse anhand strenger Branchenstandards bildet auch die Grundlage für weitere Sicherheitsqualifizierungen und -zertifizierungen der Software.



Nahtlos arbeiten mit Qt Creator



Nutzer, die am liebsten den Qt Creator als integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für ihre plattformübergreifende Softwareentwicklung nutzen, können sich über ein entsprechendes neues Plug-In freuen, das mit dem Qt Creator 15 verfügbar sein wird. Die Axivion Suite fügt sich damit nahtlos ins Universum der Qt-Technologien ein und erlaubt es dem Anwender, ohne Programmwechsel die Meldungen zu reviewen sowie Probleme im Code nachzuverfolgen und zu verwalten.



Klonerkennung durch QML-Unterstützung



Erweitert wird mit der aktuellen Toolsuite-Version auch die Unterstützung für QML (Qt Modeling Language) in Form eines neuen Features: Mit der Klonerkennungsfunktion identifizieren Entwickler bereits in einem frühen Stadium geklonten Code – damit verhindern sie kurzfristig Copy-Paste-Fehler und steigern langfristig die Codequalität. Die Unterstützung von weiteren QML-Funktionen ist bereits in Planung für kommende Releases.



Weitere Release-Highlights



Zu den weiteren Highlights der Version 7.9 zählt außerdem die Unterstützung der Axivion Suite für Arm macOS auf Apple-Prozessoren – bei den Nutzern war hierzu eine steigende Nachfrage zu verzeichnen. Nutzerorientiert sind auch der weiter verbesserte SSO (Single Sign-On), der selbst die Nutzung der Plug-Ins ohne Neuanmeldung ermöglicht, sowie die Optimierungen bei den Architekturverifikations-Workflows: Das Einrichten und Bearbeiten bestehender Architekturverifikations-Setups wie die Bewertung von Änderungen an der Architektur ist jetzt einfacher als je zuvor. Außerdem müssen Kunden, die ihren Code mit C# 12 erstellen, ab sofort nicht mehr auf eine Code-Analysen verzichten, denn die Axivion Suite 7.9 unterstützt C# 12 ab dem neuesten Release uneingeschränkt.



Alle Informationen zur Axivion Suite mit ihren Tools für die statische Codeanalyse und Architekturverifikation sowie die Option für eine Evaluierung finden sich unter www.qt.io/axivion.



