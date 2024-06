100% MISRA: Axivion Suite 7.8 mit neuen Funktionen für effiziente Codeanalyse und Architekturverifikation Neuestes Release bringt 100%-Abdeckung für alle automatisch prüfbaren MISRA C++:2023-Regeln, sicheres SSO, upload-mode für Branches und Klon-Management für C# Stuttgart – 5. Juni 2024 – Qt Group stellt die Axivion Suite in ihrer neuesten Version 7.8 vor, mit deren statischer Codeanalyse und Architekturverifikation Entwickler insbesondere von sicherheitsrelevanter Software die Qualität ihres Codes gewährleisten können. So bietet das neue Release bereits wenige Monate nach der Veröffentlichung von MISRA C++:2023 wieder eine 100%ige Abdeckung für alle automatisiert prüfbaren MISRA-Regeln an. Weitere Neuerungen der Axivion Suite 7.8 sind unter anderem eine Option für sicheres, webbasiertes Single-Sign-On (SSO), ein komfortabler „upload mode“ für Branches und eine Erweiterung der Funktionen für C#-Programmierer, die nun auch das Klon-Management beinhalten.



100% Abdeckung für MISRA C++:2023



Auch die letzte Aktualisierung der MISRA C++-Richtlinien Ende 2023 zielt auf eine sichere, zuverlässige und einfach wartbare C++-Software ab. Nur wenige Monate nach Veröffentlichung der MISRA C++-2023-Richtlinien gewährleistet das jüngste Release der Axivion Suite eine erneut 100%-ige Abdeckung für alle automatisiert testbaren MISRA-Regeln, inklusive MISRA C++-2023. So lassen sich Fehler früh im Entwicklungsprozess erkennen und beheben und es kann ein zuverlässiger Nachweis der MISRA-Konformität der Software erbracht werden – das spart Zeit und Kosten.



Single-Sign-On im Browser



Für einen schnellen Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche der Axivion Suite können die Entwickler ab der Version 7.8 auch firmeneigene Single-Sign-On (SSO)-Systeme nutzen, wie MS Entra oder Keycloak, basierend auf OAuth 2.0 und OpenID Connect (OIDC). Für die Nutzer bedeutet das neue Feature eine einfachere, webbasierte Anmeldung in der Anwendung; für das Unternehmen ergibt sich daraus eine sichere und skalierbare Anmelde- und Zugriffslösung für mehr Effizienz und weniger Verwaltungskosten in der IT.



„Upload mode“ für Branches



Auf der Benutzerebene des Axivion Tools für die statische Codeprüfung sorgt ein neuer „upload mode“ mit Unterstützung für Branches für ein vereinfachtes Projektmanagement: Dieser erlaubt es, bei der Einrichtung der Zweige ein separates Projekt zu erstellen. Wird bei der Zusammenführung das Projekt wieder gelöscht, bleiben die Anmerkungen erhalten. Diese Informationen aus dem Branch werden dann auch beim nächsten Merge mit dem Axivion CI mit den Anmerkungen vom Hauptzweig zusammengeführt. Auf diese Weise lassen sich Codeänderungen besser dokumentieren und nachvollziehen, was insbesondere für die langfristige Zusammenarbeit innerhalb eines Teams von Vorteil ist.



Für verteilte Teams, die global operieren, dürfte auch die neue Lokalisierungsmöglichkeit in der Axivion Suite 7.8 interessant sein. Aktuell sind für die webbasierte Benutzeroberfläche bereits die Sprachen Japanisch und Chinesisch und für die grafische Benutzeroberfläche des Setups Japanisch verfügbar.



Klon-Management für C#



Die Axivion Suite hat von jeher eine Funktion für das Erkennen und Managen von Code-Klonen, die oftmals die Ursache für einen ineffizienten, unzuverlässigen und schwer zu wartenden C/C++-Code sind. Das Klon-Management wurde mit dem Release 7.8 erweitert und kann jetzt auch für C#-Code vollumfänglich genutzt werden. Die Axivion Suite wird sukzessive um neue Funktionen für die C#-Entwicklung erweitert, mit der neuen Version stehen zum Beispiel weitere Metriken und Stylechecks für C# zur Verfügung.



Weitere Release-Highlights



In der Axivion Suite 7.8 ist der aktuellste EDG C/C++-Parser integriert – das macht die Toolsuite kompatibel mit den neuesten Compiler-Versionen wie clang17. Bei der Architekturverifikation profitieren Entwickler von dem zusätzlichen Importer für PlantUML-Diagramme und einer zusätzlichen Option für die Erstellung von UML (Unified Modeling Language)-Diagrammen. Eine weitere Neuerung des jüngsten Release betrifft das produktinterne Gravis-Tool: Hier können jetzt Notizen, etwa für Kommentare an den Knoten, hinterlegt werden.



Alle Informationen zur Axivion Suite mit ihren Tools für die statische Codeanalyse und Architekturverifikation finden sich unter www.qt.io/axivion. Über die Qt-Gruppe



Die Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) ist ein globales Softwareunternehmen, dem Branchenführer und über 1,5 Millionen Entwickler weltweit vertrauen, um Anwendungen und intelligente Geräte zu entwickeln, die Anwender lieben. Qt hilft seinen Kunden, ihre Produktivität über den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung hinweg zu steigern: vom UI-Design und der Softwareentwicklung bis hin zum Qualitätsmanagement und dem Deployment. Die Qt-Kunden kommen aus mehr als 70 verschiedenen Branchen in über 180 Ländern. Die Qt Group beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 180,7 Mio. EUR. Mehr Informationen unter www.qt.io.



