Beleuchtungsmodernisierung im Hamburger Mariendom mit Sicherheits-Elektroseilwinden THETA von Pfaff-silberblau Kissing, 27. April 2022 – Columbus McKinnon Engineered Products hat in diesem Jahr seine vielseitige Sicherheits-Elektroseilwinde THETA zum Auf- und Abfahren der Beleuchtung im St. Marien-Dom im Hamburger Stadtteil St. Georg zum Einsatz gebracht. Dort ersetzen jetzt 19 neue Elektroseilwinden aus der Pfaff-silberblau Markenwelt die früheren Winden, die noch von Hand gekurbelt werden mussten.



Das elektrische Bewegen der an der Decke hängenden Leuchter erleichtert die Wartung und Reinigung der Lampen und spart viel Zeit bei allen anfallenden Arbeiten. Die THETA Elektroseilwinden können einfach mit einer normalen Anschlussspannung von 230 V (50 Hz) betrieben werden. Die speziell für das statische Aufhängen von Lasten über Personen konzipierte, kompakte Seilwinde eignet sich perfekt für historische Bauten und deren Beleuchtungstechnik.



Mittelpunkt für Katholiken in Norddeutschland



Der Mariendom, der in den Jahren 1889 bis 1893 als römisch-katholische Pfarrkirche erbaut wurde, ist eine neuromanische dreischiffige Emporenbasilika aus Backstein und der erste katholische Kirchenneubau in Hamburg seit der Reformation in der Stadt. Eine große bauliche Umgestaltung des Gebäudes und eine Neuausstattung von Einrichtungen (Kirchenbänke) und technischen Anlagen (Heizung, Elektrik, Beleuchtung, Akustik) fand bereits in den Jahren 2007 und 2008 statt. Damit wurde die Kirche noch mehr als bisher zum sichtbaren Mittelpunkt der Katholiken im Norden Deutschlands.



Überarbeitung des Beleuchtungssystems



Seither gab es immer wieder technische Modernisierungen, u. a. wurde in diesem Jahr das Beleuchtungssystem neu ausgerüstet. Die Firma BLH Bühnen- & Lichttechnik Hamburg GbR hat die Umsetzung des Projekts betreut. BLH versteht sich als Generaldienstleister bei Installationen rund um Medien- und Veranstaltungstechnik. Das Unternehmen bietet innerhalb seines Leistungsspektrums auch jährliche Prüfungen medientechnischer Installationen durch Sachverständige. Die Firma Fuhrmann Bühnentechnik mit Sitz in Elmshorn hat BLH bei der Installation der Sicherheits-Elektroseilwinden kompetent unterstützt.



Hohe Sicherheit bei statischer Last



Die kompakte THETA Elektroseilwinde sorgt für zuverlässige Sicherheit entsprechend der Maschinenrichtlinie (2006/42EG) und den Normen DIN EN 14492 (Teil 1 und 2). Zudem ist die Eignung der THETA für das Aufhängen von Lasten über Personen durch ein Sachverständigen-Zertifikat bestätigt. Der hohe Sicherheitsstandard wird unter anderem durch zwei unabhängige mechanische Bremsen erreicht (Doppel-Sicherheitsfederbremsen). Sie gewährleisten ein sicheres und dauerhaftes Halten von Traglasten bis 100 kg.



Die Seilaufnahme in Mehrlagenwicklung umfasst circa 10 m bei einem Drahtseildurchmesser von 4 mm. Diese Länge ist ausreichend, um die Leuchten im Domgebäude von ganz oben bis nach unten zu verfahren, damit alle Arbeiten zur Instandhaltung ebenerdig im Kirchenschiff ausgeführt werden können. Das zweistufige Stirnradgetriebe bewegt die Leuchten im Dom mit Hubgeschwindigkeiten von 3 m/min.



Die preiswerte und wartungsfreundliche THETA ist universell einsetzbar und kann sehr einfach angewendet werden. Sie hat zwei Endschalter (oben, unten) für die Hubabschaltung, ein Anschlusskabel mit Schukostecker und eine flexible Steuerbirne, mit der sich die Seilwinde ergonomisch ein- und ausschalten lässt, um die Beleuchtungssysteme zu bewegen.



Weitere Informationen zu den THETA Seilwinden der Marke Pfaff-silberblau von Columbus McKinnon Engineered Products unter:

www.columbusmckinnon.com/de-de/produkte/Hebetechnik/Seilwinden/Elektroseilwinden/electric-wire-rope-winch-theta/



Dieser Videoclip zeigt typische Anwendungen der THETA Seilwinde:

https://youtu.be/-hsdDIn27mo



Über Pfaff-silberblau und Columbus McKinnon Engineered Products



Die Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, Kissing, zählt mit ihrer Marke Pfaff-silberblau seit vielen Jahrzehnten zu den Technologieführern bei Komponenten und Systemlösungen für mechanische Antriebs- und Hebetechnik. Das Portfolio reicht von hochwertigen Spindelhubelementen über innovative Linearantriebe bis hin zu leistungsstarken Hubtischen und Seilwinden. Auf Basis dieser Komponenten bietet Columbus McKinnon Engineered Products auch kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche.



Columbus McKinnon Engineered Products ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten Columbus McKinnon Corporation (CMCO), Getzville/USA, einem führenden Anbieter für Hebe- und Fördertechnik. Columbus McKinnon Engineered Products ist Partner der Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence des VDMA (www.bluecompetence.net).



Informationen zu Columbus McKinnon Engineered Products sowie Produkten der Marke Pfaff-silberblau finden Sie unter www.pfaff-silberblau.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG