Mit optimiertem CAD-Download-Center vereinfacht Columbus McKinnon Engineered Products die Anlagenkonstruktion Kissing, 27. Mai 2021 – Columbus McKinnon Engineered Products hat sein komfortables CAD-Download-Center „CAD & go“ zur Konfiguration von Pfaff-silberblau Produkten überarbeitet und das Tool noch besser an die Anforderungen der User ausgerichtet. Die optimierte CAD & go Plattform, die im April 2021 an den Start gegangen ist, überzeugt mit einer erheblich gesteigerten Performance, mit neuen Inhalten und noch mehr Funktionen.



Das Erscheinungsbild zeigt sich im völlig neuen Look & Feel mit verbesserter Usability, die eine intuitive Bedienung ermöglicht. Neben der eigentlichen Produktkonfiguration bietet CAD & go die Möglichkeit zur anschließenden 3D-/2D-CAD-Datenausgabe. Nutzer können ihre konfigurierten Pfaff-silberblau CAD-Modelle unmittelbar in die eigene CAD-Konstruktion einbinden.



Mehr Funktionen bei einfacherer Bedienung



Die neue Gestaltung der CAD & go Plattform und ihr erweiterter Funktionsumfang entsprechen jetzt noch mehr dem Wunsch der User nach einer vereinfachten Bedienung. Für die Anwendung sind keine Vorkenntnisse erforderlich; CAD & go funktioniert komplett intuitiv – einfach das Tool starten und das gewünschte Pfaff-silberblau Produkt konfigurieren.



CAD & go kann von jedem beliebigen Website-Besucher anonym und barrierefrei, also ohne eigene Registrierung und die umständliche Eingabe benutzerbezogener Adress- und Kontaktdaten, genutzt werden. Es war nie einfacher, ein maßgeschneidertes 3D-Modell zu erstellen, herunterzuladen und sofort in die eigenen CAD-Zeichnung zu übernehmen.



Vom Kachelmenü sofort zur Konfigurationsmaske



Nach dem Starten von CAD & go erscheint ein übersichtliches Kachelmenü, das dem Nutzer zunächst einen Überblick über alle konfigurierbaren Produkte bietet. Er kann nun einfach per Mausklick das entsprechende Produkt auswählen und gelangt sofort zur entsprechenden Konfigurationsmaske. Die Konfiguration geht nun trotz größerer Produktvielfalt und -variabilität wesentlich schneller und einfacher.



Neue übersichtliche Auswahlfelder erleichtern die Navigation. Jedes einzelne Dropdown-Menü enthält alle verfügbaren produktspezifischen Optionen, die zur Auswahl stehen. In einer Vorschauansicht werden die konfigurierten Produktvarianten unmittelbar angezeigt.



Direkt aus dem Konfigurationsmenü heraus können Interessenten gezielte Anfragen zu den konfigurierten Pfaff-silberblau Produkten sofort an Columbus McKinnon senden und somit von einem schnelleren Ablauf zu profitieren.



Erweiterungen in vielen Produktbereichen



Vor allem bei den Hubelementen SHE, HSE, MERKUR gab es inhaltliche Erweiterungen. Das betrifft beispielsweise auch Ausführungen mit Schutzrohr und Verdrehsicherung, mit induktiven oder mechanischen Endschaltern und mit Motoranbauflansch. Neben den Eingabefeldern für Übersetzung und Hub gibt es nun auch Eingabemöglichkeiten zu den verschiedenen Kopfausführungen und zur Position der Wellenenden (links, rechts, beidseitig).



Hinzu kommen Erweiterungen bei Sicherheits-Spindelhubelementen, die für alle Anwendungen geeignet sind, wo es auf die Sicherheit von Personen ankommt und wo die einschlägigen Normen greifen, beispielsweise die DIN EN 280 (Fahrbare Hubarbeitsbühnen), die DIN EN 1493 (Fahrzeug-Hebebühnen), die DIN EN 1570 (Sicherheitsanforderungen für Hubtische) oder die DIN EN 1756 (Hubladebühnen).



Schnell und komfortabel konstruieren



Mit wenigen Mausklicks lassen individuelle CAD-Daten für Pfaff-silberblau Produkte komfortabel erstellen und zur Weiterverarbeitung im kundeneigenen CAD-Programm als 2D- oder 3D-Modelle herunterladen. Anwender können das benötigte CAD-Format auswählen und über den Button "Download" das CAD-Modell im gewählten Format erstellen. Daraufhin wird das CAD-Modell generiert und im CAD & go Downloadcenter gespeichert.



Ähnlich wie in einem digitalen Warenkorb lassen sich beliebig viele CAD-Modelle speichern und dann herunterladen oder per E-Mail versenden. Da alle Konfigurationen stets zwischengespeichert werden können, ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt, dass die CAD-Daten der einzelnen Produktkonfigurationen nie verloren gehen, beispielsweise wenn eine Störung (z. B. der Online-Verbindung) auftritt.



Das Online-Tool zur Konfiguration der Pfaff-silberblau Produkte kann jeder Interessent ohne Anmeldung direkt nutzen unter https://cad.pfaff-silberblau.com.

Über Pfaff-silberblau und Columbus McKinnon Engineered Products



Die Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, Kissing, zählt mit ihrer Marke Pfaff-silberblau seit vielen Jahrzehnten zu den Technologieführern bei Komponenten und Systemlösungen für mechanische Antriebs- und Hebetechnik. Das Portfolio reicht von hochwertigen Spindelhubelementen über innovative Linearantriebe bis hin zu leistungsstarken Hubtischen und Seilwinden. Auf Basis dieser Komponenten bietet Columbus McKinnon Engineered Products auch kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche.



Columbus McKinnon Engineered Products ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten Columbus McKinnon Corporation (CMCO), Getzville/USA, einem führenden Anbieter für Hebe- und Fördertechnik. Columbus McKinnon Engineered Products ist Partner der Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence des VDMA (www.bluecompetence.net).



Informationen zu Columbus McKinnon Engineered Products sowie Produkten der Marke Pfaff-silberblau finden Sie unter www.pfaff-silberblau.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG