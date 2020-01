Pfaff-silberblau auf der all about automation, Stand B2-208, vom 4.3. bis 5.3.2020 in Friedrichshafen Pfaff-silberblau zeigt in Friedrichshafen ausgewählte Highlights und sorgt mit sportlichem Gewinnspiel für Spaß und Spannung Kissing, 21. Januar 2020 – Columbus McKinnon Engineered Products stellt auf der „all about automation“, die vom 4.3. bis 5.3.2020 in Friedrichshafen stattfindet, dem Fachpublikum am Stand B2-208 ausgewählte Highlights aus seinem Antriebs- und Hebetechnik-Programm vor, darunter die Teleskophubsäule PHOENIX. Dabei kommt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz: Unter dem Motto „Wer am längsten an der Reckstange frei hängen kann, gewinnt!“ können die Standbesucher ihre Ausdauer beweisen und haben Chancen auf attraktive Preise. Bei dieser Challenge wird eine Reckstange von zwei Hubelementen nach EN 1493 in einer Ausführung als Mehrspindelsystem in der Höhe verstellt, wobei das freie Hängen mit dem gesamten Körpergewicht durch die Beweglichkeit der Stange erschwert ist. Alle Kandidaten, die sich der sportlichen Herausforderung stellen, können für einen kurzen Moment den Messestress vergessen und nebenbei noch spielerisch die Performance der Pfaff-silberblau Hubelemente „am eigenen Körper“ erleben.



Komplettlösungen für die ergonomische Lastenverstellung



Pfaff-silberblau wird unter anderem auch die Teleskophubsäule PHOENIX präsentieren. Sie kann Kräfte von 5.000 N bis 25.000 N aufbringen und Gewichte bis 2,5 Tonnen bewegen. Die Präzision beim Hubvorgang, der zulässige außermittige Lastangriff und die Variabilität in der Einbauweise qualifizieren diese Hubsäulen für die verschiedensten Aufgaben. Die Teleskophubsäule PHOENIX kann als Einzelantrieb oder Mehrspindelanlage eingesetzt werden. Die Synchronisation erfolgt elektrisch oder mechanisch, d. h. mehrere Hubsäulen können mittels Kegelradgetriebe und Gelenkwellen miteinander verbunden und durch einen zentralen Motor angetrieben werden. Das ermöglicht gleichmäßige Verfahrgeschwindigkeiten auch bei ungleicher Lastverteilung.



Ein Produktvideo am Messestand informiert die Besucher über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der PHOENIX Teleskophubsäule. Somit ist am Stand von Columbus McKinnon Engineered Products für kurzweiliges Entertainment gesorgt. Die Produktpräsentation zusammen mit der sportlichen Challenge ist ein Messeereignis, das die Besucher nicht verpassen sollten.



Mehr Informationen zur Teleskophubsäule PHOENIX von Columbus McKinnon Engineered Products unter www.pfaff-silberblau.com/hubsaeulen/



Das PHOENIX Produktvideo finden Sie unter https://youtu.be/p7pSvJ0XuME

Über Pfaff-silberblau und Columbus McKinnon Engineered Products



Die Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, Kissing, zählt mit ihrer Marke Pfaff-silberblau seit vielen Jahrzehnten zu den Technologieführern bei Komponenten und Systemlösungen für mechanische Antriebs- und Hebetechnik. Das Portfolio reicht von hochwertigen Spindelhubelementen über innovative Linearantriebe bis hin zu leistungsstarken Hubtischen und Seilwinden. Auf Basis dieser Komponenten bietet Columbus McKinnon Engineered Products auch kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche.



Columbus McKinnon Engineered Products ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten Columbus McKinnon Corporation (CMCO), Getzville/USA, einem führenden Anbieter für Hebe- und Fördertechnik. Columbus McKinnon Engineered Products ist Partner der Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence des VDMA (www.bluecompetence.net).



Informationen zu Columbus McKinnon Engineered Products sowie Produkten der Marke Pfaff-silberblau finden Sie unter www.pfaff-silberblau.com.



