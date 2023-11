PROVERTHA auf der SPS in Halle 9 am Stand 315 PROVERTHA erweitert sein D-Sub-Vollmetall-Haubenprogramm mit Flexlock-Verriegelung um die Serie 247 mit 45°-Kabelabgang FLEXLOCK® bietet verschiedene Verriegelungsarten für unterschiedliche Einsatzszenarien Pforzheim – 10. November 2023 – Flexlock ist das patentierte Verriegelungssystem von Provertha für die bewährte vernickelte D-Sub-Vollmetall-Haubenserie 217 mit geradem Kabelabgang, die nun durch die neue Flexlock-Serie 247 mit schrägem Kabelabgang komplettiert wurde. Zum ersten Mal können Anwender bei einer D-Sub-Hauben-Serie zwischen mehreren verschiedenen Verriegelungsarten gemäß den Applikationsanforderungen frei wählen.



Das patentierte zweifache Verriegelungssystem bietet sowohl die klassische Schraubverriegelung mit Rändelschraube, Kombischlitz und Inbus als auch die innovative Quick Lock® Push-Pull-Schnellverriegelung. Zusätzlich gibt es weitere Verriegelungsoptionen: Die Schiebeverriegelung und eine Verriegelung mit Einlegemutter für Kabel-Kabel-Verbindungen. Das Flexlock-Haubenprogramm mit hochwertiger vernickelter Oberfläche bietet eine ansprechende Optik für Einsatzfälle, wo es auf ein gutes Aussehen ankommt.



Die bewährte Flexlock-Serie 217 mit geradem Kabelabgang (180°) wird nun durch die neue Flexlock-Serie 247 mit schrägem Kabelabgang (45°) komplettiert. Damit bietet Provertha den Anwendern ein D-Sub Hauben-System für jeden Anwendungsfall dank der beiden Kabelabgangsoptionen und der hochgradig flexiblen Verriegelung an Geräteschnittstellen sowie bei „fliegenden“ Kabeln oder Kabelverbindungen. Das Gehäuse in Zinkdruckguss ist für sehr raue Anforderungen in der Industrieautomation und dem Schaltschrankbau bei Temperaturen zwischen -55 °C bis +90 °C ausgelegt.



Schnell und funktionssicher verbinden mit Quick Lock



Mit der Quick Lock Verriegelungsart können schock- und vibrationsfeste D-Sub-Befestigungen gemäß EN 61373, Kategorie 2, ohne Hilfswerkzeuge einfach per Einhand-Bedienung in Sekunden ausgeführt werden. Ein sicheres Einrasten wird durch die akustische und taktile Rückmeldung gewährleistet. Im Vergleich zu gängigen Schraub- und Schiebeverriegelungen kann die Montage damit deutlich schneller ausgeführt werden. Bestehende D-Sub-Geräteschnittstellen lassen sich mit kostengünstigen Raststift-Sets einfach umrüsten, so dass sie eine Quick Lock Verriegelung unterstützen. Hierfür sind vielfältige Raststiftversionen verfügbar.



Einrasten per Klick spart Zeit und Kosten



Die beiden Halbschalen der neuen Flexlock-Vollmetallhaube können beim Zusammenbau einfach durch Einschnappen („Snap-together-Design“) miteinander verbunden werden, wobei nur noch noch zwei Deckelschrauben am Kabelausgang notwendig sind. Das reduziert die Montagezeit und die Konfektionskosten. Die Snap-together-Haltefedern in Federstahl-Ausführung gewährleisten sicheres Einrasten und sorgen für eine zuverlässige, bruchsichere Verriegelung über die gesamte Lebensdauer – auch bei Vibration und extremer Beanspruchung im Betrieb.



Kompatibel und austauschfähig mit marktüblichen Designs



Die Außenabmessungen der Flexlock-Gehäuse entsprechen den etablierten Marktstandards. Dank dieser Kompatibilität können die neuen D-Sub-Hauben einfach als Lösungsalternative in bestehende Applikationen eingesetzt werden. Zudem werden sie zukünftig in verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar sein: als 9-polige Ausführung mit Durchmessern von 3 mm bis 9,5 mm und als 15-polige sowie 25-polige Ausführung mit Durchmessern von 4 mm bis 11 mm.



Montagefreundlich und hoch belastbar



Vollmetallhauben von Provertha zeichnen sich durch ihre hohe mechanische Belastbarkeit aus, insbesondere bei Anwendungen in sehr rauen Umgebungen. Die Haltefeder in Federstahl gewährleistet auch bei hohen Anforderungen ihre Funktion. Durch das griffgerechte Design, die vorgeschnittenen Gewinde und das vormontierte Verriegelungszubehör sind sie besonders montagefreundlich. Die neuen Hauben sind als Kit in Einzelverpackung für die Montage direkt am Einsatzort verfügbar oder können als Schüttgut-Verpackung für Kabelkonfektionen in größeren Stückzahlen bezogen werden.

Über PROVERTHA



Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte. www.provertha.com



