PROVERTHA erweitert sein WireClip-Programm um extrem kompakte Low-Profile-Varianten Platzsparende und prozesssichere Wire-to-Board-Lösungen Pforzheim – 15. Dezember 2022 - Provertha erweitert das vielfältige WireClip-Portfolio seiner prozesssicheren Wire-to-Board-Lösungen um Low-Profile-Varianten. Mit den neuen Low Profile WireClips sind Wire-to-Board-Lösungen mit der ultraflachen Einbauhöhe 2,5 mm realisierbar. Die platzsparenden und besonders wirtschaftlichen Clips sind mit anschlussfertigen Kabelkonfektionen ausgestattet, die eine prozess- und funktionssichere Kontaktierung von Einzellitzen und Einzeladern auf der Leiterplatte gewährleisten. Überall dort, wo es auf absolute Ausfallsicherheit der Kabelverbindung und eine platzsparende Lösung ankommt, wie zum Beispiel in der Industrieautomation und der Automobilindustrie, haben sich die WireClip-Konfektionen von Provertha bewährt.



Die Technik ermöglicht jetzt bei minimaler Einbauhöhe eine wirtschaftliche und platzsparende Wire-to-Board-Lösung mit anschlussfertigen WireClip-Kabelkonfektionen. Der patentierte WireClip besteht aus einem speziell konstruierten Kunststoffteil mit integriertem Snap-in-Rastclip. In dieses Bauteil werden die zuvor in der Kabelkonfektion mit einem speziellen Fertigungsprozess verdrillten und verzinnten Einzeladern gesteckt, in einer Vorrichtung abgewinkelt und auf Maß gekürzt.



Die Technologie hat sich bereits millionenfach in der Automobilindustrie und der Industrieautomation bewährt. Es gibt praktisch kaum einen Fahrzeughersteller, der WireClips nicht bereits in seinen Fahrzeugen nutzt – und zwar in kritischen Systemen im Bereich der Fahrzeugsicherheit und im Lenkradbereich. Ebenso nutzen Sensorhersteller, die häufig die Herausforderungen von geringen Einbauräumen für bestückte Leiterplattenbaugruppen zu bewältigen haben, die Vorteile dieser kompakten Lösung.



Bei Provertha sind WireClips als 90°-Grad-Varianten und in gerader Ausführung verfügbar, ebenso als Sonderbauformen, zum Beispiel umspritzte Varianten. Jetzt kommen die neuen Low Profile WireClips dazu, die gegenüber der einreihigen Standard-Version den Platzbedarf weiter reduzieren. Gegenüber alternativen Lösungen ist die Platzersparnis signifikant größer. Das derzeitige Portfolio an Low Profile WireClips umfasst 3-polige und 4-polige Versionen für die Litzen AWG22 (0,35 mm²). Gemäß dem Slogan „Fitting Your Application“ kann Provertha im eigenen Werkzeugbau aber auch kundenspezifische Wireclip-Konfektionen mit anderen Polzahlen und anderen Litzenquerschnitte mit kundenorientierter Time-to-Market herstellen.

Über PROVERTHA



Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte. www.provertha.com



