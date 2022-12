Neue PROVERTHA M12-Winkeladapter für X/D-Konvertierung sparen Platz in engen Einbauräumen Pforzheim – 6. Dezember 2022 – Provertha hat seine robusten Adapterlösungen in Schutzart IP 67 um kompakte, gewinkelte Versionen erweitert, mit der sich ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand gewinkelte M12-Steckverbindungen von X- auf D-Kodierung und umgekehrt realisieren lassen. Die neuen Winkeladapter kommen in anspruchsvollen Bereichen wie der Transport- und Bahntechnik zum Einsatz, wo durch Vibrationen, Stöße und große Temperaturschwankungen besonders raue Bedingungen herrschen und für den Einbau nur wenig Platz zur Verfügung steht. Der effektiv geschirmte Adapter in Vollmetall-Ausführung besitzt eine X-kodierte Stift-Schnittstelle mit drehbarer M12-Schraubverriegelung und eine D-kodierte Buchsen-Schnittstelle mit feststehendem Verrieglungsgewinde. Er lässt sich mit den üblichen Drehmomentwerkzeugen (als Zubehör optional erhältlich) einfach zwischen Kabel und M12-Buchsen (Switch) montieren.



Weniger Platzbedarf durch 90° Kabelabgang



Der M12-Adapter ist standardmäßig um 90° gewinkelt, ab Werk sind noch weitere Winkelpositionen verfügbar, zum Beispiel wenn mehrere Steckerreihen realisiert werden sollen. Er eignet sich für eine 100-Mbit-Datenübertragung im Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Durch seinen Kabelabgang nach oben oder unten bietet der Winkeladapter eine erhebliche Platzeinsparung in beengten Räumen. Zudem verringert er die Verkabelungskosten und die Montagezeit bei Revisionen und einer Neuverkabelung von ethernetfähigen Geräten.



Geld und Montagezeit sparen bei Revisionen und Neuverkabelung



Die Adapter-Version mit X- auf D-Kodierung ist vor allem für das Retrofitting, beispielsweise in der Bahntechnik, von großem Vorteil, da hier die vorhandene D-kodierte Verkabelung weiterverwendet werden kann, selbst wenn bei Revisionen die Switche durch solche mit Gigabit-Ports (X-Kodierung) ausgetauscht werden. Mit dem neuen Winkeladapter kann die D-kodierte Verkabelung beibehalten werden, da er die D-kodierten Stecker der Kabel mit den X-kodierten Buchsen der Switche zusammenbringt. Der Anwender spart erheblich Kosten und Montagezeit, da er keine hochpreisigen X-kodierte Kabel einsetzen muss.

Über PROVERTHA



Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte. www.provertha.com



