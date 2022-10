PROVERTHA auf der sps (Halle 9, Stand 315) und electronica (Halle B3, Stand 100) PROVERTHA stellt kompakte Steckerlösung für die High-Speed-Datenübertragung mit beliebigen Kabellängen vor Schnell und einfach konfektionierbare X-kodierte M12-Kabelstecker der EasyLine-Serie ermöglichen frei wählbare Kabellängen Pforzheim – 28. Oktober 2022 – Provertha hat mit der „EasyLine“ eine konfektionierbare X-kodierte M12-Steckerlösung entwickelt, die zu den kompaktesten am Markt zählt. Die geringe Anzahl an Einzelteilen sorgt dafür, dass die 8-poligen Steckverbindungen innerhalb sehr kurzer Montagezeiten schnell und einfach konfektioniert werden können. Da die Kabelstecker eine individuelle Verkabelung im Feld ermöglichen, können Anwender flexibel auf vorgegebene Einbausituationen reagieren, vor allem bei Applikationen, in denen sich die Leitungslänge im Vorfeld schwer oder gar nicht bestimmen lässt. Damit ersparen sie sich teure Sonderlösungen und lange Lieferzeiten. Alle EasyLine Kabelstecker gewährleisten eine hohe Übertragungsleistung (10 Gbit/s mit bis zu 500 MHz) gemäß den TIA-568- und ISO/IEC-11801-Cat-6A-Spezifikationen.



Montage so einfach wie noch nie



Die EasyLine Kabelstecker ermöglichen den einfachen Anschluss von vier differentiellen Aderpaaren durch sichere Crimpkontakte. Durch neue Kontakthalter mit weißer Bedruckung wird das Zuschneiden, Zuordnen und Einrasten der Aderpaare zum Kinderspiel. Die Montageorientierung des Kontakthalters zum Isolierkörper ist durch einen zusätzlich aufgedruckten Pfeil gekennzeichnet. Die Produkt-Bezeichnung EasyLine verdeutlicht gegenüber den Kunden den „Ease of Use“ Ansatz, der bei der Entwicklung dieser Steckerlösung konsequent umgesetzt wurde. Der Anwender kann bei Platzproblemen oder wenn eine ganz spezielle Kabellänge außerhalb des Standards benötigt wird, individuelle und kompakte Verkabelungslösungen konfektionieren. Alternativ dazu müsste er umspritzte Kabel in der von ihm gewünschten Länge einsetzen, was häufig zu teuren Sonderlösungen mit langen Lieferzeiten führt.



EasyLine M12-Steckverbindungen eignen sich für schnelle Netzwerke in der industriellen Automatisierung sowie für Switche und Vision Control Systeme, die Datenraten bis 10 Gbit/s benötigen. Hohe Anforderungen bezüglich Schock, Vibration und Brennbarkeit in anspruchsvollen Anwendungen, wie zum Beispiel der Bahntechnik, werden erfüllt. An der Verriegelungsschraube befindet sich eine integrierte Rüttelsicherung, die den Herausforderungen im rauen Betrieb der Industrie und Bahn standhält.



Gerade Stecker-Version ideal für Übergabe-Schnittstellen



Im ersten Entwicklungsschritt ist eine gerade EasyLine Version in 180-Grad-Stift-Ausführung mit Kabel-Crimpflansch verfügbar. Diese eignet sich speziell für M12-Patchkabel in Anwendungen, wo es auf kundenspezifische Längen bei beengten Kabeldurchführungen ankommt. Zur Realisierung von Übergabe-Schnittstellen an einer Schaltschrankwand oder einem Robotik-Interface ist auf Anfrage eine Version für die Hinterwandmontage realisierbar. Versionen mit der innovativen Provertha Mini-Kabelverschraubung befinden sich derzeit in der Planung und werden voraussichtlich im ersten Quartal 2023 verfügbar sein.

Über PROVERTHA



Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte. www.provertha.com



