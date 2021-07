Neue M12-Mini Hinterwand-Kabelstecker von PROVERTHA mit Kabelverschraubung Kompakte High-Performance-Lösung für begrenzte Einbautiefe in Schaltschrank und Gehäuse Pforzheim – 26. Juli 2021 – Der neue M12-Mini Hinterwand-Kabelstecker mit Crimp-Anschlusstechnik von Provertha ist mit einer Länge von nur 24,5 mm hinter der Schaltschrank- oder Gehäusewand (Gesamtlänge: 41 mm) die industrieweit kompakteste M12-Lösung und somit prädestiniert für platzsparende Wanddurchführungen bei Schaltschränken oder Gehäusen. Gleichzeitig wurden diese Ausführungen für besonders hohe Anforderungen in der Bahntechnik und Industrie- und Fabrikautomation entwickelt, z. B. für Pressen für die Umformtechnik oder Stanztechnik sowie für Roboter. Sie bieten zertifizierte Schock- und Vibrationssicherheit nach DIN EN 61373 Kategorie 2 und Kategorie 1, Klasse B, und verfügen über den 500h-Korrosionsschutz, der durch den erfolgreichen bestandenen Salzsprühnebeltest gemäß EN 60512-11-6 nachgewiesen ist. Verfügbar sind sie für die Schnittstellen für 10-Gigabit-Ethernet mit X-Codierung, für Ethernet mit D-Codierung, für Profibus mit B-Codierung und für CAN-/DevicNet-Schnittstellen mit A-5-Codierung als Buchsen-oder Stiftversion.



Zugleich bietet der Stecker einen großen Kabelklemmbereich von 4 bis 9 mm. Das spezielle Vollmetall-Gehäuse sorgt für eine effektive Schirmung mit hoher EMV. Gleichzeitig ist eine massive vollgeschirmte Zugentlastung gegeben. Mit dem neuen M12-Mini wird eine kompakte, sichere und zuverlässige Daten-/Signalübertragung gewährleistet. Die Montage an der Schaltschranktür oder der Gehäusewand erfolgt verdrehsicher und mit ausgerichteter Codierung durch seitliche Abflachungen am Gehäuse. Beim Befestigungsgewinde (M16x1,5) erfolgt die Verriegelung mit der im Lieferumfang enthaltenen Gegenmutter.



Dank der wenigen Einzelteile wird eine einfache Montage unterstützt. Die Einzeladern (Aderquerschnitt AWG 18 - 28) werden über gedrehte Crimp-Snap-in-Kontakte angeschlossen. Die gedrehten Crimp-Kontakte verfügen für den Einsatz bei Sonderanwendungen über eine höhere Strombelastbarkeit als die Normvorgabe spezifiziert (4 A bzw. 2 A bei A-8); der Durchgangswiderstand ist kleiner als 5 mΩ. Die Schutzart entspricht IP67 (schraubverriegelt). Der M12-Mini kann im Temperaturbereich von -40°C bis +85°C eingesetzt werden und ermöglicht mehr als 250 Steckzyklen.



Umfassendes M12-Programm von PROVERTHA



Die M12-Steckverbinder von Provertha zeichnen sich vor allem durch ihre zuverlässige 360° Schirmung, ihren Crimpflansch und die kompakten Außenabmessungen aus. Die M12-Stecker gibt es in verschiedenen Kodierungen, beispielsweise M12 A-Code, B-Code, D-Code und X-Code. Auch in extrem rauen Industrieumgebungen, wie in der Bahn- und Luftfahrtechnik, sorgen die Rundsteckverbinder für eine sichere Signalübertragung. Optimiert für die jeweilige Applikation bietet Provertha verschiedene Lösungen mit umfangreichem Zubehör einschließlich M12-Verbindungskabel. Über PROVERTHA



Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte.



