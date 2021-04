Zertifizierte M12-Mini X-Code-Kabelstecker von PROVERTHA für das High-Speed-Ethernet 10GigE-Kabelstecker von Provertha bieten ab sofort zertifizierte Schock- und Vibrationssicherheit nach DIN EN 61373, Kategorie 2, und 500h-Korrosionsschutz Pforzheim – 14. April 2021 – Die Leistungsfähigkeit der Provertha Kabelstecker-Baureihe M12-Mini X-Code wurde anhand von Zertifizierungen nach einschlägigen Normen offiziell dokumentiert. Die Zertifizierung erstreckt sich über alle geraden und abgewinkelten (Hinterwand-) 10-Gbit-Ethernet-Varianten in der zuverlässigen, vibrationssicheren Crimp-Anschlusstechnik. Die gedrehten Crimp-Kontakte verfügen für den Einsatz in Sonderanwendungen über eine deutlich höhere Strombelastbarkeit. Der M12-Mini X-Code in Schutzart IP67 (schraubverriegelt) ist der industrieweit kompakteste 10GigE-Kabelstecker für den platzsparenden Ethernet- oder Profinet-Anschluss, der in einem Temperaturbereich von -40°C bis +85°C eingesetzt werden kann.



Alle M12-Mini X-Code-Steckverbinder haben die Prüfungen nach DIN EN 61373 „Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen – Prüfungen für Schwingen und Schocken“ (Kategorie 1, Klasse B, und 2) erfolgreich bestanden. Zudem verfügen sie über den 500h-Korrosionsschutz, der durch den erfolgreichen bestandenen Salzsprühnebeltest gemäß EN 60512-11-6 nachgewiesen ist. Weiterhin wurde in einem zertifizierten Prüflabor das komplette Prüfprogramm gemäß der M12-Steckverbindernorm IEC 61076-2-109 inklusive der Prüfgruppe FP für die elektrischen Übertragungsparameter mit Erfolg bestanden.



Somit sind die kompakten Provertha M12-Mini X-Code-Kabelstecker nachweislich für Anwendungen in der Bahntechnik sowie für extrem raue Industrieumgebungen mit Schock und Vibration, z. B. für Pressen in der Automobilfertigung, bestens geeignet. Durch den erhöhten Korrosionsschutz und die erhöhte Schock-und Vibrationsfestigkeit sind die M12-Mini X-Code-Steckverbinder prädestiniert für Anwendungen in Mobile Automation.

Ebenso sorgen die Rundsteckverbinder in anspruchsvollen Anwendungen der Video- und Medizintechnik für eine sichere Signalübertragung in engsten Bauräumen.



Große Datenmengen auf kleinstem Raum zuverlässig übertragen



Angesichts stetig zunehmender Datenmengen hat die X-Codierung eine große Bedeutung für die Datenübertragung der Zukunft, vor allem wenn Sensoren große Datenmengen erzeugen, beispielsweise Kamerasysteme. Durch die galvanische Trennung der Adernpaare, die in Fom eines X sichtbar wird, können X-codierte Stecker hohe Datenraten von 10 GBit/s in einem robusten industrietauglichen M12-Steckgesicht übertragen. Mit dem neuen M12-Mini X-Code wird nachweislich eine kompakte, sichere und zuverlässige Daten-/Signalübertragung gewährleistet. Die M12-Kabelverschraubung hat eine Länge von nur 44 mm bei einem Außendurchmesser von 16/14 mm. Trotzdem bietet der Stecker einen großen Kabelklemmbereich von 4 bis 9 mm. Sein Vollmetall-Gehäuse sorgt für eine effektive Schirmung mit hoher EMV. Gleichzeitig ist eine massive vollgeschirmte Zugentlastung gegeben.

Über PROVERTHA



Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte.



