PROVERTHA Online-Konfigurator: Schnell und einfach zum funktionssicheren, vollgeschirmten M12-Systemkabel Pforzheim – 28. Oktober 2020 – Provertha hat mit seiner UL-zertifizierten Kabelkonfektion und der ISO 9001 zertifizierten Stecker-Entwicklung und-produktion die Kompetenz und das Know-how für M12-, D-Sub- und kundenspezifische Kabelkonfektionen. Deshalb hat Provertha nun einen Online-Konfigurator für M12-Systemkabel und kundenspezifische Kabelkonfektionen an den Start gebracht und erleichtert damit den Kunden die Auswahl des optimalen Kabels erheblich. Der einfach bedienbare Konfigurator lässt sich per Klick auf der Provertha Homepage starten.



Provertha plant zudem die Erweiterung des Konfigurators auch für die Produktreihen D-Sub und High-Density D-Sub sowie M8 und Busstecker, um seine Kunden bei der Auswahl der optimalen Verkabelungs- und Steckverbinder-Lösung noch besser zu unterstützen. Außerdem sieht das Unternehmen darin einen weiteren Schritt im Rahmen seiner Digitalisierungsmaßnahmen.



Gezielt und schnell zum optimalen Kabel



Das M12-Verbindungssystem hat sich in geschirmter Version inzwischen für eine große Bandbreite an anspruchsvollen Anwendungen bei Ethernet sowie Profibus und CAN-Bus etabliert – entsprechend vielfältig sind die M12-Kabeltypen. Für die funktionssichere Datenübertragung bietet Provertha vibrations- und funktionssichere M12-Systemkabel mit 100% Prüfung für industrielle Netzwerke mit umfassender 360-Grad-Schirmung an.



Maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung kommt man mit dem neuen Provertha Online-Konfigurator schnell und einfach zum individuell konfigurierten M12-Kabel. Diese können ganz bequem konfiguriert und bei Provertha angefragt werden. Ob Profibus B-codiert, CAN-Bus A-Code, Profinet D-codiert, EtherCAT D-codiert, Railcat oder Railcat Crossover - es werden eine Vielzahl von Anwendungen abgedeckt. Standardversionen sind dabei kurzfristig lieferbar.



Neben der Auswahl der gewünschten Anwendung wird für jede Konfiguration die Ausführung (konfiguriert, umspritzt), der Steckertyp (Stift-Buchse, Buchse-Buchse, Stift-Stift) sowie die Kabellänge abgefragt und eingetragen.



Online-Anfrage für kundenspezifische Kabelkonfektionen



Mit einem breiten Portfolio an Fertigungseinrichtungen und Crimp-Werkzeugen realisiert Provertha auch ganz spezielle kundenspezifische Kabelkonfektionen. Mit dem Konfigurator können Kunden ganz gezielt ihre spezifische Kabelkonfektion mit entsprechender Zeichnung und Spezifikation einfach per Upload bei Provertha in der gewünschten Stückzahl online anfragen. Für detailliertere Fragen zur Kabelkonfektion können die Kunden das Provertha-Team auch direkt kontaktieren.

Über PROVERTHA



Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG