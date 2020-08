PROVERTHA bietet ultrakompakten gewinkelten SMT D-Sub Steckverbinder in Slimline-Ausführung für die Industrie Pforzheim – 28. August 2020 – Provertha verfügt über ein umfassendes D-Sub Steckverbinder-Programm für die verschiedensten Anwendungen und hat nun auch eine 9-polige Slimline-Variante für industrielle Anwendungen im Portfolio. Der High-Performance D-Sub Steckverbinder aus der TMC-Baureihe in Slimline-Ausführung reduziert aufgrund seiner um 90° abgewinkelten SMT-Anschlüsse und der ultraflachen Bauform die benötigte Leiterplattenfläche um bis zu 33 % gegenüber einem konventionellen D-Sub. Seine Zuverlässigkeit bei hohen mechanischen Belastungen garantiert ausreichende Sicherheitsreserven im rauen industriellen Einsatz. Dank seiner kleinen Einbauhöhe von nur 4,65 mm bietet dieser D-Sub Slimline-Steckverbinder der Industrie nun hervorragende Möglichkeiten zur Miniaturisierung bei hoher Robustheit der Geräteschnittstellen.



Zu den herausragenden Merkmalen des D-Sub Steckverbinders gehören seine massiven Vollmetall-Befestigungszapfen, die fest mit dem Metallgehäuse verbunden sind. Sie nehmen zuverlässig die Steck- und Ziehkräfte bei mechanischen Belastungen auf und ermöglichen eine effektive und zuverlässige Erdung. Der Isolierkörper aus hochtemperaturbeständigem High-Performance-Thermoplast und ein massiver großflächiger SMT-Anschlussbereich zur Erfüllung der Koplanaritätsanforderung gewährleisten die sichere SMT-Anwendung. Der schwarze Isolierkörper ermöglicht die einfache und klare Erkennung mit einem Vision-System. Außerdem wird der vollautomatische SMT-Montageprozess und -Lötprozess durch die Tape-and-Reel-Verpackung und eine integrierte Pick-and-Place-Fläche für die Vakuumpipette gewährleistet. Lötanker nehmen die Steckkräfte auf und schonen somit die Kontakte. Ein doppelschenkliger Federkontakt sorgt für maximale Kontaktsicherheit.



Weitere Pluspunkte sind die hohe Strombelastbarkeit von 4 A bei 20° C sowie die hohe mechanische Lebensdauer von 250 Steckzyklen. Die Steckverbinder sind als Stift- oder Buchsen-Versionen mit verschiedenen Befestigungsoptionen (Durchgangsloch sowie Gewindeniet für UNC 4-40 oder M3) verfügbar.



Durch die Übernahme der D-Sub-Produkte von ERNI inklusive Maschinen und Werkzeuge hat Provertha das bisherige Produktportfolio optimal erweitert und bietet leistungsfähige D-Sub-Lösungen für nahezu jede Anwendung an.

Über Provertha



Die Provertha Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von Provertha zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte.



