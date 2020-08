Gerade D-Sub-Steckverbinder in zuverlässiger Einpresstechnik von PROVERTHA TMC Pressfit D-Sub-180-Grad-Baureihe 9- bis 37-polig für hohe Anforderungen Pforzheim – 03. August 2020 – Durch die Übernahme der D-Sub-Produkte von ERNI inklusive Maschinen und Werkzeuge hat PROVERTHA sein bisheriges Produktportfolio optimal erweitert und bietet leistungsfähige D-Sub-Lösungen für nahezu jede Anwendung an.



Die lötfreie Einpresstechnik mit der millionenfach bewährten elastischen Einpresszone sorgt für einen gasdichten Anschluss auf Backplanes und Leiterplatten und eine hoch zuverlässige Verbindung für besondere Beanspruchungen wie Vibration und Schock. Lötfehler, Flussmittelprobleme oder thermische Belastung werden durch den Einsatz der Einpresstechnik ausgeschlossen. Die geraden (180°) TMC Pressfit D-Sub-Steckverbinder ermöglichen auch die einfache Montage auf beiden Leiterplattenseiten mit kostengünstigen Einpresswerkzeugen.



Von Provertha sind die TMC D-Sub-Steckverbinder in Einpresstechnik als Buchsen- und Stiftversionen in der Standard-Einbauhöhe von 6,3 mm verfügbar. Auf Anfrage sind auch Versionen mit einer Einbauhöhe von 9 mm und weitere Bauhöhen erhältlich. Bei den Polzahlen kann der Kunde zwischen 9, 15, 25 und 37 wählen. Auch für die Befestigung auf der Leiterplatte gibt es verschiedene Optionen wie Durchgangsloch sowie Gewinde UNC 4-40 bzw. M3 oder Gewindebolzen UNC 4-40 bzw. M3.



Sonderversionen in anderen Farben oder für spezielle Anwendungen wie Vakuumtechnik

sind ebenso auf Anfrage realisierbar.



Provertha bietet in dem TMC PCB D-Sub-Programm neben der Einpresstechnik die Anschlussarten SMT und THR (Thru Hole Reflow) für den vollautomatischen SMT-Prozess sowie THT-Versionen in abgewinkelten und geraden Ausführungen. Über Provertha



Die Provertha Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von Provertha zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein nach QS9000, DINISO 9001 und ISO/TS 16949 zertifiziertes Qualitätsmanagement gewährleistet eine hohe Produktqualität.



