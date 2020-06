Alles im Griff - universelle Handcrimpzangen von PROVERTHA Multi-Crimpeinsatz für gängige Kabel spart Werkzeugwechsel und Kosten Pforzheim – 29. Juni 2020 – Für D-Sub- sowie M12- und M8-Crimphülsen bietet PROVERTHA neue kostengünstige Multicrimpzangen in vier Versionen (TMCCH1 bis TMCCH4) für unterschiedliche Kabeldurchmesser. Die Zangen sind durch einen Multicrimpeinsatz für vier bzw. acht Schlüsselweiten universell und flexibel einsetzbar. Damit kann eine Zange für verschiedene gängige Schlüsselweiten ohne Werkzeugwechsel verwendet werden. Dies spart Umrüstzeiten und senkt die Kosten bei der Konfektion verschiedener Kabeltypen bei M12- oder D-Sub-Kabelkonfektionen. Die kostengünstigen Zangen sind für alle Crimpflansch-/Crimphülsen-Systeme von Provertha und am Markt übliche Systeme anderer Anbieter geeignet.



Die Handcrimpzange TMCCH1 ist mit eingebautem Multicrimpeinsatz für die Schlüsselweiten SW 7 bis 10,5 speziell ausgelegt für Crimphülsen der gängigen Kabeltypen für D-Sub- und M12-Steckverbinder. Damit steht ein Werkzeug für Crimphülsen von D070H080T – D105H115T mit acht Schlüsselweiten von 7 bis 10,5 zur Verfügung. Die einfache Handhabung und der parallele Crimpvorgang sorgen für ein sicheres Crimpen. Das präzise gefertigte Crimpwerkzeug aus gehärtetem Stahl mit entriegelbarer Zwangssperre ermöglicht einen zuverlässigen und robusten Einsatz.



Die Handcrimpzange TMCCH2 mit eingebautem Multicrimpeinsatz für acht Schlüsselweiten von SW 4 bis 7,5 ist speziell ausgelegt für Crimphülsen (D040H050T – D065H075T) bei kleinen Kabeldurchmessern für D-Sub- und M8- sowie M12-Steckverbinder.



Die Handcrimpzange TMCCH3 ist geeignet für Crimphülsen (D110H120T- D125H135T) für große Kabeldurchmesser - mit dem eingebauten Multicrimpeinsatz für vier Schlüsselweiten von SW 11 bis 12,5. Somit ist auch eine zeitsparende Crimpung für D-Sub-Konfektionen mit großem Kabeldurchmesser möglich.



Die Handcrimpzange TMCCH4 schließlich ist speziell für Crimphülsen (D120H130T- D135H145T) für extrem große Kabeldurchmesser ausgelegt - mit eingebautem Multicrimpeinsatz für die vier Schlüsselweiten SW 13 bis 14,5. Die Zange eignet sich so für D-Sub-Verbindungen mit sehr großem Kabeldurchmesser. Über Provertha



Die Provertha Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von Provertha zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein nach QS9000, DINISO 9001 und ISO/TS 16949 zertifiziertes Qualitätsmanagement gewährleistet eine hohe Produktqualität.



