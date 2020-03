Hervorragend in Preis und Performance: 600 V CoolMOS™ S7 Hochspannungs-MOSFET für niederfrequente Anwendungen München - 2. März 2020 - Infineon Technologies entwickelt Lösungen für höchste Effizienz- und Qualitätsansprüche: Die neu eingeführte 600 V CoolMOS™ S7-Produktfamilie ist wegweisend in Bezug auf Leistungsdichte und Energieeffizienz für Anwendungen, bei denen MOSFETs mit niedriger Frequenz geschaltet werden. Zu den Hauptmerkmalen der CoolMOS S7-Produktfamilie zählen die Optimierung der Leitungsverluste, der verbesserte thermische Widerstand und die Fähigkeit, hohe Pulsströme zu übertragen. Anwendungsfelder für die Bausteine sind beispielsweise die aktive Brückengleichrichtung, Wechselrichterstufen, SPS, Leistungshalbleiter-Relais und Halbleiterleistungsschalter. Zudem ist der 10 mΩ CoolMOS S7-MOSFET der kleinsteR DS(on) -Baustein der Branche.



Die Produktfamilie minimiert Leitungsverluste und gewährleistet gleichzeitig die schnellste Ansprechzeit zusammen mit einem erhöhten Wirkungsgrad für niederfrequente Schaltanwendungen. CoolMOS S7-Bausteine liefern im Vergleich zu CoolMOS 7-Bauteilen einen noch geringeren R DS(on) x A, um die Schaltverluste auszugleichen, was zu einem geringeren Einschaltwiderstand und geringeren Kosten führt. Sie bieten den niedrigsten On-Widerstand (R DS(on) ) eines Hochspannungsschalters auf dem Markt. Darüber hinaus ist es gelungen, den 10 mΩ-Chip in ein innovatives, oberseitengekühltes QDPAK sowie den 22 mΩ-Chip in ein hochmodernes, kleines TO-Leadless (TOLL) SMD-Gehäuse einzupassen. Diese MOSFETs ermöglichen kostengünstige, einfache, kompakte und modulare Designs mit hohem Wirkungsgrad. Systeme auf Basis der CoolMOS S7-Bauteile erfüllen problemlos die Anforderungen und Zertifizierungsstandards für Energieeffizienz (z.B. Titan® für SMPS) sowie die Leistungsbudgets. Sie verringern zudem die Anzahl der benötigten Bauteile, Kühlkörper und Gesamtbetriebskosten (TCO).



Verfügbarkeit



Der 22 mΩ 600 V CoolMOS S7-Baustein ist in TOLL und TO-220 verfügbar, die 40 mΩ- und 65 mΩ-Bausteine sind in TOLL-Gehäusen erhältlich. Der 10 mΩ CoolMOS S7-MOSFET wird im 4. Quartal 2020 auf Lager sein. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/s7. Über Infineon



Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.



Follow us: Twitter – Facebook - LinkedIn Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG Diese Website verwendet Cookies. Sie stimmen der Verwendung von Cookies zu, wenn Sie diese Website weiter nutzen. Datenschutzerklärung lesen