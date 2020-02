Sicherheit im Auto: AURIX™-Familie von Infineon als weltweit erste Embedded-Sicherheitscontroller nach ISO 26262:2018 ASIL-D-zertifiziert München – 25. Februar 2020 – Elektromobilität, Fahrerassistenzsysteme, vernetztes Fahren – Im Auto der Zukunft steigt der Bedarf an ausfallsicheren elektrischen und elektronischen Systemen. Die Infineon Technologies AG hat nun einen wichtigen Meilenstein erreicht: Ihre AURIX™-Mikrocontroller der zweiten Generation (TC3xx) haben als erste Embedded-Sicherheitscontroller weltweit eine Zertifizierung für das höchste funktionale Sicherheitslevel im Auto (ASIL D) nach der jüngsten Fassung der ISO-Norm 26262 erhalten – ausgestellt durch den SGS TÜV Saar. Die Norm beschreibt ein weltweit verbindliches Vorgehen für die Entwicklung und Produktion sicherheitskritischer Systeme im Automobil. Die aktuelle Version gilt seit Dezember 2018, als sie die ursprüngliche Fassung von 2011 ersetzte.



"Diese Zertifizierung unterstreicht unsere Führungsrolle beim Thema funktionale Sicherheit im Auto", sagt Peter Schäfer, Vice President und General Manager Automotive Microcontroller bei Infineon. "Wir haben die Sicherheitsarchitektur der zweiten AURIX-Generation definiert, als die neue Fassung von ISO 26262 noch gar nicht verfügbar war, und dennoch erfüllt sie alle Anforderungen an einen ASIL-D-Sicherheitscontroller. Basis ist unser ganzheitlicher Sicherheitsansatz, der sich in einer ausgeklügelten robusten Architektur niederschlägt. AURIX-Mikrocontroller der zweiten Generation bieten die Sicherheit und tragen zu dem notwendigen Vertrauen bei, um automatisiertes Fahren auf die Straße zu bringen.“



Die AURIX-Familie von Infineon ist seit jeher erfolgreich in sicherheitsrelevanten Anwendungen. So setzen führende Rechenplattformen für das automatisierte Fahren auf AURIX als Sicherheits-Host-Controller. Darüber hinaus kommen die Mikrocontroller für die Verarbeitung von Sensordaten in Radarsystemen zum Einsatz ebenso wie in der Motor- und Getriebesteuerung, in Brems-, Airbag- und Lenksystemen, zentralen Gateways, Domänen-Steuergeräten oder in Hybrid- und Elektroautos.

Neben dem Automotive-Bereich ist die Produktfamilie immer stärker auch in anderen sicherheitskritischen Anwendungen gefragt, etwa in Nutzfahrzeugen und in der Robotik. Deshalb plant Infineon im nächsten Schritt die Zertifizierung nach IEC 61508. Dies ist eine industrieübergreifende, grundlegende Norm für funktionale Sicherheit, die als Basis für anwendungsspezifische Standards dient.



AURIX TC3xx-Bausteine besitzen bis zu sechs Prozessorkerne mit je 300 MHz Taktfrequenz. Bis zu vier davon verfügen über einen zusätzlichen Lockstep-Kern. Mit rund 3.000 DMIPS setzt AURIX unter Sicherheitscontrollern den Maßstab bei der Rechenleistung zur Umsetzung von ASIL-D-Sicherheit. Hinzu kommen unter anderem sichere interne Kommunikationsbusse und ein verteiltes Speicherschutzsystem. Darüber hinaus erlaubt AURIX die Integration von Software mit verschiedenen Sicherheitsstufen aus unterschiedlichen Quellen. Dadurch lassen sich mehrere Betriebssysteme und Anwendungen, zum Beispiel Lenk-, Brems-, Airbag- und Fahrerassistenzsysteme, auf einer gemeinsamen Plattform hosten.



Infineon hat kürzlich den Vertrieb der zweiten AURIX TC3xx-Familie für eine breite Kunden- und Applikationsbasis im Distributionsmarkt gestartet. Um Kunden eine schnelle und effiziente Implementierung zu ermöglichen, bietet das Unternehmen umfangreichen Hard- und Software-Support an. Neben Einstiegskits und Evaluierungsboards stehen eine Reihe von Applikationskits zur Verfügung. Mit dem AURIX Development Studio bietet Infineon ein kostenloses Toolkit für die Software-Entwicklung und das Testing an. Im AURIX-Forum können sich Entwickler bei Fragen miteinander austauschen. Über Infineon



Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.



