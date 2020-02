Für ein Maximum an Flexibilität: iMOTION™ IMC300 mit Arm® Mikrocontroller München, 18. Februar 2020 – Die Infineon Technologies AG bringt die neue Motor-Controller-Serie IMC300 auf den Markt. Sie kombiniert die iMOTION™ Motion Control Engine (MCE) mit einem zusätzlichen Mikrocontroller, der auf dem Arm® Cortex®-M0-Kern basiert. IMC300 ergänzt die IMC 100-Serie und ist ideal für Antriebsanwendungen, die eine sehr hohe Flexibilität über die eigentliche Motorsteuerung hinaus erfordern. Beide Familien, IMC100 und IMC300, verwenden die gleiche MCE 2.0. Sie ermöglichen damit eine betriebsbereite Motor- und wahlweise auch eine PFC-Steuerung. Mit dem Einsatz der MCE können sich Kunden auf ihre Systemsoftware konzentrieren, die völlig unabhängig auf dem eingebetteten Arm®-Mikrocontroller läuft.



Die in zahlreichen Applikationen erprobte MCE 2.0 von Infineon beinhaltet eine hocheffiziente feldorientierte Regelung (FOC) von Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM). Die MCE integriert alle erforderlichen Hard- und Software-Bausteine sowie alle notwendigen Schutzfunktionen. Das führt zu einer deutlich reduzierten Stückliste. Die Motion Control Engine wird kontinuierlich weiterentwickelt, wobei typischerweise zwei Aktualisierungen pro Jahr erfolgen. Der autonome Mikrocontroller bietet einen flexiblen Peripheriesatz und ermöglicht eine Vielzahl von Systemfunktionen, kundenspezifische Kommunikation oder Antriebsüberwachung. IMC300-Bauteile sind für Anwendungen vorzertifiziert, die funktionale Sicherheit gemäß UL/IEC 60730 ('Class B') erfordern.



Verfügbarkeit



IMC300-Derivate werden für Motorantriebe mit und ohne PFC-Steuerung angeboten. Bauteile im LQFP-64-Gehäuse sind im Volumen erhältlich, LQFP-48-Varianten stehen ab dem zweiten Quartal 2020 zur Verfügung. Das schnelle Prototyping eines Antriebsumrichters wird durch zwei neue Steuerplatinen für das iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) ermöglicht. MADK ist eine modulare und flexible Entwicklungsplattform, die eine Reihe von Steuer- und Leistungsplatinen für Motorantriebsanwendungen bis zu 1kW bietet. Infineon stellt die neue IMC300-Serie auf der Embedded World in Nürnberg vor. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/iMOTION, www.infineon.com/IMC300 und www.infineon.com/MADK.



Infineon auf der Embedded World 2020



Besuchen Sie uns auf der Embedded World 2020 Exhibition & Conference (Nürnberg, 25. – 27. Februar 2020) am Stand 225 in Halle 3A. Zu den Messe-Highlights gehören Lösungen für automatisiertes Fahren und die Überwachung des Fahrzeugzustands, drahtloses Laden, Drohnen sowie die Steuerung von Automobil- und Industriemotoren. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/embeddedworld verfügbar. Über Infineon



Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.



