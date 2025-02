Siemens beschleunigt die Markteinführung fortschrittlicher Silizium-IP durch neue Partnerschaft mit Alphawave Semi Siemens Digital Industries Software gab heute die Unterzeichnung einer exklusiven OEM-Vereinbarung für sein EDA-Geschäft bekannt. Das Unternehmen wird das Portfolio von Alphawave Semi im Bereich High-Speed-Interconnect-Silicon-IP über seinen Vertriebskanal vermarkten. Dazu gehören die branchenführenden IP-Plattformen von Alphawave Semi für Konnektivitäts- und Speicherprotokolle wie Ethernet-, PCIe-, CXL-, HBM- und UCIe-Implementierungen (Die-to-Die). Über die IP-Vertriebskanal-Vereinbarung hinaus werden beide Unternehmen zusammenarbeiten, um umfassende Spezifikationen für Siliziumlösungen bereitzustellen, indem sie gemeinsam Kunden ansprechen und ihre jeweiligen Fähigkeiten und Stärken nutzen.



Diese Vereinbarung beschleunigt den Kundenzugang zu den KI-gesteuerten, fortschrittlichen Silizium-IP-Plattformen von Alphawave Semi über den umfangreichen globalen EDA-Vertrieb von Siemens. Diese Lösungen bestehen aus kompletten Silizium-IP-Bausteinen, die Kunden lizenzieren und in fortschrittliche System-on-Chip-Designs (SoC) integrieren können. Dazu gehören auch Implementierungen, die 3D-IC- und Chiplet-Technologien nutzen. Die Lösungen sind besonders wichtig für Kunden in wesentlichen technologischen Wachstumsmärkten wie KI, autonome Fahrzeuge, Datennetzwerke, Hyperscaling und Speicherung – Märkte, in denen 3DIC-Designs, Chiplets und fortschrittliche Fertigungsknoten von entscheidender Bedeutung sind.



„Durch die Einführung der Silizium-IP-Technologie von Alphawave Semi erhalten unsere Kunden eine branchenführende Technologie, mit der sie in verschiedenen Branchen in drastisch verkürzter Zeit beispiellose Fortschritte erzielen können“, sagte Mike Ellow, CEO, Siemens EDA, Siemens Digital Industries Software. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alphawave Semi, um hochmoderne IP zu liefern, welche die komplexesten Konnektivitätsherausforderungen bei den weltweit führenden fortschrittlichen Prozessknoten bewältigt.“



Als Branchenführer im Bereich High-Speed-Connectivity-IP mit 112G- und 224G-SERDES-Chipdesigns über mehrere Knoten und Fabs hinweg liefert Alphawave bewährte Multi-Standard-Silizium-IP zur Bewältigung der komplexesten Connectivity-Herausforderungen der Welt. Dies ermöglicht eine schnellere Datenübertragung und höhere Zuverlässigkeit bei geringerem Stromverbrauch für Designs in 7 nm, 6 nm, 5 nm und darüber hinaus.



„Siemens Digital Industries Software ist ein wichtiger und zuverlässiger Partner für KI- und Hyperscaler-Entwickler. Unsere Vereinbarung vereinfacht und beschleunigt den Entwicklungsprozess von SoCs für diese und andere Spitzentechnologien mit IP von Alphawave Semi“, sagte Tony Pialis, Präsident und CEO von Alphawave Semi. „Unsere Technologien spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Engpässen in der Vernetzung. Diese Zusammenarbeit erweitert unsere Kundenkreis erheblich, sodass mehr Unternehmen Datenverarbeitung auf höchstem Niveau anbieten können.“



Siemens wird als wichtiger Partner für die PHY-, Controller- und Subsystem-Plattform-IP von Alphawave Semi fungieren, die für fortschrittliche Technologieknoten optimiert ist – entweder einzeln oder zusammen mit dem umfassenden Angebot an EDA-Tools und -Services von Siemens.



Mit dieser Vereinbarung bietet Siemens: PHY-IP: Das branchenführende Portfolio von Alphawave Semi an Multi-Standard-Konnektivitäts-IP deckt Ethernet-, PCIe-, CXL- und Die-to-Die-Anwendungen ab. Diese IPs unterstützen ein breites Spektrum an Datenraten von 1 Gbit/s bis 224 Gbit/s, die in über 30 verschiedenen Industrieprotokollen/-standards verwendet werden.



Das branchenführende Portfolio von Alphawave Semi an Multi-Standard-Konnektivitäts-IP deckt Ethernet-, PCIe-, CXL- und Die-to-Die-Anwendungen ab. Diese IPs unterstützen ein breites Spektrum an Datenraten von 1 Gbit/s bis 224 Gbit/s, die in über 30 verschiedenen Industrieprotokollen/-standards verwendet werden. Controller-IP: Siemens wird MultiChannel/MultiRate Ethernet IP, PiCoRE PCIe IP, PCIe/CXL Combo IP, D2D IP und HBM3.0Ee Memory Controller anbieten, die zusammen das branchenführende umfassende IP-Portfolio für Schnittstellen-Controller darstellen. Diese IPs umfassen die am häufigsten verwendeten Schnittstellen in den Bereichen Ethernet, PCIe/CXL, Multiprotokoll, Telco/OTN und UCIe Die-to-Die-Controller, bieten geringen Stromverbrauch, Fläche und Latenz, und sind dabei auf Anwendungen in den Bereichen Rechenzentrum, Telekommunikation, Cloud Computing, KI, NPU und 5G Wireless ausgerichtet.



Siemens wird MultiChannel/MultiRate Ethernet IP, PiCoRE PCIe IP, PCIe/CXL Combo IP, D2D IP und HBM3.0Ee Memory Controller anbieten, die zusammen das branchenführende umfassende IP-Portfolio für Schnittstellen-Controller darstellen. Diese IPs umfassen die am häufigsten verwendeten Schnittstellen in den Bereichen Ethernet, PCIe/CXL, Multiprotokoll, Telco/OTN und UCIe Die-to-Die-Controller, bieten geringen Stromverbrauch, Fläche und Latenz, und sind dabei auf Anwendungen in den Bereichen Rechenzentrum, Telekommunikation, Cloud Computing, KI, NPU und 5G Wireless ausgerichtet. Subsystemplattformen: Das Angebot von Siemens umfasst außerdem die Subsystemplattformen von Alphawave Semi, die branchenführendes PHY-IP und Schnittstellen-Controller-IP in einer effizienten Gesamtdesignlösung kombinieren. Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Halbleitern für die weltweite Technologie-Infrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Aspekt: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Es handelt sich um ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen, dessen IP-, kundenspezifische Silizium- und Konnektivitätsprodukte von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Networking, AI, 5G, autonome Fahrzeuge und Storage eingesetzt werden.



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mithilfe von Software, Hardware und Dienstleistungen der Siemens Xcelerator Business-Plattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Engineering- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in die nachhaltigen Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis hin zu kompletten Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, quer durch alle Branchen. Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.



Hinweis: Eine Liste der wichtigsten Marken von Siemens finden Sie hier. Andere Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG