Siemens und CELUS kooperieren bei KI-gestütztem Leiterplattendesign für KMUs Mit dieser Kooperation soll das Leiterplattendesign mit KI-gestützter Automatisierung vereinfacht und fortschrittliche Tools für Ingenieure und kleine bis mittlere Unternehmen zugänglicher und erschwinglicher werden



Siemens Digital Industries Software, ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Leiterplattensystemen (PCB), und CELUS, ein Pionier bei KI-gestützten Lösungen für die elektronische Designautomatisierung, kündigten ihre Zusammenarbeit an, um die PCB-Designlandschaft für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) und unabhängige Ingenieure zu transformieren.



Diese Zusammenarbeit kombiniert die branchenführende PCB-Designexpertise von Siemens mit der innovativen KI-Automatisierungsplattform von CELUS, um eine leistungsstarke, benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung zu schaffen, die auf die realen Bedürfnisse von Ingenieuren zugeschnitten ist. Die Integration der KI-gesteuerten Automatisierung von CELUS in die PCB-Designlösung der nächsten Generation von Siemens zielt darauf ab, eine vollständig integrierte Designumgebung zu liefern, die Designprozesse beschleunigt, Fehler minimiert und innovative Produkte schneller und effizienter auf den Markt bringt.



Ausstattung von Ingenieuren mit fortschrittlichen, zugänglichen Tools

Ingenieure und KMUs stehen häufig vor Herausforderungen wie knappen Budgets, begrenzten Ressourcen und der Notwendigkeit, mehrere Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Siemens EDA und die CELUS Design Platform gehen diese Probleme gemeinsam an, indem sie komplexe PCB-Designaufgaben vereinfachen und den Zeitaufwand für sich wiederholende Prozesse durch intelligente Automatisierung reduzieren.



„Unsere Mission bei Siemens EDA ist es, Innovation zu ermöglichen und fortschrittliche Designtools für Unternehmen jeder Größe zugänglich zu machen“, sagte AJ Incorvaia, Senior Vice President, Electronic Board Systems, Siemens Digital Industries Software. „Die Zusammenarbeit mit CELUS ermöglicht es uns, unsere bewährten PCB-Designlösungen mit modernster Frontend-KI-Automatisierung zu kombinieren und Ingenieuren die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um effizient zu Innovationen zu gelangen und auf dem schnelllebigen Markt von heute effektiv konkurrenzfähig zu bleiben.“



Rationalisierung des PCB-Designs mit KI-Automatisierung

Die KI-gestützte Plattform von CELUS automatisiert Routine-Entwicklungsaufgaben wie die Erstellung von Funktionsplänen und die Auswahl von Komponenten, sodass sich Ingenieure auf kreative und komplexe Problemlösungsaufgaben konzentrieren können. Die Integration mit den EDA-Tools von Siemens sorgt für ein nahtloses und flexibles Designerlebnis und bietet eine neue KI-gestützte Designschnittstelle auf Blockebene.



„Wir freuen uns sehr, mit Siemens zusammenzuarbeiten, um unsere KI-gestützte Automatisierung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, sagte Tobias Pohl, CEO von CELUS. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es darum, Ingenieure mit Tools auszustatten, die ihnen ihre Arbeitsabläufe vereinfachen, Fehler reduzieren und fortschrittliches Leiterplattendesign zugänglicher machen. Gemeinsam verhelfen wir den KMUs und unabhängigen Ingenieuren zu ausgewogeneren Wettbewerbsbedingungen."



Bleiben Sie auf dem Laufenden und besuchen Sie Siemens auf der Electronica 2024

Ingenieure und Unternehmen, die mehr über die Zusammenarbeit zwischen Siemens und CELUS sowie zukünftige Lösungen erfahren möchten, sind eingeladen, Siemens auf der Electronica 2024 vom 12. bis 15. November 2024 in München zu besuchen. Ingenieure sind eingeladen, den Siemens EDA-Stand, Halle A3, Stand 561, zu besuchen, wo CELUS Demostationen vorführt und in Vorträgen erläutert, wie KI-gestützte Automatisierung den PCB-Designprozess transformieren kann.



Um mehr darüber zu erfahren, wie die KI-gestützte Plattform von CELUS Anforderungen in voll funktionsfähige elektronische Lösungen umwandelt, besuchen Sie http://www.CELUS.io oder besuchen Sie den CELUS-Stand auf der Electronica 2024, Stand 111, Halle B4.



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mithilfe von Software, Hardware und Dienstleistungen der Siemens Xcelerator Business-Plattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Engineering- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in die nachhaltigen Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis hin zu kompletten Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, quer durch alle Branchen. Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.



Hinweis: Eine Liste der wichtigsten Marken von Siemens finden Sie hier. Andere Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG