Siemens leistet Pionierarbeit bei der kommerziellen Linux-Unterstützung für die RISC-V-Architektur Siemens Digital Industries Software gab bekannt, dass seine Sokol™ Flex OS-Software jetzt auch die Entwicklung von RISC-V-Embedded-Systemen unterstützt. Damit steht eine der ersten kommerziell unterstützten, erweiterbaren und anpassbaren Linux®-Plattformen für die RISC-V-Architektur zur Verfügung. Basierend auf dem beliebten Open-Source-Industriestandard Yocto Project hilft das Sokol Flex OS von Siemens Embedded-Entwicklern, maßgeschneiderte, Linux-basierte Systeme für RISC-V-Architekturen komfortabel, sicher und zuverlässig zu erstellen.



Die RISC-V-Architektur eignet sich ideal für industrielle, medizinische, militärische Luft- und Raumfahrt- sowie für Verbraucheranwendungen. Semico Research prognostiziert, dass der weltweite Einsatz der Architektur bis 2025 62,4 Milliarden Kerne erreichen wird.



Das Sokol Flex OS von Siemens für die RISC-V-Architektur optimiert die Anwendungsentwicklung und ermöglicht es den Kunden, sich auf die Mehrwert-Differenzierung zu konzentrieren. Das Sokol Flex OS von Siemens ist sicherheits- und cloudfähig und verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen zur Überwachung und Erkennung gängiger Schwachstellen und Expositionen (CVEs). Es wird kommerziell unterstützt, um Kunden bei der Entwicklung zuverlässiger Systeme zu helfen. Darüber hinaus erhalten Kunden von Sokol Flex OS für RISC-V vierteljährliche Updates und Sicherheits-Patches, einschließlich einer robusten Toolchain für die Software-Leistungsanalyse.



„Siemens ist mit der Einführung des Sokol Flex OS für RISC-V weiterhin führend im RISC-V-Ökosystem“, sagte Krishnakumar Ramamoorthi, Senior Product Marketing Manager des FPGA-Geschäftsbereichs von Microchip Technology. „Jetzt können PolarFire SoC FPGA-Anwender eine kommerziell unterstützte Linux-Distribution nutzen, die von der Leistungsfähigkeit von Siemens unterstützt wird.“



Siemens investiert weiterhin in die Entwicklung von RISC-V-Systemen

Siemens ist ein strategisches Mitglied von RISC-V International und seit 2019 an der Entwicklung und Einführung des Systems beteiligt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eines der branchenweit ersten kommerziellen Echtzeit-Betriebssysteme (RTOS) für RISC-V-Architekturen auf den Markt gebracht und damit sein anhaltendes Engagement für die RISC-V-Technologie unter Beweis gestellt.



„Siemens ist ein angesehener Kooperationspartner für viele in der Branche, und sein Beitrag zum Erfolg der RISC-V-Community zeigt sich besonders im Embedded-Bereich“, sagte Calista Redmond, CEO von RISC-V International. „Mit der neuen Lösung von Siemens erleben wir, wie sich die Dynamik zusammen mit einem schnell wachsenden Ökosystem voll entfaltet“.



Das Sokol Flex OS von Siemens für die RISC-V-Plattform wird im 1. Quartal 2023 verfügbar sein. Weitere Informationen zu dieser Lösung finden Sie unter: https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/embedded/flex-os.html



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mit Software, Hardware und Services der Siemens Xcelerator Business Platform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Entwurfs-, Konstruktions- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in nachhaltige Produkte der Zukunft zu verwandeln. Vom Chip bis zum Gesamtsystem, vom Produkt bis zum Prozess, über alle Branchen hinweg. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.



Siemens Digital Industries (DI) ist führend bei Innovationen in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden bringt DI die digitale Transformation in der Prozess- und diskreten Industrie voran. Mit seinem Digital Enterprise-Portfolio bietet DI Unternehmen jeder Größe eine umfassende Palette an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Das für die spezifischen Anforderungen jeder Branche optimierte Portfolio von DI unterstützt Kunden dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern. DI erweitert sein Portfolio ständig um Innovationen, welche die neuesten Zukunftstechnologien integrieren. Siemens Digital Industries hat seinen weltweiten Hauptsitz in Nürnberg und beschäftigt international etwa 76.000 Mitarbeiter.



Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.

Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erwirtschaftete der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Mrd. € und einen Jahresüberschuss von 6,7 Mrd. €. Zum 30. September 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.



