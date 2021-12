Zertifizierung der Siemens mPower-Lösung für hochmoderne analoge IC-Foundry-Prozesstechnologien Siemens Digital Industries Software gibt bekannt, dass seine neue mPower™-Lösung zur Power-Integrity-Analyse von analogen, digitalen und Mixed-Signal-Designs integrierter Schaltungen (ICs) jetzt auch für die SBC13- und SBC18-Prozesstechnologien von Tower Semiconductor zertifiziert wurde.



Siemens mPower-Software ist die erste und einzige IC-Power-Integrity-Verifizierungslösung der Branche, die praktisch unbegrenzte Skalierbarkeit für analoge, digitale und Mixed-Signal-ICs bietet und selbst für die größten IC-Designs eine umfassende Analyse von Leistung, Elektromigration (EM) und Spannungsabfall (IR) ermöglicht.



„Siemens ist stolz darauf, dass Tower Semiconductor, ein Branchenführer für analoge Technologien, mPower jetzt auch für die SBC13- und SBC18-Prozesse zertifiziert hat, die das Unternehmen anbietet“, erklärte Joseph Davis, Senior Director für das mPower-Produktmanagement. „Diese kollaborativ von Tower Semiconductor und Siemens entwickelte Lösung trägt zu genaueren und schnelleren EM/IR-Analysen bei gemeinsamen Kunden bei. Dadurch werden wiederum kürzere Markteinführungszeiten und qualitativ hochwertigere Endgeräte erzielt.“



Mit der mPower-Technologie können IC-Designer schneller und gründlicher überprüfen, ob ihre analogen und Mixed-Signal-Designs die leistungsbezogenen Designziele erfüllen – Fähigkeiten, die IC-Kunden dabei unterstützen, die Qualität drastisch zu steigern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.



Weitere Informationen über die mPower-Lösung von Siemens finden Sie unter: https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/mpower/



