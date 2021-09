Siemens stellt mPower-Lösung für die Integrität der Stromversorgung für analoge, digitale und Mixed-Signal-IC-Designs vor • Siemens steigt mit der einzigen Lösung der EDA-Branche in den schnell wachsenden Markt der Stromversorgungsanalyse für integrierte Schaltungen (ICs) ein. Diese Lösung bietet eine Power-Integrity-Analyse für analoge, digitale und Mixed-Signal-IC-Designs jeder Größe



• mPower hilft IC-Designern, die Qualität drastisch zu steigern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Markteinführungszeit durch beschleunigte Analysezyklen der Stromintegrität zu verkürzen



Siemens Digital Industries Software hat heute die neue mPower™ Power-Integrity-Software für analoge, digitale und Mixed-Signal-IC-Designs vorgestellt. Die ab heute verfügbare neue Software ist die erste und einzige IC-Power-Integrity-Verifizierungslösung der Branche, die praktisch unbegrenzte Skalierbarkeit für analoge, digitale und Mixed-Signal-ICs bietet und eine umfassende Analyse von Leistung, Elektromigration (EM) und Spannungsabfall (IR) selbst für die größten IC-Designs ermöglicht.



Die mPower-Software liefert Power-Integrity-Analysen für alle Versionen von 2D-Designs sowie für 2,5/3D-IC-Implementierungen in beliebigem Maßstab und lässt sich problemlos in bestehende Designabläufe integrieren. Mit mPower können IC-Designer schneller und gründlicher überprüfen, ob ihre Designs leistungsbezogene Designziele erfüllen – Fähigkeiten, die IC-Kunden dabei unterstützen, die Qualität drastisch zu steigern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.



Unübertroffene analoge Funktionalität; erstklassige digitale Leistung



Analoge ICs wandeln physikalische Daten der „realen Welt“ wie Ton, Bewegung und Video in eine digitale Form um. Dadurch werden sie für eine breite Palette von Schlüsselanwendungen wie Unterhaltungselektronik, autonome Fahrzeuge, Internet der Dinge und andere große, schnell wachsende Märkte immer wichtiger. Für analoge IC-Designer ersetzt mPower die grobe statische Analyse und SPICE-Simulation ausgewählter Netze durch eine innovative, dynamische Lösung, die hochgenaue, simulationsbasierte EM/IR-Analysen für die größten Blöcke und Chips liefert. Kunden, die mPower einsetzen, haben insgesamt Laufzeitverbesserungen im Vergleich zu ihrer aktuellen Lösung festgestellt, die von einer 2-fachen Beschleunigung bis hin zur Durchführung von First-Pass-EM/IR-Analysen großer analoger IP-Blöcke reichen, was zuvor unmöglich war.



„Mit Siemens mPower können wir etwas tun, was uns bisher nicht möglich war“, sagt Dr. Paolo Miliozzi, Vice President SoC Design and Technology bei MaxLinear. „Und das ist, EM/IR während des Tapeout großer analoger Schaltkreise zuverlässig zu bewerten.“



Die neuen digitalen mPower EM/IR-Engines von Siemens bieten nicht nur außergewöhnliche analoge Funktionen, sondern auch kompromisslose Analysen für rein digitale IC-Designs. Die digitale Lösung lässt sich leicht in bestehende Designabläufe integrieren, bietet erstklassige Funktionen für die Stromverbrauchsanalyse und benötigt nur wenig Speicherplatz pro Maschine – und das alles, während die Entwickler die Verifizierung selbst der größten digitalen Designs durchführen können.



„Vor dem Einsatz von mPower konnten wir auf unserem 64-Bit-RISC-V-KI-Chip mit mehr als 1000 Kernen keine EM/IR-Analyse in einem einzigen Durchgang durchführen“, so Darren Jones, Vice President of VLSI bei Esperanto, einem führenden Entwickler von KI-Rechenlösungen. „Der Einsatz von mPower ermöglicht es uns, unseren 24-Milliarden-Transistor-7nm-KI-Chip auf unserer Serverfarm mit weniger Ressourcen und mit einer besseren Durchlaufzeit zu betreiben, als wir es bisher für möglich hielten.“



Die mPower Lösung für die Stromversorgungsintegrität vervollständigt die gesamte elektrophysikalische Signoff-Suite von Siemens, die sich mit der Analyse von Leistung, Performance und Zuverlässigkeit befasst. Zu den weiteren Angeboten dieser Suite gehören Calibre® PERC™ Reliability Software, PowerPro™ Software, HyperLynx™ Software und die Analog FastSPICE™ Plattformen. Mit dieser umfassenden Signoff-Suite können Entwickler jetzt einen durchgängigen Designablauf für die Stromintegrität von Siemens nutzen.



„Designunternehmen müssen sowohl Block- als auch Full-Chip-EM/IR-Analysen durchführen, um zu bestätigen, dass das Stromnetz den notwendigen Strom an die Geräte liefert und dass die Drähte nicht vorzeitig ausfallen“, sagte Joe Sawicki, Executive Vice President für das IC EDA Segment von Siemens. „Mit unserer innovativen mPower-Lösung haben Unternehmen jetzt eine schnelle, skalierbare dynamische Analyseoption für analoge, digitale und Mixed-Signal-Layouts jeder Größe sowie eine siliziumerprobte Genauigkeit und schnelle Turns selbst für die größten digitalen Chips.“



Verfügbarkeit



Die mPower Power Integrity Analysis-Lösung von Siemens für analoge, digitale und Mixed-Signal-IC-Designs ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/mpower/. Siemens Digital Industries Software forciert den Wandel zu einem digitalen Unternehmen, in dem sich Engineering, Fertigung und Elektronikdesign von morgen treffen. Das Xcelerator Portfolio unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, digitale Zwillinge zu entwickeln und zu nutzen, die Unternehmen neue Erkenntnisse, Möglichkeiten und Automatisierungsgrade bieten, damit sie ihre Innovationen vorantreiben können. Für weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Siemens Digital Industries Software besuchen Sie www.sw.siemens.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.



Siemens Digital Industries (DI) ist führend bei Innovationen in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden bringt DI die digitale Transformation in der Prozess- und diskreten Industrie voran. Mit seinem Digital Enterprise-Portfolio bietet DI Unternehmen jeder Größe eine umfassende Palette an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Das für die spezifischen Anforderungen jeder Branche optimierte Portfolio von DI unterstützt Kunden dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern. DI erweitert sein Portfolio ständig um Innovationen, welche die neuesten Zukunftstechnologien integrieren. Siemens Digital Industries hat seinen weltweiten Hauptsitz in Nürnberg und beschäftigt international etwa 76.000 Mitarbeiter.



Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.

Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 55,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.



