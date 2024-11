PROVERTHA auf der electronica in Halle B3 am Stand 100 Geringste Fläche auf PCB und funktionssicher: Abgewinkelte M12-SMT-Ruggedized-Steckverbinder von PROVERTHA Provertha entwickelt die ersten um 90° gewinkelten M12-SMT-Ruggedized-Steckverbinder für höchste Funktionssicherheit bei frontseitigen Schnittstellen Pforzheim – 6. November 2024 – Provertha erweitert sein Rundsteckverbinder-Portfolio um eine neue abgewinkelte M12-Ruggedized-Steckverbinder-Baureihe für die Leiterplattenmontage in SMT-Anschlusstechnik (Surface Mounting Technology). Die Ruggedized 90°-Versionen – wahlweise ungeschirmt oder geschirmt mit einteiliger Schirmfeder – überzeugen durch ein neues Design mit robusten großflächigen SMT-Anschlüssen und einer äußerst geringen Einbautiefe. Das führt zu einem sehr geringen Platzbedarf auf der Leiterplatte. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



