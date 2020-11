Mentor nimmt am Forschungs- und Entwicklungsprogramm Nano 2022 teil, um Innovationen im Bereich Halbleiter-Design und -Verifikation zu fördern Mentor, ein Siemens-Unternehmen, gab bekannt, dass es an der Initiative Nano 2022 teilnehmen wird – einem strategischen privaten/öffentlichen Programm, das vom französischen Wirtschaftsminister in den Räumlichkeiten von STMicroelectronics vorgestellt wurde und sich auf die Förderung von Innovationen für die Mikroelektronikindustrie in Frankreich konzentriert. Im Rahmen der Initiative wird Mentor sein Fachwissen und seine Technologie bei der Entwicklung erstklassiger Design- und Verifizierungslösungen für integrierte Schaltungen (IC) zur Verfügung stellen.



Nano 2022 wird von mehreren nationalen und lokalen Behörden in Frankreich unterstützt und ist Teil der Initiative „Important Project of Common European Interest (IPCEI)“ der Europäischen Kommission, die 2018 zur Förderung von Forschung und Innovation in wichtigen Technologiebereichen ins Leben gerufen wurde. Unter der Führung von Frankreich, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich will IPCEI Innovationen in den Bereichen Power-ICs, Sensoren, IC-Energieeffizienz sowie fortschrittliche optische Ausrüstung und Verbundwerkstoffe für den Automobil-, IoT-, Raum- und Luftfahrt- und Sicherheitsmarkt vorantreiben.



Mentor, ein Siemens-Unternehmen, bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung und Innovation in der EDA-Branche (Elektronik-Design-Automatisierung) in das Programm ein. Mit innovativen Produkten und Lösungen, die Ingenieuren helfen, Designherausforderungen in den immer komplexer werdenden Welten des Leiterplatten- und Chipdesigns zu meistern, ermöglicht das Unternehmen den Kunden, bessere elektronische Produkte schneller und kostengünstiger zu entwickeln.



„Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten STMicroelectronics und Mentor zusammen, um wichtige Fortschritte bei der Design- und Verifizierungsautomatisierung für unsere hochdifferenzierten Technologie- und Designplattformen voranzutreiben“, sagte Cyril Colin-Madan, stellvertretender Leiter der Technologie- und Designplattformen für STMicroelectronics. „Nach sehr erfolgreichen Kooperationen im Rahmen der Programme Nano 2012 und Nano 2017 wollen wir unter Nano 2022 den Stand der Entwicklung und Herstellung des Mikroelektronik-Designs in Europa weiter ausbauen.“



Die Entwicklung und Verifizierung von Low-Power-Chips, Leistungshalbleitern und anderen fortschrittlichen Schaltungsarchitekturen erfordert schnelle, genaue und leistungsfähige Schaltungssimulatoren für Pre-Layout- und Post-Layout-Schaltungen, die für zahlreiche STMicroelektronik-Technologieplattformen (Bulk CMOS, FDSOI, Analog & RF, embedded non Volatile, Imaging, BCD) und andere Technologien zertifiziert sind.

Mentors AnalogFastSpice Simulator für Nanometerschaltungen und die analog-zentrierte Eldo™ Software decken das gesamte Spektrum der Schaltungstypen und Technologien ab, die am Programm Nano 2022 beteiligt sind.



Eine weitere wesentliche Herausforderung der Zusammenarbeit ist die Charakterisierung von Standardzellen, E/As und Speicherplätzen. Die Charakterisierung von Chipplattformen mit Hunderten von Zellen und mehreren hundert Prozess-, Spannungs- und Temperaturvariablen (PVT) kann wochenlang Tausende von CPUs damit beschäftigen, Millionen von SPICE-Simulationen durchführen und Milliarden von Werten erzeugen. Diese Charakterisierung stellt einen Engpass dar und ist ein Produktivitätsverlust für die gesamte Halbleiterindustrie. Mit der Software Solido™ Characterization Suite bietet Mentor eine leistungsstarke Machine Learning-Lösung, die den Durchsatz der Bibliothekscharakterisierung um Größenordnungen steigert und gleichzeitig genaue „Liberty“-Dateien und statistische Daten erzeugt. Darüber hinaus bietet es Tools und eine designzentrierte Benutzeroberfläche, die eine umfassende Verifizierung charakteristischer Liberty-Dateien ermöglichen. So verbessert sich zum Beispiel während der Laufzeit das zugrundeliegende Modell durch „Bestärkendes Maschinenlernen“ (Reinforced Machine Learning) stetig, um die fortwährend bessere Ergebnisse zu erzielen.



„Mentors Forschungs- und Industriepartnerschaft mit STMicroelectronics hat eine lange und erfolgreiche Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit etabliert, die zu Fortschritten bei Mentor-Tools führt, die wiederum STMicroelectronics und anderen Kunden einen unmittelbaren Mehrwert bieten.“ sagte Ravi Subramanian, Ph.D., Senior Vice President, IC Verification Solutions für Mentor. „Mentor freut sich, diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Programm Nano 2022 weiter auszubauen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit STMicroelectronics, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“



Als führender Innovator ist Mentor durch seine Beteiligung an IRT Nanoelec und dem multidisziplinären Institut für Künstliche Intelligenz auch tief in das Grenoble Science- und Mikro- und Nanoelektronik-Ökosystem eingebettet. Mentor Graphics Corporation, ein Siemens-Unternehmen, ist ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Hardware- und Software-Designlösungen der Produkte, Beratungsdienstleistungen sowie mehrfach ausgezeichnete Unterstützung für die weltweit erfolgreichsten Elektronik-, Halbleiter- und Systemhersteller anbietet. Sitz der Unternehmenszentrale ist: 8005 S.W. Boeckman Road, Wilsonville, Oregon 97070-7777, USA. Website: http://www.mentor.com.



