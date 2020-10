Mentor arbeitet mit Arm zusammen, um Kunden bei der Optimierung der funktionalen Verifikation hochentwickelter ICs der nächsten Generation zu unterstützen Mentor, ein Unternehmen von Siemens, kündigte heute eine Partnerschaft mit Arm® an, um es Entwicklern von integrierten Schaltkreisen (IC) zu erleichtern, die funktionale Verifikation ihrer Arm-basierten Designs zu optimieren und zu vereinfachen. Durch diese Zusammenarbeit kann das Arm Design-Reviews-Programm jetzt das Fachwissen der Experten für Verifikation von Mentor nutzen, um Kunden bei der Optimierung ihrer Arm-basierten System-on-Chip-Designs (SoC) zu unterstützen.



Der neue RTL Verification Design Review Service von Arm unterstützt IC-Design-Teams in Zusammenarbeit mit Mentor dabei, das richtige Gleichgewicht zwischen Qualität, erweiterter Funktionalität und Kosten für ihre Arm-IP auf RTL-Ebene zu finden. Die Reviews werden es Kunden erleichtern, wichtige Designelemente wie Signalkonnektivität, Systemkohärenz, korrekte Implementierung und Systemleistung zu verbessern.



„Mentor und Arm haben eine starke Erfolgsbilanz ihrer Zusammenarbeit und wir freuen uns, diese lange und erfolgreiche Partnerschaft fortzusetzen“, sagt Sam George, Vice President, Mentor Consulting. „Die Fachkompetenz von Mentor im Bereich RTL-Design in Kombination mit der umfassenden Erfahrung von Arm beim Systemdesign bietet unseren gemeinsamen Kunden ein unschätzbares Wissen.“



Die Verifikation eines neuen IC kann mehr als die Hälfte der gesamten Entwicklungszeit eines typischen SoC-Designs beanspruchen. Das effiziente Management von IC Verifikation gewinnt zunehmend an Bedeutung, da komplexere Designs erforderlich sind, um die Anforderungen von Endanwendungen in den Märkten Automotive, Industrieausrüstungen, Medizin und IoT (Internet of Things) zu erfüllen. Die Zusammenarbeit zwischen Arm und Mentor soll gemeinsamen Kunden dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie dazu beiträgt, die Verifikationszyklen zu optimieren und drastisch zu verkürzen.



Mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Markt für elektronische Design-Automatisierung (EDA) ist Mentor weltweit für seine Kompetenz in der IC-Verifikationstechnologie anerkannt. Viele der innovativsten und erfolgreichsten Produkte der IC-Branche wurden mit Technologien von Mentor entwickelt.



„Die Verifikation ist unübersehbar ein entscheidender Teil des SoC-Designprozesses“, sagt Ciarán Dunne, Vice President und General Manager, Partner Enablement bei Arm. „Unser neuer RTL Verification Design Review Service bietet die gemeinsame Erfahrung und Expertise von Arm und Mentor, so dass Kunden die Qualität ihrer Designs weiter verbessern und gleichzeitig Designzyklen, Markteinführungszeiten und Projektrisiken reduzieren können.“



Weitere Informationen über den neuen RTL Verification Design Review Service von Arm finden Sie unter http://www.arm.com/design-reviews.



Am 4. November führt Arm ein kostenloses Webinar mit dem Titel „Auswahl der besten Strategie zur Designüberprüfung für Ihr Design" durch. Das Webinar mit Mentor RTL-Experten findet um 11:00 Uhr MEZ und um 17:00 Uhr MEZ statt. Die Registrierung ist jetzt möglich. Mentor Graphics Corporation, A Siemens Business, ist ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Hardware- und Software-Designlösungen, der Produkte, Beratungsdienstleistungen und preisgekrönten Support für die erfolgreichsten Elektronik-, Halbleiter- und Systemunternehmen der Welt bietet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in 8005 S.W. Boeckman Road, Wilsonville, Oregon 97070-7777, USA. Website: http://www.mentor.com.



