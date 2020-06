Siemens erweitert sein Xcelerator Portfolio, um die Entwicklung elektrisch/elektronischer Systeme zu transformieren Die Ergänzung um Funktionen zur Entwicklung von E/E Systemen erweitert Capital, die führende Lösung für Design, Fertigung und Wartung elektrischer Systeme, um die Unterstützung für die Entwicklung von Softwarearchitekturen, Kommunikationsnetzwerken und mit AUTOSAR kompatibler Embedded Software innerhalb des Xcelerator Portfolios.



Die integrierten Funktionen können zum Entwerfen und Bewerten von E/E-Systemen genutzt werden und ermöglichen einen modelbasierten, integrierten End-To-End-Prozess für die Domänen Design, Fertigung und Service Siemens Digital Industries Software gibt heute eine Erweiterung für das Capital™ Softwareportfolio zur Entwicklung elektrisch/elektronischer (E/E) Systeme bekannt. Aufbauend auf den marktführenden Funktionen von Capital für Design, Fertigung und Wartung elektrischer Systeme wird das Portfolio nun um Entwicklungsfunktionen für E/E-System- und Softwarearchitekturen, Netzwerkkommunikation und für Embedded Software erweitert. Als Teil des Xcelerator Portfolios von Software, Services und Anwendungs-Entwicklungsplattformen ist Capital in weitere Lösungen von Siemens integriert, wie das Teamcenter®-Portfolio für das Product Lifecycle Management, die NX™-Software für Mechanisches Design und die Mendix Low-Code-Entwicklungsumgebungen. Dadurch wurde die weltweit umfassendste E/E-Systementwicklungslösung zur effizienten Entwicklung moderner, intelligenter Produkte geschaffen.



Umfassendes Portfolio von der Anforderung bis zur Validierung



Moderne E/E-Systeme zeichnen sich durch eine starke Zunahme ihrer Komplexität aus und sind für Innovationen auf integrierte elektrische, elektronische und Softwaresysteme angewiesen, wobei sie zugleich eine robuste Verifizierung und Rückverfolgbarkeit erfordern. Um diese miteinander verbundenen Herausforderungen effizient zu meistern, umfasst die E/E-Systementwicklungslösung von Capital E/E-Systemarchitektur, elektrische Systeme, Kommunikationsnetzwerke und Embedded Software. So wird eine integrierte End-to-End-Unterstützung integrierter modellbasierter Design-, Fertigungs- und Servicebereiche erlangt, welche die Produktqualität wesentlich zu steigern und die Kosten zu senken hilft. Die strategischen Integrationen mit bereits verfügbaren modellbasierten Systems Engineering (MBSE), MCAD, Product Lifecycle Management (PLM), Simulations- und Fertigungslösungen von Siemens ermöglichen die Erstellung eines umfassenden digitalen Zwillings des gesamten Produkts. Dank dieser Integration werden Anforderungsmanagement, Multi-Domain-Funktionsmodellierung, Software-Simulation, Application Lifecycle Management und Simulation von Fertigungsanlagen zur Verfügung gestellt.



„Siemens ist weiterhin führend bei der Zusammenführung früher isolierter Disziplinen, die für die Entwicklung und Unterstützung der heutigen intelligenten, vernetzten Produkte erforderlich sind“, sagt Craig A. Brown, Executive Consultant bei CIMdata. „Durch die Integration von Capital in diese Technologien bietet Siemens Unternehmen eine systemweite Sicht auf ihre Produkte, so dass sie die Leistung und Qualität, die ihre Kunden benötigen, auf wettbewerbsfähige Weise erreichen können.“



Kunden können die Herausforderungen für die Entwicklung der im heutigen Trend liegenden autonomen und elektrischen Produkte zur Marktreife mit modellbasierten Engineering-Lösungen bewältigen. Automobilunternehmen können die Entwicklung von E/E-Systemen nutzen, um Fahrzeugplattformen zu entwickeln, wobei von architektonischen Entwürfen über Designumsetzung, Fertigung bis zur Wartung das Spektrum der elektrischen und Software-Herausforderungen gemeistert wird. Luft- und Raumfahrtunternehmen können jetzt diesen architektonischen Ansatz nutzen, um ihr Programmrisiko zu minimieren und gleichzeitig die Compliance zu gewährleisten.



Die durchgängige Erfassung und Festlegung der E/E-Systemfunktionen ermöglicht die Erstellung eines umfassenden digitalen Zwillings für die frühzeitige Simulation und Verifizierung. Auf diese Weise können Unternehmen mit der Überprüfung und Validierung früher im Produktentwicklungsprozess ansetzen, wodurch eine schnellere Produktentwicklung, eine höhere Produktqualität und eine kürzere Markteinführungszeit erreicht werden. Der modellbasierte Ansatz von Capital ermöglicht ein hohes Maß an Automatisierung und Datenkontinuität über einen digitalen Thread, der Produktoptimierung, -realisierung und -zertifizierung miteinander verbindet. Capital unterstützt nicht nur einen End-to-End-Flow, sondern kann sich auch flexibel an spezifische Kundenbedürfnisse anpassen, individuelle Arbeitsweisen unterstützen und die erforderlichen Industriestandards als Teil eines offenen Ökosystems unterstützen.



„In den letzten zwei Jahrzehnten wurde das Portfolio von Capital strategisch erweitert, um den Anforderungen innovativer Unternehmen gerecht zu werden, die die Zukunft der Entwicklung von E/E-Systemen in so unterschiedlichen Branchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Schiffs- und Industriemaschinenbau bestimmen werden“, erklärte Martin O'Brien, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Integrated Electrical Systems von Siemens. „Unternehmen haben wesentliche konkrete Vorteile erzielt, wenn sie Capital bei der Entwicklung elektrischer Systeme, Netzwerke und Embedded Software einsetzen.“



Capital unterstützt jetzt die Lieferung innovativerer Produkte und trägt gleichzeitig dazu bei, die Effizienz zu steigern und die Kosten im gesamten Prozess, vom Design über die Fertigung bis zur Wartung, zu senken. Siemens treibt die digitale Transformation in allen Branchen, wie Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, weiter voran, indem das Unternehmen Technologien zur Schaffung und Nutzung eines umfassenden digitalen Zwillings bereitstellt. Für weitere Informationen zum Entwicklungsprozess von E/E-Systemen mithilfe von Capital besuchen Sie: siemens.com/ee-systems.



Siemens Digital Industries Software treibt die Transformation voran, um ein digitales Unternehmen zu ermöglichen, in dem Konstruktion, Fertigung und Elektronikdesign von morgen zusammenkommen. Das Xcelerator Portfolio unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, digitale Zwillinge zu entwickeln und zu nutzen, die Unternehmen neue Erkenntnisse, Möglichkeiten und Automatisierungsgrade bieten, damit sie ihre Innovationen vorantreiben können. Für weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Siemens Digital Industries Software besuchen Sie www.sw.siemens.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook and Instagram. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow. Siemens Digital Industries (DI) ist führend bei Innovationen in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden bringt DI die digitale Transformation in der Prozess- und diskreten Industrie voran. Mit seinem Digital Enterprise-Portfolio bietet DI Unternehmen jeder Größe eine umfassende Palette an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Das für die spezifischen Anforderungen jeder Branche optimierte Portfolio von DI unterstützt Kunden dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu steigern. DI erweitert sein Portfolio ständig um Innovationen, welche die neuesten Zukunftstechnologien integrieren. Siemens Digital Industries hat seinen weltweiten Hauptsitz in Nürnberg und beschäftigt international etwa 76.000 Mitarbeiter.



Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweiter Technologiemotor und steht seit über als 170 Jahren für technische Exzellenz, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und internationale Zusammenarbeit. Das Unternehmen ist weltweit tätig und konzentriert sich auf die Bereiche Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur für Gebäude und verteilte Energiesysteme sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Mit dem gesondert geführten Unternehmen Siemens Mobility, einem führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Mit seiner Mehrheitsbeteiligung an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers AG und Siemens Gamesa Renewable Energy ist Siemens auch ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsdiensten sowie umweltfreundlichen Lösungen für die Onshore- und Offshore-Windenergieerzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Mrd. Euro und einen Jahresüberschuss von 5,6 Mrd. Euro. Ende September 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit etwa 385.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens.com.



