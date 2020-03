Für Studierende und Lehrende jetzt kostenlos: das Flaggschiff von Mentor – die PADS Professional Software für PCB-Design Als Teil seines fortlaufenden Engagements die Hochschulausbildung zu unterstützen, gab Mentor, ein Unternehmen der Siemens-Gruppe, heute bekannt, dass Studierende und Lehrende eine kostenlose Student Edition der Premium-Software PADS™ Professional Design Suite (Version 2.7) für Elektronikdesign und -analyse herunterladen können. Eine 12-Monats-Lizenz für die führende Mentor-Lösung zur Unterstützung des Designs, der Prüfung und der Herstellung von PCB-basierten Systemen ist ab sofort unter folgender Website gratis erhältlich: https://www.pads.com/downloads/pads-professional-student/.



„Die globale Elektronikindustrie braucht einen beständigen Zuwachs an qualifizierten Ingenieuren, um die Innovationsherausforderungen der dynamischsten und schnelllebigsten Märkte der Welt zu meistern“, so AJ Incorvaia, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Electronic Board Systems bei Mentor, einem Unternehmen der Siemens-Gruppe. „Wir freuen uns, diese Premium-Plattform kostenlos für Studierende zur Verfügung zu stellen, die praktische Erfahrungen mit professionellen, zukunftsweisenden und von Arbeitgebern gefragten Tools sammeln möchten.“



PADS Professional ist die branchenweit einzige vollständig integrierte Design- und Analyselösung, die Schaltplaneingabe, Layout, Signalintegritätsanalyse und 3D-Funktionen in einem Tool kombiniert. Die Plattform basiert auf der Xpedition™-Softwaretechnologie – dem Design-Tool, das von einer Vielzahl der weltweit erfolgreichsten Technologieunternehmen verwendet wird.



„Ich habe Erfahrungen mit verschiedenen PCB-Design-Tools, aber meine Kenntnisse im Umgang mit der PADS Professional-Plattform von Mentor sind für potenzielle Arbeitgeber besonders interessant“, erklärte Joshua Biggio, BSEE-Absolvent der Universität von Colorado, Mai 2019. „Dank meiner Fähigkeit, direkt an neuen Projekten mitarbeiten zu können, konnte ich mir eine Stelle bei einem führenden, internationalen Halbleiterunternehmen sichern.“



Die PADS Professional Student Edition beinhaltet auch Hilfsmittel zur Unterstützung der „ersten Schritte“, die den Studierenden dabei helfen, sich mithilfe von Tutorials, Anleitungsvideos und Übungen zum Selbststudium schnell zurechtzufinden.



Die PADS Professional Student Edition beinhaltet auch Hilfsmittel zur Unterstützung der „ersten Schritte", die den Studierenden dabei helfen, sich mithilfe von Tutorials, Anleitungsvideos und Übungen zum Selbststudium schnell zurechtzufinden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Mentor-Website zur Student Edition unter https://www.pads.com/downloads/pads-professional-student/.



Hinweis: Eine Liste der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier. Andere Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.



