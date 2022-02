BlueBox von iSYSTEM unterstützt RISC-V iSYSTEM erweitert RISC-V-Ökosystem um leistungsstarke Debug- und Trace-Tools Schwabhausen, 17. Februar 2022 – iSYSTEM macht die starke Performance seiner BlueBox-Serie jetzt auch für RISC-V-Entwickler verfügbar: Die iC5700 BlueBox und iC5000 BlueBox unterstützen Debugging und Tracing für komplexe Anwendungen, die auf der immer beliebter werdenden, offenen Befehlssatzarchitektur basieren. Die BlueBox beinhaltet die integrierte Entwicklungs- und Testumgebung winIDEA/testIDEA und hilft RISC-V-Entwicklern dabei, ihre Debug- und Testzyklen für Industrie-, Consumer-, IoT- und Automotive-Anwendungen zielgerichtet und effizient durchzuführen.



RISC-V ist eine Open-Standard-Befehlssatzarchitektur, die von RISC-V International (www.riscv.org) weiterentwickelt und promotet wird. Um Kunden bei der Nutzung dieser vielversprechenden alternativen Architektur zu unterstützen, hat sich iSYSTEM frühzeitig der RISC-V-Organisation und ihrer Community, bestehend aus Software- und Hardwarefirmen, angeschlossen und den Zielkunden erste physikalische Implementierungen seiner bewährten Tools zur Verfügung gestellt. Mit der BlueBox Technologie und Software mit Unterstützung für die Systems-on-a-chip (SoCs) SiFive FE310 und SiFive FU740 sowie GigaDevice GD32VF Mikrocontroller präsentiert iSYSTEM seine ersten kommerziellen Produkte für das RISC-V Ökosystem – sie markieren den Startpunkt für weitere Produkte auf der Roadmap.



Die iSYSTEM BlueBox für RISC-V bietet Entwicklern einen Debug-Zugang über JTAG und ermöglicht die Programmierung von On-Chip FLASH und SPI/QSPI FLASH. Die Emulatoren sind für Single- und Multi-Core-Debugging geeignet und ermöglichen Timing-Analysen (Trace, Profiling) sowie Code-Coverage-Messungen. Entwickler können Stopps bei Reset (abhängig von SoC und Board), Debugging ab Reset-Vektor und Multicore-RUN/STOP-Synchronisationen durchführen. Die BlueBox ist vollständig in die winIDEA IDE von iSYSTEM integriert und beinhaltet das Testtool testIDEA.



winIDEA basiert auf dem Look-and-Feel von Microsoft Visual Studio, somit können die Entwickler schnell in die Arbeit mit den Tools einsteigen. Auch die GUI der BlueBox-Basisgeräte ist so benutzerfreundlich, dass Entwickler schnell Ergebnisse erhalten und ihre Entwicklungszeit verkürzen können. Mit testIDEA können Software- und Regressionstests in Echtzeit auf der Zielhardware (auf Objektcodeebene) ausgeführt werden, ohne dass eine Instrumentierung erforderlich ist. In Kombination mit der isystem.connect Testautomatisierungsbibliothek – die über Skripte (z.B. in Phython, C++, C#, etc.) leicht zugänglich ist und vollautomatische Softwaretests (z.B. zur Umsetzung von Continuous Integration) ermöglicht – erhalten Entwickler ein flexibles Werkzeug für die Entwicklung und den Test ihres Codes.



Weiterführende Links und Informationen RISC-V Webseite: https://www.isystem.com/chip-search/risc-v.html



iSYSTEM winIDEA – Integrierte Entwicklungsumgebung und Debugger für RISC-V: https://www.isystem.com/products/software/winidea.html



iSYSTEM On-Chip Software-Analyzer Hardware: https://www.isystem.com/products/hardware/on-chip-analyzers.html



iSYSTEM Add-on Module: https://www.isystem.com/products/hardware/iom-accessories-82.html



Automatisierungsschnittstelle: https://www.isystem.com/products/hardware/iom-accessories-82.html Über iSYSTEM



iSYSTEM entwickelt und fertigt seit 1986 Tools und Lösungen für die Entwicklung und das Testen von Embedded-Software. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen mit einem Team von über 80 Mitarbeitern an 5 Standorten in Europa und den USA, unterstützt seine Kunden bei der Nachweiserbringung des Ausführungsverhaltens von Software auf Mikrocontrollern bzw. Mikroprozessoren. Mit Hilfe von iSYSTEM-Tools können Softwarefehler erkannt und korrigiert werden. Sicherheit und Robustheit von Embedded-Systemen sind dadurch in vielen Anwendungen unterschiedlichster Branchen gewährleistet. Für weitere Informationen besuchen Sie www.isystem.com oder folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/isystemtools und www.youtube.com/user/iSYSTEMEmbedded.



