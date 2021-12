Gefahrloses Debugging mit iSYSTEM Galvanic Isolation Adaptern Personenschäden und elektrische Schäden an Entwicklungsgeräten verhindern Schwabhausen, 14. Dezember 2021 – Beim Entwickeln und Testen von Embedded Systemen wird mit einem unter Spannung stehenden Zielsystem gearbeitet. Für Embedded-Designs mit Hochspannungsschaltungen, wie z.B. Batteriemanagementsystemen im Automobilbereich, bietet iSYSTEM eine Reihe von Galvanic Isolation Adaptern an, die Entwickler vor Verletzungen und Geräte vor elektrischen Schäden schützen, ohne die Signalintegrität zu beeinträchtigen.



Eine galvanische Trennung wird dort notwendig, wo zwei oder mehr Stromkreise miteinander kommunizieren, deren Erdungen jedoch auf unterschiedlichen Potentialen liegen können. Sie ist eine wirksame Methode, um Masseschleifen zwischen den verschiedenen Stromkreisen zu unterbrechen und zu verhindern, dass unerwünschter Strom zwischen den beiden Einheiten fließt, die sich einen Masseleiter teilen. Die galvanische Trennung ist auch aus Sicherheitsgründen wichtig, denn sie verhindert, dass unbeabsichtigt Strom durch einen menschlichen Körper auf die Erde abgeleitet wird.



Die iSYSTEM Galvanic Isolation Adapter werden als galvanische Trennung zwischen Entwicklungsgeräten, wie z.B. einem Entwicklungs-PC auf der einen Seite und z.B. dem iC5700 BlueBox Debugger und dem Ziel-Mikrocontroller auf der anderen Seite, eingesetzt. Die BlueBox und das Embedded-Zielsystem werden separat mit Strom versorgt und sind voneinander isoliert. Die Adapter für die galvanische Trennung werden ebenfalls eigens über einen USB-C-Stromversorgungsadapter mit Strom versorgt. Ein Erdungsdraht, der mit der BlueBox und dem Embedded-Ziel-IC verbunden ist, leitet das Erdungspotenzial – das weit über 1000 V betragen kann, noch bevor eines der Geräte eingeschaltet ist – zwischen den beiden Komponenten ab und verhindert deren Zerstörung.



Die Adapter bieten eine Basisisolierung, die hohen Spannungen standhält. Beim Umgang mit potenziell gefährlichen Spannungen ist es jedoch zwingend erforderlich, eine zweite Schutzmaßnahme zu ergreifen, falls die erste Isolationsbarriere versagt.



Die iSYSTEM Galvanic Isolation Adapter sind für Infineon AURIX, Arm Cortex und NXP / STMicroelectronics Power Architecture MCUs erhältlich.



Weiterführende Links iSYSTEM Galvanic Isolation Adapter: https://www.isystem.com/products/hardware/galvanic-isolation-adapters.html



Technische Hinweise: https://www.isystem.com/files/content/downloads/documents/technical-notes/iSYSTEM_TN_Galvanic_Isolation.pdf Über iSYSTEM



iSYSTEM entwickelt und fertigt seit 1986 Tools und Lösungen für die Entwicklung und das Testen von Embedded-Software. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen mit einem Team von über 80 Mitarbeitern an 5 Standorten in Europa und den USA, unterstützt seine Kunden bei der Nachweiserbringung des Ausführungsverhaltens von Software auf Mikrocontrollern bzw. Mikroprozessoren. Mit Hilfe von iSYSTEM-Tools können Softwarefehler erkannt und korrigiert werden. Sicherheit und Robustheit von Embedded-Systemen sind dadurch in vielen Anwendungen unterschiedlichster Branchen gewährleistet. Für weitere Informationen besuchen Sie www.isystem.com oder folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/isystemtools und www.youtube.com/user/iSYSTEMEmbedded.



