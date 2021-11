Kostenlose iSYSTEM Profiler Packages vereinfachen AUTOSAR Entwicklung Optimierung von Automotive-Software basierend auf EB tresos AutoCore OS, ETAS RTA-OS und Vector MICROSAR Schwabhausen, 17. November 2021 – iSYSTEM stellt eine Reihe von kostenlosen Profiler Packages für verschiedene AUTOSAR Embedded-Echtzeitbetriebssysteme vor. Automotive-Softwareentwickler können die Pakete – bestehend aus Konfigurationsbeispielen, Skripten und voraufgezeichneten Beispiel-Traces – nutzen, um die Timing-Analyse-Fähigkeiten des iSYSTEM winIDEA Analyzers zu evaluieren und so Wege zur Optimierung ihres Anwendungscodes finden.



Aktuell bietet iSYSTEM Profiler Packages für die AUTOSAR-Betriebssysteme EB tresos AutoCore OS, ETAS RTA-OS und Vector MICROSAR auf unterschiedlichen Prozessorarchitekturen an, unter anderem für Infineon AURIX™ TC399XE und NXP S32K148 sowie NXP S32G.



Die Profiler Packages enthalten mehrere winIDEA Workspaces mit voraufgezeichneten Beispiel-Traces, die zeigen, wie die Analyse von OS-Trace-Aufzeichnungen funktioniert. Damit können sich Embedded-Entwickler ein klares Bild davon machen, welche Analyse-Anwendungsfälle möglich sind und mit dem iSYSTEM winIDEA Analyzer abgedeckt werden können.



Die Pakete können auch an die jeweilige, kundenspezifische Anwendung angepasst werden. Die Profiler Packages enthalten dazu Skripte zur Vorkonfiguration der iSYSTEM winIDEA Umgebung für AUTOSAR-OS-Profiling sowie Source-, ORTI- und Konfigurationsdateien, die zum Verständnis der Schritte zur Aufzeichnung eines Trace notwendig sind.



Für das Vector MICROSAR Betriebssystem bietet iSYSTEM zwei Pakete an: Das Instrumentierungs-Paket hilft Entwicklern bei der Aufzeichnung von Laufzeitdaten für das Vector MICROSAR OS auf Infineon AURIX Mikrocontrollern. Mit dem Inspektor-Paket und einem iSYSTEM BlueBox-Debugger können Anwender von Infineons AURIX-Mikrocontrollern der ersten oder zweiten Generation (TC2xx oder TC3xx) ohne Instrumentierung Profiler-OS-Task-Zustände aufzeichnen.



Die kostenlosen iSYSTEM Profiler Packages und ein kostenloser Download von winIDEA sind verfügbar unter https://www.isystem.com/products/solutions/autosar/profiler-packages.html.



Weiterführende Links winIDEA Analyzer: https://www.isystem.com/products/software/analyzer.html



Webinar Playlist AUTOSAR (YouTube)



Webinar Playlist winIDEA Analyzer (YouTube)



Landing Page Timing Analysis Über iSYSTEM



iSYSTEM entwickelt und fertigt seit 1986 Tools und Lösungen für die Entwicklung und das Testen von Embedded-Software. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen mit einem Team von über 80 Mitarbeitern an 5 Standorten in Europa und den USA, unterstützt seine Kunden bei der Nachweiserbringung des Ausführungsverhaltens von Software auf Mikrocontrollern bzw. Mikroprozessoren. Mit Hilfe von iSYSTEM-Tools können Softwarefehler erkannt und korrigiert werden. Sicherheit und Robustheit von Embedded-Systemen sind dadurch in vielen Anwendungen unterschiedlichster Branchen gewährleistet. Für weitere Informationen besuchen Sie www.isystem.com oder folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/isystemtools und www.youtube.com/user/iSYSTEMEmbedded. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG