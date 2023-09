Westermo und Eviden geben strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Security-Lösungen für die industrielle Datenkommunikation bekannt Projektstart zur gemeinsamen Entwicklung kryptosicherer Switches für Bahnanwendungen Mainz, 7. September 2023 – Westermo Eltec gibt bekannt, dass Westermo Network Technologies, einer der führenden Spezialisten für die industrielle Datenkommunikation, und Eviden, ein führender europäischer Anbieter für Managed Security Services (MSS), eine Partnerschaft zur Entwicklung von High-Level-Security-Lösungen geschlossen haben. Auf Basis kryptoagiler Geräte in den Bereichen operativer Technologie (OT) und Internet of Things (IoT) ermöglichen sie die sichere Kommunikation bei der Übertragung kritischer Daten im Bahnbereich.



Die neueste Generation der Ethernet-Switches von Westermo bietet zusätzliche Hardware-Unterstützung zum Schutz kritischer Daten. Das ermöglicht in hochgradig vernetzten Systemen den sicheren Austausch sensibler Informationen durch eine End-to-End-Verschlüsselung. In Zeiten sich ständig ändernder Bedrohungen bieten diese Lösungen eine schnelle Adaptionsfähigkeit, um Cyberangriffe abzuwehren und die Investitionen der Betreiber kritischer Infrastrukturen zu schützen.



Erstes Projekt zur Entwicklung einer krypoagilen Switch-Plattform



Westermo und Eviden starten in Deutschland ein gemeinsames Entwicklungsprojekt, bei dem industrielle Managed-Gigabit-Ethernet-Switches der Serie Lynx 3510 von Westermo mit steckbaren Hardware-Security-Modulen (HSM) von Eviden ausgestattet werden. Eine spezielle Krypto-Software, die auf Micro-SD-Speicherkarten installiert ist, stattet die Switche mit einem zusätzlichen Sicherheits-Level aus und bereitet sie gleichzeitig auf zukünftige Cyber-Bedrohungsszenarien vor. Mit der Partnerschaft reagieren Westermo und Eviden auf die steigende Nachfrage nach kryptoagilen Lösungen im Bahnsektor und anderen Branchen. Die Zertifizierung des ersten gemeinsamen Produkts für die Bahnbranche wird gegen Ende des Jahres 2023 erwartet.



Thomas Riechmann, Vice President COO Cybersecurity Services bei Eviden, sagt hierzu: „Der IIoT-Markt ist ein spannender Sektor mit einem enormen wirtschaftlichen Potenzial. Gleichzeitig ist hier das Sicherheitsrisiko aufgrund multipler Angriffsvektoren in der Kommunikation zwischen Geräten, Unternehmen und der Cloud sehr hoch. Aus diesem Grund sind wir sehr froh, im Rahmen der Partnerschaft mit Westermo unsere Cybersecurity-Expertise und unser umfassendes Security-Portfolio einbringen zu können, um eine End-to-End-Sicherheit für die kritische Datenkommunikation zu ermöglichen.“



Jenny Sjödahl, CEO von Westermo, sagt: „Die zunehmenden Cyber-Bedrohungen und gesetzlichen Auflagen stellen die Betreiber kritischer Infrastrukturen in den kommenden Jahren hinsichtlich der Sicherheit vor immer größere Herausforderungen. Als führender Anbieter von industriellen Datenkommunikationslösungen setzen wir uns dafür ein, dass die Netzwerke unserer Kunden sicher und auch langfristig betrieben werden können. Durch die Partnerschaft mit Eviden können wir kryptoagile Lösungen bereitstellen, die unsere Kunden im Bahnbereich dabei unterstützen, ihre sicherheitskritische Kommunikation sowohl kurz- als auch langfristig zu schützen.“

Über Westermo Eltec GmbH



Die Westermo Eltec GmbH mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Seit April 2021 gehört Eltec zu Westermo – eine Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist. www.eltec.de



Über Westermo



Westermo bietet ein umfassendes Portfolio an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen, unter anderem in den Bereichen Transport, Wasser und Energie. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze der technologischen Entwicklung und erweitert oft die Grenzen der technischen Möglichkeiten. Für eine bestmögliche Kundenbetreuung ist Westermo in mehr als 40 Ländern vor Ort präsent. Weitere Informationen unter www.westermo.de



Über Eviden



Eviden ist ein Technologieführer der nächsten Generation im Bereich der datengesteuerten, vertrauenswürdigen und nachhaltigen digitalen Transformation mit einem starken Portfolio an patentierten Technologien. Mit weltweit führenden Positionen in den Bereichen Advanced Computing, Security, KI, Cloud und digitale Plattformen bringt Eviden ein fundiertes Fachwissen für alle Branchen in über 47 Ländern mit. Mit 55.000 Talenten von Weltklasse erweitert Eviden die Möglichkeiten im Umgang mit Daten und Technologien über das gesamte digitale Kontinuum, heute und für kommende Generationen. Eviden ist ein Unternehmen der Atos-Gruppe mit einem Jahresumsatz von zirka 5 Milliarden Euro. www.eviden.com



