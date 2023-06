Auf Integrationskurs: ELTEC Elektronik ändert Rechtsform und Firmennamen Mainz – 21. Juni 2023 – Die ELTEC Elektronik AG ändert die Firmierung und nennt sich ab 20. Juni 2023 Westermo Eltec GmbH, um die Zugehörigkeit zu Westermo zu verdeutlichen und den Markennamen im Markt zu stärken. Das High-Tech-Unternehmen Westermo hat bereits im April 2021 100 % der Anteile an der ELTEC Elektronik AG erworben. Der Integrationsprozess geht weiterhin zügig voran.



Mit etwa 480 Mitarbeitern und Vertriebs- und Supportbüros in ganz Europa, USA, Singapur, China und Australien hat sich Westermo mit Sitz in Västerås, Schweden, auf robuste und zuverlässige Netzwerk-Lösungen spezialisiert. Eltec mit Firmensitz in Mainz wiederum bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen „Made in Germany“ für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen und ergänzt damit das Produktportfolio von Westermo nahtlos.



Im Zuge der weiteren Integration werden das Eltec Markenlogo und der Internetauftritt angepasst. Ein wesentliches Ziel im Integrationsprozess ist, alle Unternehmensteile im DACH-Raum (Eltec, Westermo Neratec und Westermo in Deutschland) noch stärker zusammenzuführen und miteinander zu verzahnen. Dadurch sollen Synergieeffekte in allen Geschäftsbereichen besser genutzt werden können.



Marco Gerhard, der im letzten Jahr als Vice President DACH die übergeordnete Führung übernommen hat, sagt zur neuen Firmierung: „Die Umbenennung war notwendig, um nach außen ein einheitliches Markenbild abzugeben und die Zusammengehörigkeit zu stärken. Wir werden Westermo und Eltec noch weiter zusammenführen und die Abstimmung des Produktportfolios in den Bereichen der Onboard-Connectivity und der schienennahen Infrastruktur zukunftsorientiert optimieren. Damit können wir innerhalb der Gruppe weitere Potenziale für zukünftige Innovationen freisetzen, um unseren Kunden als Lösungsanbieter bestmögliche Produkte und nachhaltigen Support zu bieten.“

Über Westermo Eltec GmbH



Die Westermo Eltec GmbH mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Seit April 2021 gehört Eltec zu Westermo – eine Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist. Als Technologietreiber entwickelt Eltec anwendungsorientierte Systemlösungen auf Basis innovativer Hardware und Software für leistungsfähige Lösungen rund um die Smarte Mobilität und Konnektivität. Der Anwendungsfokus liegt dabei auf dem Schienen- und Straßenverkehr. Das Produktportfolio umfasst u. a. Wireless Access Points, Router und Gateways, Modulare Computing-Plattformen, Datenlogger und Ethernet Switches. Eltec ist ISO 9001- und E1-zertifiziert und entwickelt und fertigt nach CE- Qualitätsstandards. Darüber hinaus garantiert Eltec die EN 50155-Konformität seiner Produkte und unterstützt im Zertifizierungsprozess gängige Industrienormen. www.eltec.de



Über Westermo



Westermo bietet ein umfassendes Portfolio an industriellen Netzwerkkomponenten für Datenkommunikationslösungen bei anspruchsvollen Anwendungen. Die Produkte können sowohl im Verkehr, der Wasser- und Energieversorgung als auch in der Prozessindustrie eingesetzt werden. Seit mehr als 45 Jahren ist Westermo marktführend in der technologischen Entwicklung. Das Unternehmen ist in mehr als 40 Ländern durch autorisierte Distributoren und eigene Büros vor Ort präsent.

