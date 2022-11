Wechsel an der Spitze: Marco Gerhard wird neuer Geschäftsführer von ELTEC Mainz – 30. November 2022 – Marco Gerhard wurde Mitte November zum Geschäftsführer der ELTEC Elektronik ernannt. Das Unternehmen ist eine Geschäftseinheit von Westermo und Teil der börsennotierten schwedischen Beijer Group. Er tritt die Nachfolge von Peter Albert an, der vor über 10 Jahren die Leitung des Mainzer Technologie-Unternehmens übernommen hat und sich nun neuen Aufgaben widmen wird. Der neue CEO Marco Gerhard bringt aufgrund seiner bisherigen Laufbahn viel Branchenerfahrung mit: Er kennt die aktuellen Kunden- und Marktanforderungen und verfügt über ein fundiertes, technisch-orientiertes Vertriebs-Know-how. Unter anderem ist er verantwortlich für Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich digitaler Netzwerklösungen und den forcierten Vertrieb des Eltec Produkt-Portfolios, darunter Wireless Access Points, 5G Router und Gateways, Datenlogger und Ethernet-Switches.



Seine Erfahrung und Kenntnisse rund um Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Unternehmensführung und Strategie hat sich Marco Gerhard, der in Heidelberg Wirtschaftsingenieurswesen studiert hat, in vielen herausfordernden beruflichen Stationen erworben, darunter als Key Account Manager bei SMA Solar Technology sowie als Director Sales & Service bei Exide Technologies. Bereits seit dem Jahr 2016 gehört Marco Gerhard als Geschäftsführer der Westermo Data Communications, der größten Vertriebsniederlassung der Gruppe mit Sitz in Waghäusel bei Karlsruhe, dem globalen Westermo Management-Team an und ist hier zuständig für Deutschland sowie für die Niederlassungen in Österreich und der Schweiz.



Seit März 2021 gehört auch Eltec zu Westermo, ein Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist. Mit etwa 380 Mitarbeitern und Vertriebs- und Supportbüros in ganz Europa, USA, Singapur, China und Australien hat sich Westermo mit Sitz in Västerås, Schweden, auf robuste und zuverlässige Netzwerk-Lösungen spezialisiert.



Marco Gerhard, der bei der Integration von Eltec in den Westermo-Konzern verantwortlich mitgewirkt und ab April 2022 bereits als Vice President DACH die übergeordnete Führung von Eltec, Westermo Neratec und der Westermo GmbH in Deutschland übernommen hat, sagt zu seiner neuen Position als CEO von Eltec: „Meine Erfahrungen als Integration-Manager werden bei der engeren Zusammenführung von Westermo und Eltec eine wichtige Rolle spielen. Hier lassen sich Synergieeffekte freisetzen, die uns dabei helfen, Entwicklungen noch effizienter voranzubringen. Ein wichtiger Punkt wird die zukünftige Ausgestaltung des Produktportfolios sein, vor allem die Fokussierung auf ein zukunftsorientiertes und nachhaltiges Portfolio der Westermo Wireless Competence Center innerhalb der „WeGrow“ Wachstumsstrategie in den Bereichen On-board Connectivity und Trackside. Im Hinblick auf die Marktentwicklungen von Wireless-Technologien im Bahnumfeld bin ich davon überzeugt, dass wir zukünftig noch viele Potenziale erschließen können und uns als Lösungsanbieter noch erfolgreicher im Markt positionieren werden.“

ELTEC Elektronik AG



Die ELTEC Elektronik AG mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen – Made in Germany. Seit März 2021 gehört ELTEC zu Westermo, eine Geschäftseinheit der schwedischen BEIJER GROUP und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist. Als Technologietreiber entwickelt ELTEC anwendungsorientierte Systemlösungen auf Basis innovativer Hardware und Software für leistungsfähige Lösungen rund um die Smarte Mobilität und Konnektivität. Der Anwendungsfokus liegt dabei auf dem Schienen- und Straßenverkehr. Das Produktportfolio umfasst u.a. Wireless Access Points, Router und Gateways, Datenlogger, Ethernet Switches und I/O-Module. ELTEC ist ISO 9001- und E1-zertifiziert und entwickelt und fertigt nach CE- Qualitätsstandards. Darüber hinaus garantiert ELTEC die EN 50155-Konformität seiner Produkte und unterstützt im Zertifizierungsprozess ihrer Kunden gängige Industrienormen.



