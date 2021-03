ELTEC Elektronik wird Teil der Beijer Electronics Group Beijer’s Business-Einheit Westermo übernimmt 100 % von ELTEC Mainz – 19. März 2021 – Westermo, eine Geschäftseinheit der schwedischen BEIJER GROUP und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist, hat 100 % der ELTEC Elektronik AG erworben.



Der Hauptsitz von Westermo befindet sich in Stora Sundby, Schweden. Mit ca. 350 Mitarbeitern und Vertriebs- und Supportbüros in ganz Europa, den USA, Singapur, China und Australien hat sich Westermo auf robuste und zuverlässige Netzwerklösungen unter anderen für das Transportwesen spezialisiert.



Die BEIJER GROUP ist eine wachsende Innovationsschmiede im Bereich der unternehmenskritischen industrielle Digitaltechnologie und des IIoT. Seit ihrer Gründung im Jahr 1981 hat sich die BEIJER GROUP zu einem multinationalen Konzern mit komplementären Geschäftseinheiten mit einem Umsatz von über 1,5 Milliarden SEK im Jahr 2020 entwickelt. Das Unternehmen ist an der NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap Liste gelistet.



„Ich freue mich, dass wir heute diese Akquisition für die Geschäftseinheit Westermo bekannt geben. Die BEIJER GROUP bietet fortschrittliche Technologie für den schnell wachsenden Digitalisierungsmarkt in einer zunehmend vernetzten Welt. Diese Akquisition von ELTEC stärkt unsere Position weiter“, sagt Per Samuelsson, Präsident und CEO der BEIJER GROUP.



„Mit der Akquisition von ELTEC erweitern wir unser Angebot innerhalb intelligenter Verbindungen in Zügen und U-Bahnen und in Zukunft auch in Straßenbahnen und Bussen. ELTEC hat eine starke Position unter vielen größeren europäischen Zugbetreibern. Der Bedarf an moderner Infrastruktur im öffentlichen Verkehr im Allgemeinen wird weiter zunehmen, und Westermo wird mit Sicherheit eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der europäischen und der globalen Zugflotte spielen“, sagt Jenny Sjödahl, CEO von Westermo.



„Wir freuen uns sehr, Westermo und der BEIJER GROUP beizutreten. Die weltweite Vertriebsorganisation von Westermo wird einen weiteren globalen Marktzugang sicherstellen und unsere ergänzenden Technologien und Kompetenzen werden ein noch stärkeres Angebot für den Transportmarkt schaffen“, sagt Peter Albert, Geschäftsführer der ELTEC Elektronik AG.



ELTEC Elektronik AG



Die ELTEC Elektronik AG mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen – Made in Germany. Als Technologietreiber entwickelt ELTEC anwendungsorientierte Systemlösungen auf Basis innovativer Hardware und Software für leistungsfähige Lösungen rund um die Smarte Mobilität und Konnektivität. Der Anwendungsfokus liegt dabei auf dem Schienen- und Straßenverkehr. Das Produktportfolio umfasst u.a. Wireless Access Points, Router und Gateways, Datenlogger, Ethernet Switches und I/O-Module. ELTEC ist ISO 9001- und E1-zertifiziert und entwickelt und fertigt nach CE- Qualitätsstandards. Darüber hinaus garantiert ELTEC die EN 50155-Konformität seiner Produkte und unterstützt im Zertifizierungsprozess ihrer Kunden gängige Industrienormen.



