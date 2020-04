Neue Strategie bei ELTEC: Fokus auf Smarte Konnektivität Digitale Netzwerk- und Kommunikationslösungen für öffentlichen Nah- und Fernverkehr Mainz, 15. April 2020 – ELTEC gestaltet die Zukunft für Smarte Mobilität. Das Unternehmen hat sein Produktportfolio fokussiert und seine Strategie rund um Smarte Konnektivität mit den Zielmärkten Schienen- und Straßenverkehr neu ausgerichtet. Dies spiegelt sich auch in der neu gestalteten Website (www.eltec.de) wider, die gerade online gegangen ist.



Digitalisierung ist der Schlüssel für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Die Verfügbarkeit stabiler und sicherer Mobilfunk- und WLAN-Dienste mit höchsten Bandbreiten ist unabdingbar für eine hohe Kundenattraktivität geworden. ELTEC schafft hier die technischen Voraussetzungen in einem anspruchsvollen Umfeld. Die digitalen Netzwerklösungen des Unternehmens umfassen Komponenten für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Land, stabile und sichere Internetzugänge, Passagier-Infotainment in Echtzeit sowie Schnittstellen zur Infrastruktur für vorausschauende Wartung und Flottenmanagement.



Die Anforderungen an stabile Verbindungen und nahtlose Kommunikation steigen stetig an. Surfen im Internet, Streamen von Videos und Fahrgast-Infotainment generieren immer größere Datenmengen, die per Mobilfunk und WLAN an immer mehr Fahrgäste übertragen werden müssen. Auch die Möglichkeiten von Predictive Maintenance oder Sicherheitsanwendungen erhöhen das Datenaufkommen. ELTEC setzt Standards für zuverlässige und stabile Kommunikation mit modernsten Übertragungstechnologien und Lösungen „Made in Germany“.



Passagier-WiFi



Für WLAN im Zug, der S- und U-Bahn oder Straßenbahn werden mit ELTEC-Produkten Übertragungsraten von bis zu 1,7 Gbit/s und eine ausgezeichnete Verbindungsqualität pro WLAN-Access-Point möglich. Mit neuesten Übertragungstechnologien für höchste Bandbreiten können bis zu 1024 Endgeräte pro Access-Point mit einem optimalem Highspeed-WLAN-Empfang versorgt werden. Weitere Features der WLAN-Access-Points sind u.a. ein Ultra-Weitbereichsnetzteil für jede Art von Zug; ein kompaktes Baumaß für kleinste Einbausituationen; ein robustes, wartungsfreies Design; EN 50155-Konformität; Remote-Konfiguration und automatisierte Updates sowie integrierte Cyber Security für Zugriffs- und Datensicherheit.



Fahrzeug-Land-Verbindung



Hochleistungs-Router und -Gateways von ELTEC ermöglichen eine verlässliche Plattform für Echtzeit-Informationssysteme und moderne mobile Anwendungen, wie eine stabile und performante Fahrzeug-Land-Verbindung. Der Datenaustausch zwischen Schienenfahrzeugen oder Bussen und Cloud oder landseitigem Server erfolgt in Echtzeit über das Mobilfunk-Netzwerk für einen umfassenden Überblick und kürzeste Reaktionszeiten. Modernste Übertragungstechnologie wie LTE, 5G und WLAN sorgen für höchsten Durchsatz, währende länderspezifische Mobilfunk-/WLAN-Standards und multiple SIM-Karten für Multiprovider-Support eine hohe Flexibilität bieten. Weitere Features der Router und Gateways entsprechen den Wireless-Access-Points von ELTEC.



Monitoring und vorausschauende Wartung



Die Verfügbarkeit der Fahrzeugflotte kann durch Zustandsüberwachung der Sensorik signifikant erhöht werden. Das spart Zeit und Kosten. ELTEC bietet die Infrastruktur für Echtzeit-Monitoring – für höchste Qualität auf der Schiene oder Straße und volle Kostenkontrolle. Mit aktuellsten Informationen über den Zustand der Fahrzeugelektronik lassen sich Serviceintervalle optimieren und deutlich reduzieren. Durch Echtzeit-Überwachung und datenbasierte Entscheidungsfindung kann eine vorausschauende Wartung und ein bedarfsgerechter Service implementiert werden. Die Datenlogger von ELTEC sammeln und analysieren die Betriebsdaten für die automatische Steuerung und Optimierung der Logistikprozesse.



Produkt-Portfolio



Mit einem dedizierten Produkt-Portfolio adressiert ELTEC die Anforderungen für Smarte Mobilität in den Märkten Schienen- und Straßenverkehr sowie Wireless-Outdoor-Kommunikation. Die Bahn-Produkte sind EN 50155-konform, für Automotive-Anwendungen sind die Produkte E1 zertifiziert.



Railway WLAN-Access-Points ermöglichen schnelles, stabiles und sicheres WLAN für Passagiere und Mitarbeiter. Dabei werden für bis zu 1024 Clients pro Access-Point hohe Bandbreiten unterstützt.



Router und Gateways gewährleisten stabile, sichere und breitbandige LTE/5G- sowie WLAN-Verbindungen für optimale Netzabdeckung und Zug-Land-Verbindungen als All-in-one-Lösung.



Datenlogger sammeln und analysieren vielfältige Sensor- und Betriebsdaten in Echtzeit für vorausschauende Wartung und übermitteln diese an übergeordnete Serversysteme.

I/O-Module fungieren als Schnittstellen für die Kommunikation von sicherheitskritischer Infrastruktur über den Multifunction Vehicle Bus (MVB) oder CAN-Bus in Zügen mit optionaler Rückwirkungsfreiheit.



Ethernet Switches für Schienenverkehrs- und Automotive-anwendungen bietet ELTEC im robusten, kompakten Design. So stehen bis zu 11 Ports für schnelle Gigabit-Verbindungen (2 x 2,5 GbE und 9 x 1 GbE) bereit. ELTEC Elektronik AG



Die ELTEC Elektronik AG mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen – Made in Germany. Als Technologietreiber entwickelt ELTEC anwendungsorientierte Systemlösungen auf Basis innovativer Hardware und Software für leistungsfähige Lösungen rund um die Smarte Mobilität und Konnektivität. Der Anwendungsfokus liegt dabei auf dem Schienen- und Straßenverkehr. Das Produktportfolio umfasst u.a. Wireless Access Points, Router und Gateways, Datenlogger, Ethernet Switches und I/O-Module. ELTEC ist ISO 9001- und E1-zertifiziert und entwickelt und fertigt nach CE- Qualitätsstandards. Darüber hinaus garantiert ELTEC die EN 50155-Konformität seiner Produkte und unterstützt im Zertifizierungsprozess ihrer Kunden gängige Industrienormen.



