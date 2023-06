Power2Drive Europe 2023: XCHARGE präsentiert die Ultraschnell-Ladestation C7 und die revolutionäre Net Zero Series mit integriertem Batteriespeicher Am Stand B6.740 in Halle B6 zeigt XCHARGE intelligente und leistungsstarke Ladelösungen für eine zukunftssichere Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zur Unterstützung der Mobilitätswende und intelligenter Netze. Hamburg, 5. Juni 2023 – „Charging the Future of Mobility“ – das Motto der Power2Drive Europe 2023 vom 14. bis 16. Juni in München passt auch perfekt zu XCHARGE: Als einer der führenden Anbieter von intelligenten Hochleistungsladelösungen präsentiert das Unternehmen seine intelligenten und leistungsstarken Elektrofahrzeug-Ladestationen. Die Ultraschnell-Ladestation C7 ist mit ihrem barrierefreien Design besonders für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet und bietet dank eines zusätzlichen Werbebildschirms attraktive Marketingmöglichkeiten. Geradezu revolutionär ist die DC-Ladestation mit integriertem Batteriespeicher, die Net Zero Series. Dank des geringen Stromverbrauchs und der hohen Ausgangsleistung kann sie Spitzenlasten mindern und zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen. Das Produktportfolio von XCHARGE richtet sich an CPOs (Charging Point Operators), Flottenmanager, Parkplatzanbieter und öffentliche Verkehrsbetriebe.



Auf dem Power2Drive Forum in Halle B6 wird es einen Vortrag einer XCharge-Expertin zum Thema „Fast vs. Slow Charging: Pros & Cons“ geben: Am Mittwoch, dem 14. Juni um 14.00 Uhr spricht Albina Iljasov, Head of Sales and Business Development – Europe, über “Fast Charging With Integrated Battery Storage – Reducing Cost and Stabilizing the Grid”.



Die Net Zero Serie von XCHARGE mit integriertem 233kWh Batteriespeicher (erweiterbar auf 466kWh) kann bis zu zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig laden. Die Lösung ist dank des Anschlusses über eine Industriesteckdose sehr leicht einzurichten. Dank der geringen Leistungsaufnahme von nur 30/60kW entfällt die Notwendigkeit eines zusätzlichen Transformators. Darüber hinaus ermöglicht die Net Zero Series das „Peak Shaving“: Die Batterie kann in Zeiten geringen Energiebedarfs aufgeladen werden und steht dann in Spitzenzeiten als Stromquelle zur Verfügung. Das intelligente Ladegerät nutzt einen eingebauten 19-Zoll-Bildschirm als intuitive Benutzeroberfläche, die Informationen über den Batterie- und Ladestatus liefert.



Die Ultraschnell-Ladestation C7 kann zwei Fahrzeuge schnell und gleichzeitig mit bis zu 420 kW aufladen. Ihr kompaktes und barrierefreies Design macht sie für jeden Fahrer eines Elektrofahrzeugs leicht zugänglich. Ein zusätzlicher 21,5-Zoll-Bildschirm kann individuell gestaltet werden, z. B. mit zusätzlicher vermarktbarer Werbung, während LED-Leuchten am Gehäuse die Aufmerksamkeit auf die Station lenken. Die Ultraschnell-Ladestation C7 von XCHARGE erfüllt alle in europäischen Ländern geforderten technischen und baulichen Spezifikationen.



Auf der Power2Drive Europe 2023 präsentiert XCHARGE Demos der beiden Elektrofahrzeug-Ladelösungen. Für weitere Informationen über das Produktportfolio von XCHARGE, einschließlich des intelligenten DC-Ladegeräts C6EU, besuchen Sie bitte www.xcharge.com. Über XCHARGE



XCHARGE ist ein führender Anbieter von intelligenten Hochleistungs-Ladelösungen. Vom Design bis zur Forschung und Entwicklung, von der Herstellung bis zum Vertrieb, von Lösungen bis zur Wartung – XCHARGE ist bestrebt, Energieunternehmen, Fuhrparkmanagern und Parkplatzbetreibern weltweit Ladekapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen wendet ein „Hardware + Software“-System an, um das Laden von Elektrofahrzeugen spürbar zu verbessern. XCHARGE hat sich aus der Idee heraus entwickelt, Kunden bei der Maximierung der Ladeeinnahmen und der Minimierung der Wartungskosten zu unterstützen. Das Unternehmen bereitet seine Kunden auf eine kohlenstoffarme Transformation vor und inspiriert sie zu geschäftlichem Wachstum. Zusammen mit Partnern ist XCHARGE in mehr als 25 Ländern vertreten.



