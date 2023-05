XCHARGE stellt die neue Ultra-Schnellladestation C7 mit einer Ladeleistung von bis zu 420 kW vor Starke Ladeleistung für zwei Fahrzeuge gleichzeitig, kompakte und barrierefreie Bauform und zusätzlich mit einem großen individualisierbaren Display ausgestattet. Hamburg, 10. Mai 2023 – Diese Ladestation eignet sich perfekt für den Einsatz im öffentlichen Raum: Auf dem „EV Nordic Summit“ in Oslo, Norwegen, stellte XCHARGE erstmals die Ultra-Schnellladestation C7 vor, die durch ihr kompaktes und barrierefreies Design für jeden Elektrofahrzeug-Fahrer leicht zugänglich ist. Mit bis zu 420 kW Ladeleistung kann die C7 zwei Fahrzeuge gleichzeitig und schnell aufladen. Ihre großen Displays versprechen nicht nur Anwenderfreundlichkeit, sondern können auch mit vermarktbarer Werbung individualisiert werden. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen auffällige LED-Lichter am Gehäuse. Die Ultra-Schnellladestation C7 von XCHARGE erfüllt alle technischen und baulichen Vorgaben für den Einsatz in Deutschland und dem Rest Europas.



Ultra-schnell laden, einfach konfigurieren



Mit ihrer hohen Ladeleistung von 400 kW oder 420 kW verkürzt die Ultra-Schnellladestation C7 die Verweildauer des Nutzers an der Ladestation. Dank der flexiblen Ladeverteilung können zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Die Leistung wird ausgangsseitig jeweils einzeln über einen zertifizierten Zähler gemessen, auch eine eichrechtskonforme Version ist in Kürze verfügbar.



Display für individuelle Werbung



Für Ladesäulenbetreiber bietet das zusätzliche große Display der neuen C7 von XCHARGE interessante Optionen. Während der Ladevorgang über ein kleineres Touch-Display gesteuert wird, kann der 21,5-Zoll-LCD-Bildschirm individuell gestaltet werden, zum Beispiel mit zusätzlicher Werbung oder Informationen. Die ins Gehäuse integrierten Design-LED-Lichter sind animierbar und farblich anpassbar und sorgen damit für ein weiteres Plus an Aufmerksamkeit.



Barrierefrei und nutzerfreundlich



Insbesondere auf öffentlichen Parkplätzen, wie z.B. einem Supermarkt, erhöht eine leicht zugängliche und barrierefreie Ladesäule die Akzeptanz und damit auch die Nutzung durch Elektrofahrzeug-Fahrer. Die C7 von XCHARGE erfüllt mit ihrem einfach zu bedienenden Ladestecker, dem integrierten Kabelmanagement und dem intuitiven Touch-Display alle Vorgaben der DIN 18040-3 für barrierefreies Bauen im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum. Gleichzeitig benötigt die Ultra-Schnellladestation von XCHARGE mit Abmessungen von nur 800 x 900 x 1992 mm ein Minimum an Stellfläche.



„Die Ultra-Schnellladestation C7 ist eine weitere wichtige Ergänzung des wachsenden XCHARGE-Portfolios“, sagt Christoph Ebersdorfer, Regional Sales Manager DACH, XCHARGE Europe. „Die schnelle Bereitstellung leistungsfähiger Ladepunkte ist essentiell für die Transformation zur E-Mobilität und für das schnelle Erreichen der europäischen Net-Zero-Ziele. Mit diesem neuen Produkt tragen wir aktiv zum raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bei.“



Das Produktportfolio von XCHARGE beinhaltet neben der neuen C7 den revolutionären Net Zero Series Charger mit integrierter Batterie und den Smart DC Charger C6EU. Alle Informationen zum Unternehmen XCHARGE und seinen Produkten finden sich unter www.xcharge.com/global/en Über XCHARGE



XCHARGE ist ein führender Anbieter von intelligenten Hochleistungs-Ladelösungen. Vom Design bis zur Forschung und Entwicklung, von der Herstellung bis zum Vertrieb, von Lösungen bis zur Wartung – XCHARGE ist bestrebt, Energieunternehmen, Fuhrparkmanagern und Parkplatzbetreibern weltweit Ladekapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen wendet ein „Hardware + Software“-System an, um das Laden von Elektrofahrzeugen spürbar zu verbessern. XCHARGE hat sich aus der Idee heraus entwickelt, Kunden bei der Maximierung der Ladeeinnahmen und der Minimierung der Wartungskosten zu unterstützen. Das Unternehmen bereitet seine Kunden auf eine kohlenstoffarme Transformation vor und inspiriert sie zu geschäftlichem Wachstum. Zusammen mit Partnern ist XCHARGE in mehr als 25 Ländern vertreten.



