XCHARGE erhält Zertifizierung nach strengstem deutschen Eichgesetz für die Elektrofahrzeug-DC-Ladestation C6EU „Mess- und Eichrecht“-Zertifizierung belegt Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Transparenz der intelligenten Hochleistungs-DC-Ladestation von XCHARGE Hamburg, 27. Februar 2023 – XCHARGE hat die strengsten Konformitätstests und -prüfungen bestanden, um nach dem deutschen Mess- und Eichrecht weiter zertifiziert zu werden: Die intelligente DC-Ladestation C6EU hat nun die Modul-D-Zertifizierung erhalten, die den Einsatz eines voll funktionsfähigen QS-Systems in der Fertigung belegt und damit höchste Produktqualität garantiert. Im Dezember 2022 erhielt die C6EU bereits die Baumusterprüfbescheinigung Modul B von der CSA Group. Damit entspricht die erfolgreichste DC-Ladestation von XCHARGE einem der international strengsten Eichgesetze – und ebnet den Weg für weitere Installationen in ganz Europa. Dank der Zertifizierungen können Nutzer der C6EU sicher sein, dass sie von einem nachweislich zuverlässigen, sicheren und transparenten Ladevorgang und einer sorgenfreien Abrechnung profitieren. Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (CPOs, Charge Point Operators) wiederum können sicher sein, dass sie bei der Installation der Schnellladestation C6EU von XCHARGE im öffentlichen und halböffentlichen Raum die gesetzlichen Anforderungen erfüllen – und sie von Förderprogrammen für Ladeinfrastruktur profitieren können.



Im Jahr 2014 hat das Europäische Parlament die EU-Richtlinie 2014/94/EU verabschiedet, die Deutschland zum 1. April 2019 im Mess- und Eichrecht umgesetzt hat. Dieses Gesetz und die dazugehörige Mess- und Eichverordnung vereinheitlichen die Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen in Deutschland. Sie schreibt vor, dass alle neuen Ladestationen mit Ladesystemen ausgestattet sein müssen, die den Preis pro Energieeinheit, die genaue Energiemenge in Kilowattstunden (kWh) sowie den Beginn, das Ende und die Dauer des Ladevorgangs anzeigen. Die Daten jedes Ladevorgangs werden gemäß den strengen europäischen Datenschutzbestimmungen für eine eventuelle spätere Einsichtnahme gespeichert, sodass der Nutzer und der Betreiber jederzeit volle Transparenz haben.



Die intelligente Schnellladestation C6EU erfüllt nachweislich alle Anforderungen des deutschen Eichgesetzes. Mit der C6EU ist eine kilowattstundengenaue Abrechnung möglich, da die abgerechnete Strommenge zuverlässig mit der angegebenen Abgabemenge übereinstimmt. Das trägt zusätzlich zur positiven Nutzererfahrung mit der DC-Ladestation von XCHARGE bei, die transparente Informationen über den Ladevorgang liefert und die Daten jederzeit sicher verwahrt.



Für die Betreiber von Ladestationen ist die C6EU eine perfekte Ladelösung in öffentlichen und halböffentlichen Räumen: Sein intelligenter Stromverteilungsmechanismus liefert eine maximale Ausgangsleistung von 60 kW bis 150 kW für das Schnellladen und garantiert eine optimierte Betriebseffizienz und Auslastung. Mit den neuesten Zertifizierungen hilft XCHARGE Energieunternehmen, Fuhrparkmanagern oder Parkplatzbetreibern, die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur zu erfüllen: Eichrechtskonforme Ladestationen sind förderfähig im Rahmen von Förderprogrammen für Ladeinfrastruktur – das hilft Ladesäulenbetreibern letztlich, Anschaffungs- und Betriebskosten zu senken.



„Wir sind fest entschlossen, hohe Standards bei der Produkt- und Produktionsqualität einzuhalten“, sagt Simon Hou, CEO von XCHARGE. „Die Anstrengungen, die wir für die deutsche Zertifizierung der C6EU unternommen haben, werden wir in Zukunft auch auf unsere anderen DC- und HPC-Ladegeräte ausweiten. In jedem Fall wird die Zertifizierung nach den strengsten Kalibrierungsgesetzen bei Nutzern und Kunden in allen europäischen Ländern Vertrauen in unsere Ladestationen schaffen.“



Weitere Informationen über die intelligente Hochleistungs-DC-Ladestation C6EU von XCHARGE finden sich unter https://www.xcharge.com/global/en/device/C6EU. Weitere Informationen über das Unternehmen XCHARGE und weitere Produkte wie die Hochleistungs-DC-Ladestation C9LQ und das batterieintegrierte Ladegerät Net Zero Series finden sich unter www.xcharge.com. Über XCHARGE

XCHARGE ist ein führender Anbieter von intelligenten Hochleistungs-Ladelösungen. Vom Design bis zur Forschung und Entwicklung, von der Herstellung bis zum Vertrieb, von Lösungen bis zur Wartung – XCHARGE ist bestrebt, Energieunternehmen, Fuhrparkmanagern und Parkplatzbetreibern weltweit Ladekapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen wendet ein „Hardware + Software“-System an, um das Laden von Elektrofahrzeugen spürbar zu verbessern. XCHARGE hat sich aus der Idee heraus entwickelt, Kunden bei der Maximierung der Ladeeinnahmen und der Minimierung der Wartungskosten zu unterstützen. Das Unternehmen bereitet seine Kunden auf eine kohlenstoffarme Transformation vor und inspiriert sie zu geschäftlichem Wachstum. Zusammen mit Partnern ist XCHARGE in mehr als 25 Ländern vertreten.



