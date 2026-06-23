Westermo und Eviden gewinnen DB InfraGO Rail Data Transfer Challenge mit leistungsstarker mmWave-Lösung Konsortium demonstriert Multi-Gigabit-Datenübertragung und skalierbaren Ansatz für effizientes Train-to-Ground-Daten-Offloading Västerås, Schweden, 16. Juni 2026  Westermo hat gemeinsam mit Eviden die DB InfraGO Rail Data Transfer Challenge gewonnen, ein Innovationsprogramm der DB mindbox, dem Startup-Hub der Deutschen Bahn. Dem Erfolg ging ein mehrstufiger Auswahlprozess sowie eine abschließende Demonstration vor Ort unter realen Bahn-Bedingungen voraus. Die kombinierte Lösung auf Basis von Multi-Gigabit-mmWave-Technologie demonstrierte eine leistungsstarke drahtlose Datenübertragung zwischen Zug und Infrastruktur und sicherte sich damit die Spitzenposition unter den konkurrierenden Ansätzen.



Ein anspruchsvoller, mehrstufiger Auswahlprozess



Die Rail Data Transfer Challenge zog 19 internationale Einreichungen an. Der Prozess begann mit Konzeptvorschlägen, aus denen fünf Teams ausgewählt wurden. Diese arbeiteten im Rahmen virtueller Challenge Days eng mit Experten der Deutschen Bahn zusammen, um ihre Konzepte zu verfeinern und an reale Anwendungsfälle anzupassen. Nach den finalen Präsentationen wurden drei Teams für die Demonstrationsphase vor Ort in Minden ausgewählt.



Dort wurden die Lösungen unter vergleichbaren realen Betriebsbedingungen getestet, mit besonderem Fokus auf die Leistungsfähigkeit und Robustheit der drahtlosen Technologien. Westermo und Eviden setzten sich aufgrund der Stärke ihrer Ergebnisse und ihres ganzheitlichen Systemansatzes durch.



Lösung eines kritischen Engpasses der digitalen Schieneninfrastruktur



Moderne Messzüge erzeugen täglich bis zu 10 Terabyte an Daten, darunter hochauflösende Video-, Bild-, Sensor- und Infrastrukturdaten, die innerhalb begrenzter Abstellzeiten übertragen werden müssen. Ziel der Challenge war es daher, skalierbare Lösungen zu identifizieren, die diese Datenmengen innerhalb weniger Stunden drahtlos, zuverlässig und ohne manuelle Eingriffe übertragen können.



In der Demonstrationsphase in Minden präsentierte das Konsortium eine Lösung, die speziell für das Train-to-Ground-Daten-Offloading in Abstell- und Wartungsbereichen entwickelt wurde.



Der Ansatz kombiniert die patentierte mmWave-Technologie von Blu Wireless für Multi-Gigabit-Datenübertragung mit Westermos bahntauglicher Netzwerktechnologie für einen robusten und sicheren Betrieb. Eviden steuerte die Datenvor- und -nachverarbeitung bei und stellte damit eine effiziente Aufbereitung, Verarbeitung und Integrität der übertragenen Daten innerhalb der Gesamtlösung sicher.



Im Live-Test wurden Datenraten von bis zu 2,4 Gbit/s in einem einzelnen Stream erreicht, was die Leistungsfähigkeit der Lösung unter realistischen Bedingungen bestätigt. Die mmWave-Technologie bietet die erforderlichen hohen Bandbreiten und niedrigen Latenzen und eignet sich daher besonders für die Übertragung großer Datenmengen innerhalb enger Zeitfenster.



Warum sich diese Lösung hervorhob



Die prämierte Lösung überzeugte durch ihre operative Einfachheit und Zuverlässigkeit: effiziente Bereitstellung, minimaler manueller Aufwand, automatisierte Datenübertragung, robuste Leistung unter realen Bahn-Bedingungen sowie eine skalierbare Architektur für den zukünftigen Einsatz an mehreren Standorten.



Sami Anttila, Market Director  Trackside bei Westermo, sagt: Der Gewinn der DB InfraGO Rail Data Transfer Challenge bestätigt unseren Ansatz, reale Herausforderungen im Bahnbereich mit robusten und leistungsstarken Kommunikationslösungen zu adressieren. Gemeinsam mit Eviden und Blu Wireless haben wir gezeigt, dass Multi-Gigabit-Datenübertragung drahtlos nicht nur technisch möglich, sondern auch praktisch und skalierbar für den realen Bahnbetrieb ist.



Gunnar Preisler, Senior Sales Manager Cybersecurity and Mission Critical Systems bei Eviden, Atos Group, ergänzt: Der Erfolg dieses Projekts unterstreicht die Bedeutung der Kombination aus innovativer Technologie und effizienter Datenverarbeitung. Unsere gemeinsame Lösung stellt eine leistungsfähige Datenübertragung sicher und gewährleistet gleichzeitig die Integrität und Verfügbarkeit der Daten über den gesamten Prozess hinweg  eine zentrale Voraussetzung für den künftigen Bahnbetrieb.



Nächster Schritt: 100-Tage-Proof-of-Concept



Nach der erfolgreichen Demonstration startet das Konsortium nun gemeinsam mit DB InfraGO und DB mindbox in die nächste Phase: einen 100-tägigen Proof of Concept. Im Fokus stehen dabei die weitere Integration und Validierung der Lösung im operativen Bahnumfeld. Diese Phase bildet die Grundlage für einen möglichen zukünftigen breiten Einsatz an mehreren Depots und in verschiedenen Zugflotten.



Auf dem Weg zur datengetriebenen Bahn



Die Rail Data Transfer Challenge macht einen zentralen Wandel im Bahnsektor deutlich: den Übergang zu einer vollständig digitalen, datengetriebenen Infrastruktur.



Mit der erfolgreichen Demonstration einer leistungsfähigen und skalierbaren Datenübertragungslösung leisten Westermo und seine Partner einen wichtigen Beitrag zur schnelleren Verarbeitung von Infrastrukturdaten, zur Optimierung von Wartungsstrategien und zu einem effizienteren Bahnbetrieb.

Über Westermo



Westermo bietet ein umfassendes Portfolio an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Transport, Energie und Wasser. Seit mehr als 50 Jahren treibt Westermo technologische Innovationen voran und verschiebt dabei kontinuierlich die Grenzen des technisch Machbaren. Mit einer lokalen Präsenz in über 40 Ländern bietet Westermo seinen Kunden bestmögliche Unterstützung. Weitere Informationen unter www.westermo.com.



Über Eviden



Eviden ist die Marke der Atos Gruppe für Cybersecurity-Produkte, missionskritische Systeme und Vision AI. Als vertrauenswürdiger Partner für Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor bietet Eviden fortschrittliche Analysefähigkeiten und unterstützt die Robustheit, Kontinuität und Resilienz der Betriebsabläufe seiner Kunden. Mit mehr als 2.200 Experten und über 720 Patenten trägt Eviden weltweit zum Schutz von Menschen, Daten und kritischen Infrastrukturen bei  an der Schnittstelle von Intelligenz, Souveränität und Vertrauen.



Über Atos Group



Die Atos Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitale Transformation mit rund 56.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von ca. 7,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in 54 Ländern tätig und agiert unter zwei Marken  Atos für Services und Eviden für Produkte und Systeme. Als europäische Nummer eins im Bereich Cybersecurity und führender Anbieter im Cloud-Bereich engagiert sich die Atos-Gruppe für eine sichere und nachhaltige Zukunft und bietet KI-gestützte End-to-End-Lösungen für verschiedenste Branchen. Die Atos Gruppe ist an der Euronext Paris gelistet.



Über DB mindbox



DB mindbox ist der Startup-Hub der Deutschen Bahn und vernetzt Startups mit DB-Experten und externen Partnern, um digitale Lösungen für die Mobilität von morgen zu entwickeln. Im Rahmen strukturierter Programme werden innovative Lösungen unter realen Bedingungen getestet und weiterentwickelt. Ziel ist es, neue Technologien und Geschäftsmodelle frühzeitig zu identifizieren, praxisnah zu validieren und erfolgreich in den Bahnbetrieb zu integrieren. Weitere Informationen unter: www.dbmindbox.com.



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