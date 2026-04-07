Westermo Academy erweitert Cybersecurity-Trainingsangebot durch Partnerschaft mit Limes Security Västerås, Sweden, 7. April 2026  Westermo gibt heute eine strategische Partnerschaft mit Limes Security bekannt, einem führenden europäischen Experten für OT- (Operational-Technology-) Sicherheit. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Trainingsportfolio der Westermo Academy deutlich zu erweitern. Im Rahmen der Partnerschaft werden zwei neue Online-Kurse eingeführt  Secure Networks: Awareness und Secure Networks: Fundamentals  die Kunden einen praxisnahen und leicht zugänglichen Einstieg in die Verbesserung der Netzwerksicherheit bieten.



Da Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen weiter zunehmen, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, den richtigen Einstieg in die Absicherung ihrer OT-Umgebungen zu finden. Westermo und Limes Security verfolgen eine gemeinsame Mission: diese Wissenslücke zu schließen, indem sie hochwertige, erfahrungsbasierte Cybersecurity-Schulungen für Ingenieure, Betreiber und Systemverantwortliche anbieten.



Zwei neue Online-Kurse ab sofort verfügbar



Ab April 2026 erhalten Kunden der Westermo Academy Zugang zu zwei neuen E-Learning-Kursen, die in Zusammenarbeit mit Limes Security angeboten werden.



Secure Networks: Awareness vermittelt eine Einführung in grundlegende Konzepte der OT-Sicherheit und richtet sich an Fachkräfte, die sich mit den Grundlagen der Cybersecurity vertraut machen möchten.



Secure Networks: Fundamentals bietet einen tiefergehenden und strukturierten Ansatz für das sichere Design von Netzwerken und basiert auf dem praktischen OT-Security-Know-how der Experten von Limes Security.



Beide Kurse sind online über die Lernplattform der Westermo Academy verfügbar und für flexibles, selbstgesteuertes Lernen konzipiert.



Gemeinsam für stärkere industrielle Netzwerksicherheit



Limes Security mit Hauptsitz in Österreich verfügt über umfassende Expertise im Bereich OT-Sicherheit, einschließlich Incident-Response-Erfahrung aus bekannten Cybersecurity-Vorfällen. Die branchenspezifischen Trainingsprogramme und das umfangreiche Serviceportfolio von Limes Security ergänzen Westermos langjährige Kompetenz im Bereich industrieller Netzwerke. Durch die Partnerschaft kann Westermo seinen Kunden erweiterte Fähigkeiten und tiefere Einblicke bieten, um kritische Systeme sicher und widerstandsfähig zu gestalten.



Die Kombination aus Westermos Erfahrung im industriellen Networking und der bewährten OT-/IoT-Security-Expertise von Limes Security schafft einen echten Mehrwert für unsere Kunden, sagt Ant Lane, Global Training Manager bei Westermo. Die neuen Kurse bieten einen soliden und praxisorientierten Einstieg zur Absicherung von OT-Netzwerken.



Auch Thomas Brandstetter, Mitgründer und Geschäftsführer der Limes Security GmbH, sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit: Die Partnerschaft mit Westermo ermöglicht es uns, hochwertiges OT-Cybersecurity-Wissen einer deutlich breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Durch die Verbindung unserer praxisnahen Security-Expertise mit Westermos führender Rolle im industriellen Networking unterstützen wir Kunden dabei, sichere Netzwerke auf Basis realer Erfahrungen  nicht nur theoretischer Konzepte  aufzubauen.



Für eine sichere digitale Zukunft



Die Partnerschaft unterstreicht Westermos kontinuierliches Engagement, Kunden beim Entwurf, Aufbau und Betrieb sicherer industrieller Kommunikationsnetze zu unterstützen. Mit der Erweiterung des Academy-Curriculums um praxisnahe Cybersecurity-Schulungen befähigt Westermo Unternehmen, erste und entscheidende Schritte zum Schutz ihrer Systeme vor zunehmend komplexen Bedrohungen zu gehen.



Über Westermo



Westermo bietet ein umfassendes Portfolio an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 50 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und verschiebt dabei immer wieder die Grenzen des technisch Machbaren. Mit einer lokalen Präsenz in über 40 Ländern gewährleistet Westermo bestmöglichen Support.



Die Westermo Eltec GmbH mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Seit April 2021 gehört Eltec zu Westermo  eine Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist.



Weitere Informationen unter www.westermo.com.



Über Limes



Die Limes Security GmbH ist der führende OT-Security-Experte im deutschsprachigen Raum Europas. Das in Österreich ansässige Unternehmen unterstützt seine Kunden beim sicheren Betrieb industrieller Anlagen sowie bei der Entwicklung sicherer industrieller Lösungen und Produkte. Darüber hinaus bietet Limes Security OT-Security-Trainings und Zertifizierungen über die Limes Academy an. Weitere Informationen unter: www.limessecurity.com

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