Westermo Viper-3000 Serie erhält Zertifizierung gemäß IEC 62443-4-2 SL2
Absicherung des Backbones von Bahn- und missionskritischen Netzwerken
Västerås, Schweden, 12. Januar 2026  Westermo gibt bekannt, dass die Viper-3000 Serie  eine vielseitige Produktreihe mit über 40 Varianten von Ethernet-Switches für Zugnetzwerke und Schienenfahrzeuge  zusammen mit dem Betriebssystem WeOS 5 nun nach dem internationalen Cybersicherheitsstandard IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2) zertifiziert ist. Diese Zertifizierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Cybersicherheitsstrategie des Unternehmens dar und unterstreicht Westermos Engagement, sichere und zuverlässige Lösungen für missionskritische Infrastrukturen bereitzustellen.

Im Einklang mit unseren strukturierten, sicheren Entwicklungsprozessen gemäß IEC 62443-4-1 sind wir stolz darauf, unsere ersten nach IEC 62443-4-2 Security Level 2 zertifizierten Produkte anzubieten. Diese beinhalten fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot, verschlüsselte Schlüsselverwaltung und integritätsgeprüfte Konfiguration, sagt Niklas Mörth, Leiter der Informationssicherheit (CISO) bei Westermo.

Was die IEC 62443-4-2-Zertifizierung für Kunden bedeutet

 Schnellere Systemzertifizierung
Mit bereits nach IEC 62443-4-2 zertifizierten Komponenten wird die Systemzertifizierung nach IEC 62443-3-3 erleichtert.

 Erhöhter Schutz in kritischen Umgebungen
Die Viper-3000 wurde entwickelt, um den strengen Sicherheitsanforderungen in Umgebungen wie dem Schienenverkehr, an Bord von Zügen und in industriellen Anwendungen gerecht zu werden und den Betrieb wirksam vor Bedrohungen zu schützen.

 Transparenz und Sicherheit
Westermo stellt umfassende Dokumentationen und offizielle Zertifikate zur Verfügung, um die Konformität nachzuweisen und Vertrauen in die Sicherheit der Netzwerkgeräte zu gewährleisten.

Die IEC 62443-4-2-Zertifizierung der Viper-3000-Serie in Kombination mit WeOS 5 ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit mit klarem Fokus auf sichere Designprinzipien. Sie bestätigt unser Engagement, Produkte zu liefern, die die Cybersicherheitsanforderungen unserer Bahnkunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Dieser Meilenstein versetzt unsere Anwender in die Lage, sichere, robuste und zukunftsfähige Netzwerke aufzubauen. sagt Anders Hanberg, Produktmanager bei Westermo.

Warum IEC 62443-4-2 wichtig ist

IEC 62443-4-2 ist ein globaler Standard, der technische Cybersicherheitsanforderungen für industrielle Komponenten definiert, darunter eingebettete Geräte, Netzwerkkomponenten, Host-Systeme und Softwareanwendungen. Er deckt zentrale Bereiche wie Authentifizierung, Zugriffskontrolle, Datenintegrität und den Schutz vor unbefugtem Zugriff ab. IEC 62443 ist ein horizontaler Standard, der in vielen Branchen akzeptiert ist, darunter Schienenverkehr, Energie und Versorgung sowie industrielle Automatisierung.
Über Westermo

Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 50 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten.

Die Westermo Eltec GmbH mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Seit April 2021 gehört Eltec zu Westermo  eine Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist.

Weitere Informationen unter www.westermo.com.
 

Westermo erreicht als erstes Unternehmen die IEC 62443-4-2 Security-Level-2-Zertifizierung für Produkte.

Westermo erhält die IEC 62443-4-2-Zertifizierung für die Viper-3000 Serie.
» Kontakt
Westermo
Galileo-Galilei-Straße 11
55129 Mainz / Germany

Kontakt: Daniela Linz
Marketing Manager
Office: +49 6131 918150
daniela.linz@westermo.com
» Kontakt Agentur
Mexperts AG
Wildmoos 7
82266 Inning am Ammersee

Kontakt: Matthias May
Senior Consultant Media Relations
Office: +49 8143 59744-16
matthias.may@mexperts.de
