Westermo stellt Next-Generation Wi-Fi 7-Access Points für den Einsatz in Zügen vor: Ibex-1520 und Ibex-3520 Västerås, Schweden, 16. Dezember 2025  Westermo gibt die Markteinführung der Wi-Fi 7-Access Points Ibex-1520 und Ibex-3520 bekannt, die entwickelt wurden, um der wachsenden Nachfrage nach schneller, sicherer und zuverlässiger Konnektivität in Bahnumgebungen gerecht zu werden. Sie kombinieren Technologie der nächsten Generation mit robuster Zuverlässigkeit und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen.



Technologie der nächsten Generation für den Schienenverkehr



Die neue Ibex-Serie nutzt den neuesten Wi-Fi 7 (802.11be)-Standard, um höchste Leistung in missionskritischen Bahnanwendungen zu liefern. Die Ibex-1520 ist ein Dual-Band-WLAN-Access Point, der den Betrieb mit 2,4 GHz und 5 GHz, 2x2 MU-MIMO und Multi-Link Operation unterstützt und bis zu 512 Clients pro Funkmodul zulässt. Die Ibex-3520 bietet eine noch höhere Leistung durch Tri-Band-Wi-Fi 7-Fähigkeit, den gleichzeitigen Betrieb mit 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz, 2x2 MU-MIMO, Multi-Link Operation mit bis zu 320 MHz und fortschrittliche 4096-QAM-Modulation, wodurch sie sich für Umgebungen mit hoher Passagierdichte und datenintensive Anwendungen eignet. Die Ibex-Serie umfasst außerdem Bluetooth 5.2 und GNSS-Unterstützung und liefert präzise Standortdaten für den modernen Bahnbetrieb.



Beide Modelle sind nach EN 50155 (elektrische Sicherheit) und EN 45545-2 (Brandschutz) zertifiziert und erfüllen damit die strengen Eisenbahnnormen. Sie sind so konstruiert, dass sie ständigen Vibrationen, Feuchtigkeit und elektromagnetischen Störungen standhalten, und verfügen über Merkmale wie eine GORE-TEX®-Membran zur Verhinderung von innerer Kondensation und eine hochwertige Isolierung zum Schutz vor Überspannung und Spannungsspitzen. Dank ihres robusten Metallgehäuses mit Schutzart IP66, einem Betriebsbereich von -40 °C bis +70 °C und robusten M12-Steckverbindern eignen sich diese Access Points ideal für die rauen Bedingungen an Bord.



Sicherheit, Applikationen und Zuverlässigkeit



Sicherheit ist ein essentielles Merkmal, mit fortschrittlichen Funktionen wie WPA2/WPA3, 802.1X mit RadSec, persistenten Sicherheitsprotokollen und regelmäßigen Updates. Beide Geräte werden mit dem Betriebssystem IbexOS betrieben, das regelmäßig Sicherheitsupdates erhält und einen sicheren und stabilen Betrieb in unternehmenskritischen Anwendungen unterstützt.



Die Ibex-1520 und Ibex-3520 eignen sich ideal für Passagier-WLAN, Fernwartung, Data Offloading und die Integration in TCMS-Systeme (Train Control and Management Systems) und helfen Betreibern dabei, Ausfallzeiten und Betriebskosten zu reduzieren. Ihr kompaktes Design trägt zu niedrigen Lebenszykluskosten und einer einfachen Integration in Installationen mit begrenztem Platzangebot bei. Beide Produkte wurden strengen Tests unterzogen, um EMV- und andere Sicherheitsstandards zu erfüllen und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Eisenbahnumgebungen zu gewährleisten.



Über Westermo



Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 50 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten. Weitere Informationen unter www.westermo.com.



