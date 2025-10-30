Westermo stärkt seine Präsenz in Europa mit einem neuen Büro in den Benelux-Ländern, um das Wachstum im Energie- und Bahnsektor zu unterstützen Västerås, 30. Oktober 2025  Westermo freut sich, die weitere Expansion seiner europäischen Aktivitäten mit der Einrichtung einer eigenen Niederlassung für die Benelux-Region bekannt zu geben. Als führender Entwickler und Hersteller von industrieller Netzwerk-, Wireless- und Mobilfunk-Hardware und -Software für unternehmenskritische Datenkommunikation in anspruchsvollen Umgebungen ist Westermo bestrebt, seinen Kunden in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg einen außergewöhnlichen lokalen Support zu bieten.



Die neue Niederlassung für die Benelux-Region mit strategisch günstigem Standort in den Niederlanden wird es Westermo ermöglichen, wichtige vertikale Märkte  darunter die Energie-, Bahn-, Wasser- und Abwasser- sowie die Schifffahrtsbranche  besser zu bedienen, indem es robuste, zuverlässige industrielle Netzwerklösungen anbietet, die auf die besonderen Anforderungen dieser Branchen zugeschnitten sind.



Arne Kloosterman, ein erfahrener Direktor für internationalen Vertrieb und Geschäftsentwicklung, wurde zum Geschäftsführer von Westermo Benelux ernannt. Diese Expansion ist zum Teil auf das schnelle Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien in der Region zurückzuführen, wo staatlich geförderte Infrastrukturinitiativen die Investitionen in Wind-, Solar- und Energiespeicherprojekte sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien beschleunigt haben. Entsprechend diesem Trend verzeichnete Westermo in letzter Zeit eine steigende Nachfrage und sicherte sich bedeutende Aufträge für die Modernisierung von Energienetzen und die Konnektivität der Stromverteilung.



Darüber hinaus sorgen die laufenden Investitionen des Bahnmarktes in ERTMS/ETCS-Implementierungen und die Erneuerung der Flotten in den Benelux-Ländern für eine starke Nachfrage nach fortschrittlichen Eisenbahnsignalanlagen und Kommunikationsnetzen an Bord von Zügen. Die Netzwerkgeräte von Westermo sind bereits in verschiedenen Zugflotten in den Niederlanden und Belgien im Einsatz, was das Renommee des Unternehmens für Fachkompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit unterstreicht.



Mit über 500 Mitarbeitern und einem weltweiten Umsatz von mehr als 120 Millionen Euro investiert Westermo weiterhin in Forschung, Entwicklung und Fertigung in seinen Werken in Stora Sundby und Västerås (Schweden) sowie in Technologiezentren in Dublin (Irland), Mainz und Laer (Deutschland) und Bubikon (Schweiz).



Über Westermo



Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten.



Die Westermo Eltec GmbH mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Seit April 2021 gehört Eltec zu Westermo  eine Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist. Weitere Informationen unter www.westermo.com.



