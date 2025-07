Westermo bringt modulare Computing-Plattform für Bahnanwendungen auf Basis des offenen ModBlox7-Standards auf den Markt Neues Hyrax-1000-System vereint robuste, skalierbare Hardware mit umfangreicher Konnektivität für anspruchsvolle Industrieumgebungen Mainz, 22. Juli 2025 Westermo Eltec stellt mit der Hyrax-1000 eine robuste, modulare Computing-Plattform vor, die eine flexible Skalierung der Leistung durch verschiedene CPU-Optionen ermöglicht. Entwickelt nach dem offenen ModBlox7-Standard, ist die Hyrax-1000 ein individuell konfigurierbarer BoxPC mit Massenspeicher ideal für den Einsatz in Bahn- und anderen Industrieanwendungen. Trotz seines kompakten Designs verfügt das System in der Grundausstattung über ein breites Spektrum an Schnittstellen, darunter Gigabit Ethernet, RS232/422/485, DisplayPort und USB 3.0.



Dank seiner modularen Architektur kann das System um bis zu sieben Schnittstellen- oder Kommunikationsmodule erweitert werden, was hochgradig anpassbare Konfigurationen ermöglicht. Das vielseitige Gehäusedesign erlaubt die Montage auf Hutschiene, an der Wand oder im 19"-Rack, wodurch eine einfache Integration in unterschiedlichste industrielle Umgebungen gewährleistet ist.



Die Hyrax-1000 wurde in Übereinstimmung mit der Bahn-Norm EN 50155 entwickelt, ist wartungsfrei und für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C ausgelegt. Sie bietet eine flexible, zukunftssichere Alternative für Zughersteller, Bahnbetreiber und Systemintegratoren, die proprietäre BoxPC-Lösungen ablösen möchten.



Modulare Innovation für Industrial-Computing-Lösungen



Der Markt für industrielle Computersysteme wird derzeit von starren, proprietären Lösungen dominiert, die den heutigen Anforderungen an Kompaktheit, geringes Gewicht, Kosteneffizienz, hohe Leistung und Schnittstellenvielfalt nur unzureichend gerecht werden.



Um diese Einschränkungen zu überwinden, wurde der ModBlox7-Standard entwickelt initiiert vom gemeinnützigen Konsortium PICMG, dem über 130 Mitgliedsunternehmen angehören. Dieser Standard führt eine offene, modulare Plattformarchitektur ein, die für skalierbare Embedded-Systeme optimiert ist.



Durch den Verzicht auf komplexe Komponenten wie Backplanes oder Shelf-Controller reduziert ModBlox7 die Systemkosten deutlich, ohne Kompromisse bei Flexibilität und Leistung einzugehen. Hersteller können so kosteneffiziente und anpassungsfähige Lösungen entwickeln, die sich flexibel an wechselnde Anforderungen anpassen lassen.



Westermo prägt den ModBlox7-Standard maßgeblich mit



Mehr denn je ist heute ein offener Standard erforderlich, der die Vorteile klassischer Systemarchitekturen mit denen moderner BoxPCs vereint. Dazu gehört ein standardisiertes Formfaktor-Design mit passenden Befestigungsmöglichkeiten sowie klar definierten Schnittstellen zwischen den Funktionseinheiten innerhalb des BoxPCs.



Dieser Ansatz wird von PICMG und seinen Mitgliedsunternehmen verfolgt. Das Konsortium treibt die Entwicklung von Spezifikationen für Embedded-Computing voran darunter auch den neuen ModBlox7-Formfaktor und fördert die Etablierung offener Standards in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern.



Westermo übernahm eine führende Rolle bei der Spezifikationsentwicklung und arbeitete im Rahmen einer dedizierten Arbeitsgruppe mit 18 weiteren Industriepartnern zusammen.



Für industrielle Anwender ergeben sich aus einem offenen BoxPC-Standard klare Vorteile: kosteneffizientes Systemdesign sowie die einfache Austauschbarkeit von Komponenten zur individuellen Anpassung an spezifische Anwendungen. Auch Hersteller profitieren, da sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, ohne alle Embedded-Komponenten selbst entwickeln zu müssen.



Standardisierung durch neue Module



Gemeinsam mit seinen Partnern treibt Westermo die Standardisierung innerhalb der PICMG voran mit dem Ziel, herstellerübergreifende Kompatibilität und Interoperabilität zu ermöglichen. Die Hyrax-1000 ist die erste kommerzielle Umsetzung der ModBlox7-Vision: ein modulares, skalierbares und individuell konfigurierbares System mit integrierter GNSS-Unterstützung, ideal für maßgeschneiderte Embedded-Edge-Computing-Lösungen in herausfordernden Umgebungen wie dem Bahnsektor. Typische Einsatzbereiche sind Telematik, Diagnosesysteme, Passagier-Infotainment, IoT-Gateways, Edge Computing und datenbasierte Cloud-Dienste.



Das lüfterlose, wartungsfreie Design der Hyrax-1000 ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten, darunter Hutschiene, Wand- oder 19"-Rack- bzw. Subrack-Montage auch in beengten Einbauverhältnissen wie Fahrzeugen oder Schaltschrankanwendungen. Durch das modulare Konzept können zahlreiche Erweiterungsmodule zur Umsetzung kundenindividueller Anforderungen einfach integriert werden. Diese vorkonfektionierten Module ermöglichen flexible Konfigurationen und gewährleisten kurze Lieferzeiten für maßgeschneiderte Systeme.



Verfügbare drahtlose Erweiterungsmodule umfassen beispielsweise Wi-Fi 3x3 MIMO (802.11ac) und LTE mit Unterstützung für bis zu vier SIM-Karten pro Modul, um optimale Netzabdeckung und höchste Flexibilität im Betrieb zu gewährleisten. Die Wi-Fi-Schnittstellen unterstützen sowohl den Client-Betrieb (z. B. für Zug-Land-Kommunikation) als auch den Access-Point-Betrieb zur Anbindung von Endgeräten an Bord.



Zukunftssicher durch modulare Erweiterbarkeit



In Zukunft werden weitere Module folgen, die das System zu einer offenen, modularen Plattform ausbauen. Damit lassen sich Computing-Lösungen noch gezielter auf spezielle Anwendungen abstimmen und einfacher an neue Anforderungen anpassen.



Zur Erweiterung der Speicherkapazität bietet die Hyrax-1000 einen dedizierten Einbauschacht für ein internes M.2 Solid-State-Laufwerk (SSD). Dieses ist über den dedizierten SATA 3.0-Port der CPU angebunden und ermöglicht lokale Datenspeicherung für eine Vielzahl von Anwendungen z. B. Multimedia-Streaming, Betriebsprotokollierung oder Sensor-Datenanalyse.



Mit ihrem modularen Aufbau bietet die Hyrax-1000 eine zukunftssichere Plattform, mit der Kunden ihre Systeme skalieren, anpassen und weiterentwickeln können und das bei minimalem Aufwand und höchster Investitionssicherheit. Über Westermo



Westermo bietet eine umfassende Palette an industriellen Datenkommunikationslösungen für anspruchsvolle Anwendungen im Transport-, Wasser- und Energiesektor. Seit mehr als 45 Jahren steht Westermo an der Spitze technologischer Entwicklungen und überschreitet oft die Grenzen des technisch Machbaren. Westermo ist in mehr als 40 Ländern vertreten, um den bestmöglichen Support zu bieten.



Die Westermo Eltec GmbH mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Seit April 2021 gehört Eltec zu Westermo eine Geschäftseinheit der schwedischen Ependion Group und ein High-Tech-Unternehmen, das auf Datenkommunikationsprodukte für missionskritische Systeme spezialisiert ist. Weitere Informationen unter www.westermo.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG