Komplettlösung für SOVD: Vector vereinfacht den Einstieg in moderne Fahrzeugdiagnose Stuttgart, 8. Juli 2026  Vector, ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung softwaredefinierter Systeme, stellt eine durchgängige Toolkette für die serviceorientierte Fahrzeugdiagnose (SOVD) vor. Die Lösung unterstützt Fahrzeughersteller und Zulieferer dabei, SOVD als modernes Diagnosekonzept effizient zu erproben, zu bewerten und in neue Fahrzeugarchitekturen zu integrieren. Die SOVD-Toolkette ist ab sofort verfügbar und auf einen schnellen Einstieg in die SOVD-Technologie ausgelegt.



Mit der serviceorientierten Fahrzeugdiagnose (SOVD) steht eine einheitliche API für die Diagnose von softwarebasierten und traditionellen mechatronischen Fahrzeugen bereit. Vector bündelt dafür bewährte und neue Werkzeuge zu einer durchgängigen SOVD-Toolkette für die Diagnoseentwicklung moderner Fahrzeuge. Als Komplettlösung deckt sie alle Phasen der Entwicklung ab  von der Spezifikation über die Validierung bis zur Anwendung und Nutzung von SOVD im Fahrzeug  und lässt sich flexibel an unterschiedliche Projektanforderungen anpassen. Anwender profitieren von nahtlos ineinandergreifenden Werkzeugen, die eine konsistente Umsetzung des SOVD-Standards ermöglichen. Entwicklungszeiten werden dadurch deutlich verkürzt.



Der SOVD Explorer, als das Herzstück der Toolkette, ist ein neues Werkzeug und eignet sich für die Diagnose einzelner Fahrzeugkomponenten ebenso wie für das gesamte Fahrzeug. Es ist speziell auf den SOVD-Standard zugeschnitten und unterstützt Entwickler sowohl bei der Anwendung von SOVD als auch beim Lesen und Schreiben von Fahrzeugdaten über SOVD. Durch einen intuitiven Zugang zu allen verfügbaren Funktionen der SOVD-API, eine strukturierte Darstellung des Fahrzeugzustands sowie Automatisierungsoptionen erleichtert der SOVD Explorer die Diagnoseentwicklung zukünftiger softwaredefinierter Fahrzeuge.



Für den Einstieg in SOVD stellt Vector ein Drei-Stufen-Modell bereit. Im ersten Schritt lassen sich SOVD-Konzepte mit bestehenden UDS-basierten Fahrzeugen erproben, ohne dass Änderungen am Fahrzeug notwendig sind. Im zweiten Schritt wird die Technologie direkt im Fahrzeugnetzwerk getestet, um Leistung und Ressourcenverbrauch zu evaluieren. Schließlich folgt die vollständige Integration des SOVD-Stacks in die Fahrzeugarchitektur. Das Vector SOVD Starter-Kit ermöglicht einen schnellen Einstieg und umfasst den SOVD Explorer sowie den SOVD Classic Diagnostic Adapter.



Vector gehört zu den aktiven Mitgestaltern des SOVD-Standards und bringt entsprechend tiefgreifende Erfahrung in Kundenprojekte ein. Ergänzend liefert das Unternehmen nach Bedarf maßgeschneiderte Engineering-Dienstleistungen, Proof of Concepts und Trainings.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/sovd-tools Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung softwaredefinierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2025 einen Umsatz von mehr als 930 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.

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