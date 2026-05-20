Vector stellt SDC Evaluation Bundle für Medizintechnik-Hersteller kostenlos zur Verfügung Mit dem SDC Evaluation Bundle adressiert Vector Medizintechnikhersteller, die die herstellerübergreifende Vernetzung ihrer Geräte auf Basis von IEEE 11073 SDC bewerten möchten. Der Standard schafft die Grundlage für den bi-direktionalen Austausch von Daten und Services  insbesondere in anspruchsvollen klinischen Szenarien wie Operationssaal, Notaufnahme oder Intensivstation.



Das Bundle gibt Entwicklungsverantwortlichen, Systemarchitekten und Softwareteams die Möglichkeit, die Integration von SDC in Serienprodukte mit geringem zeitlichem Invest und mit steiler Lernkurve zu evaluieren. Im Fokus stehen dabei der Know-how-Aufbau, das Benchmarking der Performance sowie die Evaluation neuer Features. Hierfür stellt Vector einen ausgereiften Embedded Software Stack sowie Simulations-Tools für SIL- und HIL-Tests.



Für Gerätehersteller liegt der wesentliche Nutzen in einer deutlich vereinfachten Evaluierungsphase: Effizienz: Mit dem Bundle lässt sich ein erster funktionaler Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) in wenigen Wochen realisieren.



Mit dem Bundle lässt sich ein erster funktionaler Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) in wenigen Wochen realisieren. Risikominimierung: Anwender nutzen eine ausgereifte Implementierung und reduzieren den Aufwand, der bei einer Eigenentwicklung der komplexen Kommunikationsschnittstelle entstünde.



Anwender nutzen eine ausgereifte Implementierung und reduzieren den Aufwand, der bei einer Eigenentwicklung der komplexen Kommunikationsschnittstelle entstünde. Umfassender Support: Vector flankiert das Angebot durch Onboarding, Trainings und enge Projektunterstützung. Hinzu kommt der regulatorische Mehrwert: Die Umsetzung orientiert sich bereits an den strengen Branchenvorgaben. Der SDC-Stack berücksichtigt die Anforderungen der Core-Standards IEEE 11073, der IEC 62304 bis Sicherheitsklasse C sowie der IEC 62443-4-1 (Cybersecurity). Zudem stellt Vector bei der Lizensierung für Serienprojekte ein Dokumentationspaket bereit, das die spätere Zulassung bis Klasse IIb nach EU-MDR signifikant vereinfacht.



Vector beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der standardisierten Gerätevernetzung im MedTech-Umfeld und treibt die Weiterentwicklung von IEEE 11073 SDC aktiv voran. Als aktives Mitglied von OR.NET unterstützt das Unternehmen Hersteller dabei, interoperable und zukunftsfähige Gerätearchitekturen effizient in marktreife Produkte zu überführen.



Weitere Informationen und Zugang zur kostenlosen Evaluierung des SDC Evaluation Bundles: https://vctr.it/SDC_Eval Über Vector



Vector Informatik ist ein führender Anbieter für Embedded Software, Systems Engineering und Medical Device Development. Mit über 4.500 Mitarbeitenden unterstützt Vector die Medizintechnik in allen Phasen der Produktentwicklung  von Anforderungsanalyse über Simulation und Testing bis zur Validierung und Post-Market-Überwachung. Das Unternehmen ist spezialisiert auf regulierte, sicherheitskritische Systeme und bietet Lösungen für IEC 62304-, ISO 13485- und ISO 14971-Compliance.



Als OR.NET-Mitglied fördert Vector den IEEE 11073 SDC-Standard für sichere, herstellerunabhängige Kommunikation in OP-Sälen und Krankenhäusern. Die SDS Cloud Platform ermöglicht skalierbare, cloud-native Architekturen für intelligente Medizinprodukte mit Remote-Monitoring, prädiktiver Wartung und OTA-Updates.



Für Embedded Systems liefert Vector modellbasierte Entwicklung (MBSE), funktionale Sicherheit nach ISO 26262/IEC 61508, automatisierte Tests, Code Coverage und CI/CD-Integration. Statische Analysen sichern MISRA-, CERT C- und CWE-Konformität, HIL/SIL-Tests schaffen deterministische Umgebungen, vollständige Traceability garantiert Rückverfolgbarkeit.



Mit über 35 Jahren Erfahrung und 100 Mio. eingesetzten Systemen weltweit unterstützt Vector Hersteller bei Time-to-Market, Interoperabilität und Cybersecurity-by-Design.



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