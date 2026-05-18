Premiere auf der Automotive Testing Expo in Stuttgart: Gemeinsame Data-Replay-Lösung für ADAS/AD-Tests von Vector Informatik und Solectrix Stuttgart/Fürth, 18.5.2026  Realitätsnahe und reproduzierbare Tests kamerabasierter Fahrerassistenz- und automatisierter Fahrfunktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund stellen Vector Informatik und Solectrix gemeinsam eine leistungsfähige Data-Replay-Lösung bereit, die Entwicklungs- und Testteams eine effiziente und nachvollziehbare Absicherung moderner ADAS/AD-Funktionen ermöglicht.



Um dieses Ziel zu erreichen, bündeln beide Unternehmen ihre Kernkompetenzen: Vector bringt seine etablierten Simulations- und Testwerkzeuge CANoe und DYNA4 für Fahrzeugkommunikation, Restbussimulation und virtuelle Fahrszenarien ein, während Solectrix seine langjährige Expertise im Bereich Embedded Vision sowie sein leistungsstarkes Video-Capture- und Replay-System proFRAME beisteuert. Gemeinsam bieten die Partner ein breites Leistungsspektrum rund um Testing und Video-Replay.



Durch die vollständige Integration von CANoe, DYNA4 und proFRAME erhalten Anwender eine durchgängige Entwicklungs- und Testlösung, mit der sich Kameradaten aus realen und virtuellen Szenarien präzise, synchronisiert und reproduzierbar wiedergeben lassen. So führen Entwicklungsteams identische Testszenarien über verschiedene Softwarestände hinweg aus, erkennen Regressionen frühzeitig und analysieren gezielt komplexe oder seltene Verkehrssituationen. Dies reduziert maßgeblich den Testaufwand, erhöht die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und beschleunigt Entwicklungszyklen deutlich.



Virtuelle Fahrszenarien lassen sich erstmals in Echtzeit als Kamerastreams ausgeben, während gleichzeitig eine I²C-Emulation der Kameras erfolgt. Somit lassen sich das durch Datenfusion erzeugte Umfeldmodell und die darauf aufbauenden ADAS/AD-Fahrfunktionen im Steuergerät präzise validieren, ganz ohne den Einsatz eines physischen Fahrzeugs. Ergänzende Testszenarien wie die gezielte Fehlersimulation durch Video- oder I²C-Datenmanipulation ermöglichen es, Grenz- und Fehlerszenarien kontrolliert zu untersuchen und sicherheitsrelevante ADAS/AD-Fahrfunktionen gezielt abzusichern.



Insgesamt profitieren Anwender von einem modular erweiterbaren Toolset, das reproduzierbare Tests, flexible Datenquellen und umfassende Simulationsmöglichkeiten in einem durchgängigen Gesamtansatz vereint.

Diese Integration schafft Transparenz und Effizienz im Entwicklungsprozess und bildet die Grundlage für eine durchgängige Validierung anspruchsvoller ADAS/AD-Systeme.



Als Premiere präsentieren Vector Informatik und Solectrix den gemeinsamen Video-Replay-Testaufbau erstmals auf der Automotive Testing Expo vom 23.26. Juni 2026 in Stuttgart. Besucher können die neue Testumgebung bei Vector (Halle 1, Stand 1602) mit realen und virtuellen Kameradaten erleben und bei Solectrix (Halle 1, Stand 1321) weitere Embedded Vision- und proFRAME-Showcases entdecken.

Experten beider Unternehmen stehen vor Ort für Gespräche und fachlichen Austausch zur Verfügung.



Mehr Informationen zur integrierten Data-Replay-Lösung von Vector finden Sie hier:

https://www.vector.com/data-replay



Mehr Informationen zu proFRAME von Solectrix finden Sie unter:

https://solectrix.de/en/products/proframe/ Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.

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